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Новини Повернення дітей з окупації
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Молодь з окупованих територій зможе отримати українські документи у п’яти країнах, - МЗС

Молоді українці з ТОТ зможуть отримати документи у 5 країнах

Молоді українці, які народилися на тимчасово окупованих територіях і не мають українського паспорта, зможуть оформити документи для повернення в Україну за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

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Запровадили новий порядок оформлення документів

За словами глави МЗС, ідеться про експериментальний порядок отримання посвідчення особи на повернення в Україну.

Документ оформлюватиметься безкоштовно і дозволить повернутися в Україну для подальшого оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Особу можна підтвердити дистанційно

Сибіга повідомив, що для заявників передбачили спрощений механізм підтвердження особи.

Зокрема, це можна зробити на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї, який є громадянином України. Така процедура можлива навіть через відеозв'язок.

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Звернутися можна у п'яти країнах

Оформити посвідчення особи на повернення в Україну можна буде в українських дипломатичних установах у Білорусі, Грузії, Вірменії, Туреччині та Казахстані.

У Туреччині відповідні послуги також надаватимуть генеральні консульства України в Стамбулі та Анталії.

Документи допоможуть повернутися в Україну

Новий механізм насамперед розрахований на молодих людей з тимчасово окупованих територій, які через російську окупацію не змогли отримати українські документи.

Після повернення до України вони зможуть оформити повний пакет документів громадянина України.

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діти (5578) документ (503) окупація (6925) повернення (355)
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Топ коментарі
+2
Вона там і лишиться)))

Мати Український паспорт - все рівно що мати посвідчення раба.

Доречі викупитись з рабства зараз коштує так само як в 19 столітті від 10 до 50 000$

Якщо в сріблі рахувати
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05.06.2026 13:41 Відповісти
+1
українці не раби. Залиш свої мокшанські ціни собі
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05.06.2026 13:45 Відповісти
+1
Она одна из тех стран, через которые украинцы с оккупированных территорий уезжают в ЕС. Остальные страны находятся очень далеко. Поэтому она явно не лишняя, когда вы вывозите своих детей.
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05.06.2026 13:56 Відповісти
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Вона там і лишиться)))

Мати Український паспорт - все рівно що мати посвідчення раба.

Доречі викупитись з рабства зараз коштує так само як в 19 столітті від 10 до 50 000$

Якщо в сріблі рахувати
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05.06.2026 13:41 Відповісти
українці не раби. Залиш свої мокшанські ціни собі
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05.06.2026 13:45 Відповісти
та ти шо))))

Тільки в рузкіх кордони відкриті і вони відпочивають в Іспанії, а у нас чоловіків що виїхали заплативши просять вернути як ВЛАСНІСТЬ держави
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05.06.2026 14:20 Відповісти
та напиши вже щось гнида про русскій мір, схоже русскім крєпосним тобу бути нормально, напиши вже як ти голосував за зеленського, як ржав на стадіоні, мож патріотів згадаєш які поклали життя і врятували країну від москолоти в 2022 році коли такі як ти оскотинені кварталом95 відкуплялись і втікали нах
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05.06.2026 14:46 Відповісти
у білорусі???
щось від нас приховують
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05.06.2026 13:42 Відповісти
Білорусь в цьому списку точно зайва .
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05.06.2026 13:49 Відповісти
Она одна из тех стран, через которые украинцы с оккупированных территорий уезжают в ЕС. Остальные страны находятся очень далеко. Поэтому она явно не лишняя, когда вы вывозите своих детей.
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05.06.2026 13:56 Відповісти
перша загроза це за українцями в ********** слідкує КГБ і їх можуть не випустити або навіть посадити . друга це українські документи можуть отримати шпигуни і диверсанти . виїхав з кацапськими документами , а в ЄС роби українські в чому проблема ?
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05.06.2026 14:07 Відповісти
Попасть в ЕС с оккупированных территорий без украинского паспорта невозможно, а вот в Беларусь -пожалуста, для поезда или литака никаких проверок
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05.06.2026 14:12 Відповісти
на ТОТ видають кацапський аусвайс з ним можно виїхати .
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05.06.2026 14:17 Відповісти
С кацапским аусвайсом в страны ЕС зараз не выедешь
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05.06.2026 14:19 Відповісти
звідки в ЄС мільйони кацапів ?
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05.06.2026 14:21 Відповісти
Поубегали раньше, особенно во время мобилизации в 22м, сейчас это перекрыто, можно как политический беженец, но это трудно и сейчас не часто срабатывает.
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05.06.2026 14:27 Відповісти
ну і добре менше кацапів краще повітря ! до речі до вас дим з НПЗ не доходить , бо це дуже шкідливо? я не хочу щоб ваша країна постраждала .
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05.06.2026 14:34 Відповісти
 
 