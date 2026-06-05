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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп готовий зустрітися з Хаменеї, якщо буде досягнуто угоди про припинення війни

Трамп прокоментував можливу зустріч із Хаменеї

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до зустрічі із верховним лідером Ірану Хаменеї, якщо буде досягнуто угоди про припинення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Подробиці

"Я не хочу зустрічатися. Але якби я все-таки зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти", - сказав лідер США.

Читайте: Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися. Вони повинні це зробити, - Трамп

Також Трамп відповів, чи могла б така зустріч відбутися у США:

"Я не чув про це особливо багато. Я не пропонував цього, але деякі люди пропонували".

Також прездиент США сказав, що поводитиметься з повагою на будь-якій зустрічі з верховним лідером.

"Я б сказав, що я не його улюблена людина, але, з іншого боку, він, ймовірно, професіонал. У деяких колах у нього, насправді, дуже хороша репутація", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна "не протрималася б і 1-2 днів" без переданого мною озброєння, - Трамп

Автор: 

Іран (3471) США (26698) Хаменеї (49) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+3
Шоб рушник зустрівся з тим хто вбив його батька і дочку?
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05.06.2026 09:24 Відповісти
+3
зі старшим сподіваюся?
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05.06.2026 09:29 Відповісти
+3
"Я не хочу зустрічатися. Але якби я все-таки зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти", - сказав лідер США. "словесний понос" неадекватної людини в кріслі президента США"
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05.06.2026 09:40 Відповісти
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Шоб рушник зустрівся з тим хто вбив його батька і дочку?
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05.06.2026 09:24 Відповісти
Ослойоби тільки вдають релігійність
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05.06.2026 09:36 Відповісти
З котрим і де? У Аллаха? 😲
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05.06.2026 09:25 Відповісти
зі старшим сподіваюся?
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05.06.2026 09:29 Відповісти
трамп зауважив, що йому снився кобзон і він обов'язково навідає його концерт, це якраз по дорозі після хаменеї
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05.06.2026 09:31 Відповісти
"Я не хочу зустрічатися. Але якби я все-таки зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти", - сказав лідер США. "словесний понос" неадекватної людини в кріслі президента США"
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05.06.2026 09:40 Відповісти
*****, ненавиджу Газманова, але "мої мысли мои скакуны". У Трампа вони так скачуть що він навіть сам не встигає їх відстежувати.
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05.06.2026 09:42 Відповісти
Іслам має піти з Ірану. Звільніть людей від придурків. Цей режим вбив більше 40 тисяч населення, яке підтримувало протести. Показово вішали хлопців на площі.
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05.06.2026 09:46 Відповісти
В нього дах поїхав. Повністю.
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05.06.2026 09:49 Відповісти
А фотка так нічого собі,хвала ші за його можливості...
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05.06.2026 10:01 Відповісти
Риторика та сама, що і в Пуйла - готовий зустрітися, якщо Україна буде готова підписати капітуляцію. Війни продовжуються.
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05.06.2026 10:01 Відповісти
По капітуляцію абсолютно ніде не йдеться.Слово "капітуляція" має своє визначення і ніяке інше.
Пуйло вимагає віддати решту територію Донбасу,як умову для завершення війни,а це далеко не капітуляція,хоч і не прийнятно. А що прийнятно у закінченні війни,мали би публічно викласти,а не тримати нарід в стані невизначеності у війні,при якій вже мінус 20млн.
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05.06.2026 10:11 Відповісти
Хоче підняти Хаменеї з могили? - буває
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05.06.2026 10:12 Відповісти
я чув що багато людей кажуть що я дебіл. а я не дебіл, а може я дебіл, я не знаю. було б добре якби ці люди не казали, що я дебіл. але не хай кажуть. буде сдєлка, а може не буде, було б добре щоб вона була. але якщо не буде, то теж добре.
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05.06.2026 10:12 Відповісти
 
 