Європа не може бути посередником у переговорах щодо України, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін відкинув можливість посередництва Європи у мирних переговорах та заявив, що ЄС має переконати Україну піти на компроміси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Зокрема, очільник Кремля наголосив, що країни ЄС не можуть виступати нейтральними посередниками, оскільки самі постачають зброю Україні. Про це він заявив під час зустрічі з іноземними журналістами в Петербурзі.

За його словами, роль Європи - переконати Київ погодитись на компроміси, а не брати участь у переговорах.

"Як Євросоюз або окремі країни ЄС можуть бути посередниками, якщо вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо у збройному конфлікті? Посередництво передбачає нейтральність", - сказав він.

Згадав Шредера як можливого учасника переговорного процесу

Російський президент заявив, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер міг би бути одним із можливих представників Європи на потенційних переговорах.

За його словами, Шредер "не друг Путіна", а "німецький державний діяч, один із найкращих, на його думку".

Зеленський пропонує прямі переговори з фіксованою датою

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Путіна до прямої зустрічі та запропонував визначити конкретну дату переговорів за участю як європейських країн, так і Сполучених Штатів.

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