Молодежь с оккупированных территорий сможет получить украинские документы в пяти странах, - МИД

Молодые украинцы, родившиеся на временно оккупированных территориях и не имеющие украинского паспорта, смогут оформить документы для возвращения в Украину по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

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Ввели новый порядок оформления документов

По словам главы МИД, речь идет об экспериментальном порядке получения удостоверения личности для возвращения в Украину.

Документ будет оформляться бесплатно и позволит вернуться в Украину для дальнейшего оформления ID-карты и загранпаспорта.

Личность можно подтвердить дистанционно

Сибига сообщил, что для заявителей предусмотрен упрощенный механизм подтверждения личности.

В частности, это можно сделать на основании показаний дееспособного члена семьи, являющегося гражданином Украины. Такая процедура возможна даже через видеосвязь.

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Обратиться можно в пяти странах

Оформить удостоверение личности для возвращения в Украину можно будет в украинских дипломатических учреждениях в Беларуси, Грузии, Армении, Турции и Казахстане.

В Турции соответствующие услуги также будут предоставлять генеральные консульства Украины в Стамбуле и Анталии.

Документы помогут вернуться в Украину

Новый механизм в первую очередь рассчитан на молодых людей с временно оккупированных территорий, которые из-за российской оккупации не смогли получить украинские документы.

После возвращения в Украину они смогут оформить полный пакет документов гражданина Украины.

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