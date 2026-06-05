Трамп готовий зустрітися з Хаменеї, якщо буде досягнуто угоди про припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до зустрічі із верховним лідером Ірану Хаменеї, якщо буде досягнуто угоди про припинення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Подробиці

"Я не хочу зустрічатися. Але якби я все-таки зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти", - сказав лідер США.

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Також Трамп відповів, чи могла б така зустріч відбутися у США:

"Я не чув про це особливо багато. Я не пропонував цього, але деякі люди пропонували".

Також прездиент США сказав, що поводитиметься з повагою на будь-якій зустрічі з верховним лідером.

"Я б сказав, що я не його улюблена людина, але, з іншого боку, він, ймовірно, професіонал. У деяких колах у нього, насправді, дуже хороша репутація", - підсумував він.

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