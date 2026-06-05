Європа не може бути посередником у переговорах щодо України, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін відкинув можливість посередництва Європи у мирних переговорах та заявив, що ЄС має переконати Україну піти на компроміси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Зокрема, очільник Кремля наголосив, що країни ЄС не можуть виступати нейтральними посередниками, оскільки самі постачають зброю Україні. Про це він заявив під час зустрічі з іноземними журналістами в Петербурзі.
За його словами, роль Європи - переконати Київ погодитись на компроміси, а не брати участь у переговорах.
"Як Євросоюз або окремі країни ЄС можуть бути посередниками, якщо вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо у збройному конфлікті? Посередництво передбачає нейтральність", - сказав він.
Згадав Шредера як можливого учасника переговорного процесу
Російський президент заявив, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер міг би бути одним із можливих представників Європи на потенційних переговорах.
За його словами, Шредер "не друг Путіна", а "німецький державний діяч, один із найкращих, на його думку".
Зеленський пропонує прямі переговори з фіксованою датою
Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Путіна до прямої зустрічі та запропонував визначити конкретну дату переговорів за участю як європейських країн, так і Сполучених Штатів.
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Марк Твен
треба терміново писати листи!
перепиши сім разів та відправ в сім пошт, а не зробиш буде біда як з карлом одинадцятим!!!!
Еретрія чи Лаос ???
усе решта - шкідлива імітація процесу перемовин, небезпечне затягування часу для послаблення санкцій та тиску на одвічного агресора і брехуна, кацапа..
дивно взагалі навіть чути, що світовий злочинець ***** нахабно обирає найкращі умови для свого рятування від невідворотнього (як має бути) покарання, замість того щоб сидіти у металевій клітці на ланцюгу..
Они же как и Европа - страна НАТО.