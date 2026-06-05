Молодежь с оккупированных территорий сможет получить украинские документы в пяти странах, - МИД
Молодые украинцы, родившиеся на временно оккупированных территориях и не имеющие украинского паспорта, смогут оформить документы для возвращения в Украину по упрощенной процедуре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Ввели новый порядок оформления документов
По словам главы МИД, речь идет об экспериментальном порядке получения удостоверения личности для возвращения в Украину.
Документ будет оформляться бесплатно и позволит вернуться в Украину для дальнейшего оформления ID-карты и загранпаспорта.
Личность можно подтвердить дистанционно
Сибига сообщил, что для заявителей предусмотрен упрощенный механизм подтверждения личности.
В частности, это можно сделать на основании показаний дееспособного члена семьи, являющегося гражданином Украины. Такая процедура возможна даже через видеосвязь.
Обратиться можно в пяти странах
Оформить удостоверение личности для возвращения в Украину можно будет в украинских дипломатических учреждениях в Беларуси, Грузии, Армении, Турции и Казахстане.
В Турции соответствующие услуги также будут предоставлять генеральные консульства Украины в Стамбуле и Анталии.
Документы помогут вернуться в Украину
Новый механизм в первую очередь рассчитан на молодых людей с временно оккупированных территорий, которые из-за российской оккупации не смогли получить украинские документы.
После возвращения в Украину они смогут оформить полный пакет документов гражданина Украины.
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Мати Український паспорт - все рівно що мати посвідчення раба.
Доречі викупитись з рабства зараз коштує так само як в 19 столітті від 10 до 50 000$
Якщо в сріблі рахувати
Тільки в рузкіх кордони відкриті і вони відпочивають в Іспанії, а у нас чоловіків що виїхали заплативши просять вернути як ВЛАСНІСТЬ держави
щось від нас приховують