Трамп готов встретиться с Хаменеи, если будет достигнуто соглашение о прекращении войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с верховным лидером Ирана Хаменеи, если будет достигнута договоренность о прекращении войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
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"Я не хочу встречаться. Но если бы я все-таки встретился, для меня было бы честью встретиться с ним. Я бы хотел посмотреть, удастся ли нам заключить соглашение, но если мы заключим соглашение, то вполне возможно, что я встречусь с ним. Я был бы не против", — сказал лидер США.
Также Трамп ответил, могла ли такая встреча состояться в США:
"Я не слышал об этом особо много. Я не предлагал этого, но некоторые люди предлагали".
Также президент США сказал, что будет вести себя с уважением на любой встрече с верховным лидером.
"Я бы сказал, что я не его любимый человек, но, с другой стороны, он, вероятно, профессионал. В некоторых кругах у него, на самом деле, очень хорошая репутация", — подытожил он.
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Всі добре знають, що навіть після цієї капітуляції Пуйло не зупиниться, оформить наші території, як свої в міжнародних інстанціях і знову спровокує інший привід і буде йти далі. Головний переговірник, який примусить Пуйла до реального миру - Збройні Сили України. Але Голобородько розвиває марафони, купує ботів по всьому світу, будує "Династії", а не посилює армію, не фінансує замовлення наших ракет і систем ППО. Чи хтось вірить, що трьохсортний актьоришка криворізького шобла, створеного для обливанння брудом України на росії доб'ється якоїсь дипломативної перемоги над Пуйлом, який 20 років дурить весь світ?