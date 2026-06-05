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Новости Операция США против Ирана
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Трамп готов встретиться с Хаменеи, если будет достигнуто соглашение о прекращении войны

Трамп прокомментировал возможную встречу с Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с верховным лидером Ирана Хаменеи, если будет достигнута договоренность о прекращении войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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Подробности

"Я не хочу встречаться. Но если бы я все-таки встретился, для меня было бы честью встретиться с ним. Я бы хотел посмотреть, удастся ли нам заключить соглашение, но если мы заключим соглашение, то вполне возможно, что я встречусь с ним. Я был бы не против", — сказал лидер США.

Читайте: Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, — Трамп

Также Трамп ответил, могла ли такая встреча состояться в США:

"Я не слышал об этом особо много. Я не предлагал этого, но некоторые люди предлагали".

Также президент США сказал, что будет вести себя с уважением на любой встрече с верховным лидером.

"Я бы сказал, что я не его любимый человек, но, с другой стороны, он, вероятно, профессионал. В некоторых кругах у него, на самом деле, очень хорошая репутация", — подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина "не продержалась бы и 1-2 дней" без переданного мной вооружения, — Трамп

Автор: 

Иран (2963) США (29521) Хаменеи (51) Трамп Дональд (8174)
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Топ комментарии
+6
"Я не хочу зустрічатися. Але якби я все-таки зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти", - сказав лідер США. "словесний понос" неадекватної людини в кріслі президента США"
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05.06.2026 09:40 Ответить
+5
Шоб рушник зустрівся з тим хто вбив його батька і дочку?
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05.06.2026 09:24 Ответить
+4
зі старшим сподіваюся?
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05.06.2026 09:29 Ответить
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Шоб рушник зустрівся з тим хто вбив його батька і дочку?
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05.06.2026 09:24 Ответить
Ослойоби тільки вдають релігійність
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05.06.2026 09:36 Ответить
З котрим і де? У Аллаха? 😲
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05.06.2026 09:25 Ответить
зі старшим сподіваюся?
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05.06.2026 09:29 Ответить
трамп зауважив, що йому снився кобзон і він обов'язково навідає його концерт, це якраз по дорозі після хаменеї
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05.06.2026 09:31 Ответить
"Я не хочу зустрічатися. Але якби я все-таки зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти", - сказав лідер США. "словесний понос" неадекватної людини в кріслі президента США"
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05.06.2026 09:40 Ответить
*****, ненавиджу Газманова, але "мої мысли мои скакуны". У Трампа вони так скачуть що він навіть сам не встигає їх відстежувати.
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05.06.2026 09:42 Ответить
Іслам має піти з Ірану. Звільніть людей від придурків. Цей режим вбив більше 40 тисяч населення, яке підтримувало протести. Показово вішали хлопців на площі.
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05.06.2026 09:46 Ответить
В нього дах поїхав. Повністю.
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05.06.2026 09:49 Ответить
А фотка так нічого собі,хвала ші за його можливості...
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05.06.2026 10:01 Ответить
Риторика та сама, що і в Пуйла - готовий зустрітися, якщо Україна буде готова підписати капітуляцію. Війни продовжуються.
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05.06.2026 10:01 Ответить
По капітуляцію абсолютно ніде не йдеться.Слово "капітуляція" має своє визначення і ніяке інше.
Пуйло вимагає віддати решту територію Донбасу,як умову для завершення війни,а це далеко не капітуляція,хоч і не прийнятно. А що прийнятно у закінченні війни,мали би публічно викласти,а не тримати нарід в стані невизначеності у війні,при якій вже мінус 20млн.
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05.06.2026 10:11 Ответить
Ви мали на увазі це значення цього слова? Капітуляція -це припинення збройного опору та офіційна здача однієї зі сторін конфлікту іншій на умовах, продиктованих або погоджених з переможцем. Це юридичний акт, який не означає повного закінчення стану війни, а фіксує поразку та припинення бойових дій. Так це якраз те, що вимагає Пуйло.
Всі добре знають, що навіть після цієї капітуляції Пуйло не зупиниться, оформить наші території, як свої в міжнародних інстанціях і знову спровокує інший привід і буде йти далі. Головний переговірник, який примусить Пуйла до реального миру - Збройні Сили України. Але Голобородько розвиває марафони, купує ботів по всьому світу, будує "Династії", а не посилює армію, не фінансує замовлення наших ракет і систем ППО. Чи хтось вірить, що трьохсортний актьоришка криворізького шобла, створеного для обливанння брудом України на росії доб'ється якоїсь дипломативної перемоги над Пуйлом, який 20 років дурить весь світ?
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05.06.2026 10:34 Ответить
Хоче підняти Хаменеї з могили? - буває
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05.06.2026 10:12 Ответить
я чув що багато людей кажуть що я дебіл. а я не дебіл, а може я дебіл, я не знаю. було б добре якби ці люди не казали, що я дебіл. але не хай кажуть. буде сдєлка, а може не буде, було б добре щоб вона була. але якщо не буде, то теж добре.
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05.06.2026 10:12 Ответить
 
 