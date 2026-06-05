Молодь з окупованих територій зможе отримати українські документи у п’яти країнах, - МЗС

Молоді українці, які народилися на тимчасово окупованих територіях і не мають українського паспорта, зможуть оформити документи для повернення в Україну за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

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Запровадили новий порядок оформлення документів

За словами глави МЗС, ідеться про експериментальний порядок отримання посвідчення особи на повернення в Україну.

Документ оформлюватиметься безкоштовно і дозволить повернутися в Україну для подальшого оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Особу можна підтвердити дистанційно

Сибіга повідомив, що для заявників передбачили спрощений механізм підтвердження особи.

Зокрема, це можна зробити на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї, який є громадянином України. Така процедура можлива навіть через відеозв'язок.

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Звернутися можна у п'яти країнах

Оформити посвідчення особи на повернення в Україну можна буде в українських дипломатичних установах у Білорусі, Грузії, Вірменії, Туреччині та Казахстані.

У Туреччині відповідні послуги також надаватимуть генеральні консульства України в Стамбулі та Анталії.

Документи допоможуть повернутися в Україну

Новий механізм насамперед розрахований на молодих людей з тимчасово окупованих територій, які через російську окупацію не змогли отримати українські документи.

Після повернення до України вони зможуть оформити повний пакет документів громадянина України.

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