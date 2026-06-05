Молодь з окупованих територій зможе отримати українські документи у п’яти країнах, - МЗС
Молоді українці, які народилися на тимчасово окупованих територіях і не мають українського паспорта, зможуть оформити документи для повернення в Україну за спрощеною процедурою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
Запровадили новий порядок оформлення документів
За словами глави МЗС, ідеться про експериментальний порядок отримання посвідчення особи на повернення в Україну.
Документ оформлюватиметься безкоштовно і дозволить повернутися в Україну для подальшого оформлення ID-картки та закордонного паспорта.
Особу можна підтвердити дистанційно
Сибіга повідомив, що для заявників передбачили спрощений механізм підтвердження особи.
Зокрема, це можна зробити на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї, який є громадянином України. Така процедура можлива навіть через відеозв'язок.
Звернутися можна у п'яти країнах
Оформити посвідчення особи на повернення в Україну можна буде в українських дипломатичних установах у Білорусі, Грузії, Вірменії, Туреччині та Казахстані.
У Туреччині відповідні послуги також надаватимуть генеральні консульства України в Стамбулі та Анталії.
Документи допоможуть повернутися в Україну
Новий механізм насамперед розрахований на молодих людей з тимчасово окупованих територій, які через російську окупацію не змогли отримати українські документи.
Після повернення до України вони зможуть оформити повний пакет документів громадянина України.
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Мати Український паспорт - все рівно що мати посвідчення раба.
Доречі викупитись з рабства зараз коштує так само як в 19 столітті від 10 до 50 000$
Якщо в сріблі рахувати
Тільки в рузкіх кордони відкриті і вони відпочивають в Іспанії, а у нас чоловіків що виїхали заплативши просять вернути як ВЛАСНІСТЬ держави
щось від нас приховують