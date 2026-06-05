Трамп готов встретиться с Хаменеи, если будет достигнуто соглашение о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с верховным лидером Ирана Хаменеи, если будет достигнута договоренность о прекращении войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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"Я не хочу встречаться. Но если бы я все-таки встретился, для меня было бы честью встретиться с ним. Я бы хотел посмотреть, удастся ли нам заключить соглашение, но если мы заключим соглашение, то вполне возможно, что я встречусь с ним. Я был бы не против", — сказал лидер США.

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Также Трамп ответил, могла ли такая встреча состояться в США:

"Я не слышал об этом особо много. Я не предлагал этого, но некоторые люди предлагали".

Также президент США сказал, что будет вести себя с уважением на любой встрече с верховным лидером.

"Я бы сказал, что я не его любимый человек, но, с другой стороны, он, вероятно, профессионал. В некоторых кругах у него, на самом деле, очень хорошая репутация", — подытожил он.

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