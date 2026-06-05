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Новини Переговори з Путіним
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Європа не може бути посередником у переговорах щодо України, - Путін

Путін назвав кандидата на роль посередника між Росією та Україною

Російський диктатор Володимир Путін відкинув можливість посередництва Європи у мирних переговорах та заявив, що ЄС має переконати Україну піти на компроміси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Зокрема, очільник Кремля наголосив, що країни ЄС не можуть виступати нейтральними посередниками, оскільки самі постачають зброю Україні. Про це він заявив під час зустрічі з іноземними журналістами в Петербурзі.

За його словами, роль Європи - переконати Київ погодитись на компроміси, а не брати участь у переговорах.

"Як Євросоюз або окремі країни ЄС можуть бути посередниками, якщо вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо у збройному конфлікті? Посередництво передбачає нейтральність", - сказав він.

Згадав Шредера як можливого учасника переговорного процесу

Російський президент заявив, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер міг би бути одним із можливих представників Європи на потенційних переговорах.

За його словами, Шредер "не друг Путіна", а "німецький державний діяч, один із найкращих, на його думку".

Зеленський пропонує прямі переговори з фіксованою датою

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Путіна до прямої зустрічі та запропонував визначити конкретну дату переговорів за участю як європейських країн, так і Сполучених Штатів.

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Автор: 

Європа (2495) путін володимир (25448) Шредер Герхард (92) Євросоюз (15193)
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Топ коментарі
+12
Здохни кривава рашиська потвора ,хай всі біди які ти приніс Україні повернутся на твою фашиську недодержаву в сто кратному розмірі ,смерть тобі і твоїй нациській кліці.
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05.06.2026 07:11 Відповісти
+11
Доки ***** захоплює а не втрачає,доти воно буде подібне кукурікати. Проста логіка гопника. Все інше -мішура та танці з бубнами.
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05.06.2026 07:16 Відповісти
+7
***** дурня клеїть. Завтра він корейського пончика запропонує
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05.06.2026 07:09 Відповісти
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а як тоді рудий може?... так, за гроші, але ж він точно знає, куди піде то озброєння, закуплене Європою... і чому шрідер може, а інші - ні?... логіка дворічної дитини
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05.06.2026 07:05 Відповісти
Бо Шредер" - "лоббіст" російських інтересів, у Європі... І він буде не "прймать участь у мирних переговорах", а "приймать участь у переговорах про капітуляцію"...
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05.06.2026 07:12 Відповісти
це зрозуміло, але ж фактично він суперечить сам собі в двох тезах... хоча - коли то його зупиняло, професійне брехло
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05.06.2026 07:37 Відповісти
***** дурня клеїть. Завтра він корейського пончика запропонує
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05.06.2026 07:09 Відповісти
Здохни кривава рашиська потвора ,хай всі біди які ти приніс Україні повернутся на твою фашиську недодержаву в сто кратному розмірі ,смерть тобі і твоїй нациській кліці.
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05.06.2026 07:11 Відповісти
Шредер - якого ти назначив - був з Гондурасу?
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05.06.2026 07:13 Відповісти
Доки ***** захоплює а не втрачає,доти воно буде подібне кукурікати. Проста логіка гопника. Все інше -мішура та танці з бубнами.
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05.06.2026 07:16 Відповісти
та там вчера нормальный стендап плешивый сделал, зетников плавит нормально так)
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05.06.2026 07:36 Відповісти
Воно з 2022 по 2026 по різним оцінкам захопило 1.25%-2% України і втратило під мільон своїх військ.
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05.06.2026 08:12 Відповісти
І що з цього його повинно зупинити чи примусити перестати вимагати від України капітуляції? Навпаки ,цю істоту все влаштовує.
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05.06.2026 09:15 Відповісти
Про цю людину відомо лише те, що вона не сиділа у тюрмі. Але чому не сиділа - не відомо.
Марк Твен
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05.06.2026 07:25 Відповісти
****** плешивая
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05.06.2026 07:27 Відповісти
Про який компроміс воно мекає? З ним можна обговорювати компроміс тільки щодо розміру його камери в Гаазі.
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05.06.2026 07:32 Відповісти
розмір камери не має значення, якщо вона - газова...
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05.06.2026 07:39 Відповісти
Швидше б ця мразь потрапила в обійми Циклону Б....
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05.06.2026 08:13 Відповісти
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05.06.2026 09:59 Відповісти
Ху....ло воно і є ху....ло. А тут воно ще і вважає. Ти був повинен здохнути вже давно. Головне що і мавзолею не треба, просто закрити бункер зовні і все
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05.06.2026 07:42 Відповісти
самий час створити коаліцію листів!
треба терміново писати листи!
перепиши сім разів та відправ в сім пошт, а не зробиш буде біда як з карлом одинадцятим!!!!
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05.06.2026 07:52 Відповісти
Гублюся у здогадах про путінського посередника !?
Еретрія чи Лаос ???
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05.06.2026 08:15 Відповісти
...талібан, саме воно
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05.06.2026 09:30 Відповісти
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05.06.2026 08:30 Відповісти
😜
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05.06.2026 10:19 Відповісти
починати переговори з терористом-людожером ****** про виплату збитків-втрат Україні та майбутнє залишків Московії є сенс лише на кордонах України 2013го року..
усе решта - шкідлива імітація процесу перемовин, небезпечне затягування часу для послаблення санкцій та тиску на одвічного агресора і брехуна, кацапа..
дивно взагалі навіть чути, що світовий злочинець ***** нахабно обирає найкращі умови для свого рятування від невідворотнього (як має бути) покарання, замість того щоб сидіти у металевій клітці на ланцюгу..
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05.06.2026 08:33 Відповісти
Как это, ***** постоянно врал, что причина войны, это сближение Украине с ЕС и НАТО и Армении говорит это же, сто война в Украине, это стремление Украины в ЕС?! ***** заврался, с ним нельзя вести переговоры, оно врёт как дышит,,!
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05.06.2026 08:33 Відповісти
А почему США могут быть посредником?
Они же как и Европа - страна НАТО.
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05.06.2026 08:47 Відповісти
Каї налякався . Оце жіночка із сталевими яйцями!
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05.06.2026 08:52 Відповісти
гітлер вирішує хто з ним буде домовлятись
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05.06.2026 08:56 Відповісти
Дай боже щоб цю крису загнали в глухий кут санкції та ЗСУ. Тоді тому падлу вже буде не до виїбонів.
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05.06.2026 09:15 Відповісти
Тиждень тому пропонував перемовини з Європою через шрьодера
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05.06.2026 09:33 Відповісти
Пропонуую Адіка Гітлера в посередники-віртуально-ШІ допоможе.Але хай путіньке падло виконає рекомендації свого божка
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05.06.2026 09:47 Відповісти
 
 