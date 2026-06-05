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Новости Возвращение детей из оккупации
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Молодежь с оккупированных территорий сможет получить украинские документы в пяти странах, - МИД

Молодые украинцы из ВОТ смогут получить документы в 5 странах

Молодые украинцы, родившиеся на временно оккупированных территориях и не имеющие украинского паспорта, смогут оформить документы для возвращения в Украину по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

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Ввели новый порядок оформления документов

По словам главы МИД, речь идет об экспериментальном порядке получения удостоверения личности для возвращения в Украину.

Документ будет оформляться бесплатно и позволит вернуться в Украину для дальнейшего оформления ID-карты и загранпаспорта.

Личность можно подтвердить дистанционно

Сибига сообщил, что для заявителей предусмотрен упрощенный механизм подтверждения личности.

В частности, это можно сделать на основании показаний дееспособного члена семьи, являющегося гражданином Украины. Такая процедура возможна даже через видеосвязь.

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Обратиться можно в пяти странах

Оформить удостоверение личности для возвращения в Украину можно будет в украинских дипломатических учреждениях в Беларуси, Грузии, Армении, Турции и Казахстане.

В Турции соответствующие услуги также будут предоставлять генеральные консульства Украины в Стамбуле и Анталии.

Документы помогут вернуться в Украину

Новый механизм в первую очередь рассчитан на молодых людей с временно оккупированных территорий, которые из-за российской оккупации не смогли получить украинские документы.

После возвращения в Украину они смогут оформить полный пакет документов гражданина Украины.

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дети (6873) документ (398) оккупация (10253) возврат (337)
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Топ комментарии
+2
Вона там і лишиться)))

Мати Український паспорт - все рівно що мати посвідчення раба.

Доречі викупитись з рабства зараз коштує так само як в 19 столітті від 10 до 50 000$

Якщо в сріблі рахувати
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05.06.2026 13:41 Ответить
+1
українці не раби. Залиш свої мокшанські ціни собі
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05.06.2026 13:45 Ответить
+1
Она одна из тех стран, через которые украинцы с оккупированных территорий уезжают в ЕС. Остальные страны находятся очень далеко. Поэтому она явно не лишняя, когда вы вывозите своих детей.
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05.06.2026 13:56 Ответить
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Вона там і лишиться)))

Мати Український паспорт - все рівно що мати посвідчення раба.

Доречі викупитись з рабства зараз коштує так само як в 19 столітті від 10 до 50 000$

Якщо в сріблі рахувати
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05.06.2026 13:41 Ответить
українці не раби. Залиш свої мокшанські ціни собі
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05.06.2026 13:45 Ответить
та ти шо))))

Тільки в рузкіх кордони відкриті і вони відпочивають в Іспанії, а у нас чоловіків що виїхали заплативши просять вернути як ВЛАСНІСТЬ держави
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05.06.2026 14:20 Ответить
у білорусі???
щось від нас приховують
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05.06.2026 13:42 Ответить
Білорусь в цьому списку точно зайва .
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05.06.2026 13:49 Ответить
Она одна из тех стран, через которые украинцы с оккупированных территорий уезжают в ЕС. Остальные страны находятся очень далеко. Поэтому она явно не лишняя, когда вы вывозите своих детей.
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05.06.2026 13:56 Ответить
перша загроза це за українцями в ********** слідкує КГБ і їх можуть не випустити або навіть посадити . друга це українські документи можуть отримати шпигуни і диверсанти . виїхав з кацапськими документами , а в ЄС роби українські в чому проблема ?
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05.06.2026 14:07 Ответить
Попасть в ЕС с оккупированных территорий без украинского паспорта невозможно, а вот в Беларусь -пожалуста, для поезда или литака никаких проверок
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05.06.2026 14:12 Ответить
на ТОТ видають кацапський аусвайс з ним можно виїхати .
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05.06.2026 14:17 Ответить
С кацапским аусвайсом в страны ЕС зараз не выедешь
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05.06.2026 14:19 Ответить
звідки в ЄС мільйони кацапів ?
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05.06.2026 14:21 Ответить
Поубегали раньше, особенно во время мобилизации в 22м, сейчас это перекрыто, можно как политический беженец, но это трудно и сейчас не часто срабатывает.
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05.06.2026 14:27 Ответить
ну і добре менше кацапів краще повітря ! до речі до вас дим з НПЗ не доходить , бо це дуже шкідливо? я не хочу щоб ваша країна постраждала .
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05.06.2026 14:34 Ответить
 
 