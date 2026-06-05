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Новости Таможня
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В Гостаможслужбе введут обязательную проверку сотрудников на полиграфе, - Мандзий

мандзій

Глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий заявил, что в ГТСУ обязательно введут прохождение полиграфа для проверки сотрудников.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Это будет введено в обязательном порядке. Проверки должностных лиц в Национальном антикоррупционном бюро проводятся с определенной периодичностью и в случайном порядке. То есть формируются списки, и никто не знает заранее, кого будут проверять. У нас сейчас полиграф тоже активно используется — практически во всех служебных расследованиях, если есть согласие должностного лица на прохождение такой проверки.

Мы планируем эту практику масштабировать также во время аттестационных проверок (если будут сомнения в добропорядочности лица). Кроме того – в обязательном порядке во время конкурса на прием на службу впервые. И в качестве антикоррупционной превенции – для всех без исключения должностных лиц таможни", – отметил он.

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Мандзий рассказал, что сам не раз проходил проверку на полиграфе.

"Я проходил службу в подразделениях управления по борьбе с организованной преступностью. За время пребывания в МВД я проходил, если не ошибаюсь, 3 или 4 раза. И около 3 раз проходил полиграф уже во время службы в Национальном антикоррупционном бюро Украины", — добавил глава Гостаможслужбы.

Интервью с Орестом Мандзием читайте по ссылке.

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Автор: 

полиграф (82) Государственная таможенная служба (176) Мандзий Орест (1)
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Топ комментарии
+6
Цікаво скільки буде коштувати правильно пройти поліграф?
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05.06.2026 16:45 Ответить
+2
Щоб перевіряти і оподатковувати дрібні посилки з Тему і інших зарубіжних маркетів,які доставляють безплатно і по акції для найбідніших верств,треба пройти поліграф,чи має особа схильність до збагачення шляхом вскривання цих посилок.
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05.06.2026 16:52 Ответить
+2
СУПЕР!
ЩОМІСЯЦЯ ВСІХ ДО ОДНОГО!
ВІД ПРИБИРАЛЬНИЦІ ДО ОЧІЛЬНИКІВ!
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05.06.2026 16:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
перевірка на поліграфі онлайн в ютюбі.
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05.06.2026 16:43 Ответить
А якже тепер гроші на Київ для общака направляти??
Та і родичі з сусідами і колегами, уже так звикли жити з цього «збиткового» ФОПу???
Прямо расчєлавєчіваніє якесь, отих вертухаїв від бандюків на посадах!?!?
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05.06.2026 17:16 Ответить
Цікаво скільки буде коштувати правильно пройти поліграф?
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05.06.2026 16:45 Ответить
Поліграф зразу заклинить
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05.06.2026 16:48 Ответить
Щоб перевіряти і оподатковувати дрібні посилки з Тему і інших зарубіжних маркетів,які доставляють безплатно і по акції для найбідніших верств,треба пройти поліграф,чи має особа схильність до збагачення шляхом вскривання цих посилок.
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05.06.2026 16:52 Ответить
СУПЕР!
ЩОМІСЯЦЯ ВСІХ ДО ОДНОГО!
ВІД ПРИБИРАЛЬНИЦІ ДО ОЧІЛЬНИКІВ!
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05.06.2026 16:56 Ответить
Забули, які тепер зе-поліграфи? Ці типчики пройшли клоунські тести на зе-поліграфі. Один стверджував, що в Раді в білих конвертах роздають "зарплатню" за голосування. Другий божився, що ні-ні, ніхто не дістає. Обидва пройшли "поліграф" Обидва виявились кришталево чесними людьми, і говорили чисту правду.

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05.06.2026 16:56 Ответить
А ще один наркоман тест на наркотики здавав, в "Євролабі"
Від аналізу в антидопінговому центрі стадіону "Олімпійський" чомусь відмовився, дивак...
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05.06.2026 17:14 Ответить
Їх чекає, уже невідворотнята дієва, люстрація вірьовкою!
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05.06.2026 17:18 Ответить
Той, хто буде перевіряти митників на поліграфі, той і буде найбагатший митник.
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05.06.2026 17:04 Ответить
то ж усіх звільнити доведеться, але це якщо враховувати реальні результати
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05.06.2026 17:04 Ответить
Поліграф Поліграфич непогано заробить
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05.06.2026 17:14 Ответить
А раніше це не можна було запровадити (причому регулярно: скажімо, кожні пів року)? І не лише для митників, а для будь-якого державного чи місцевого посадовця, посада якого має доступ до інформації з обмеженим доступом чи корупційні ризики.
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05.06.2026 17:14 Ответить
там полиграф со штучным интеллектом, он сам хабари буде брать. а честных сотрудников будет сдавать. На..ра на митнице нужны честные служащие?
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05.06.2026 17:29 Ответить
а ще цікаво коли почнуть перевіряти на профпридатність кандидатів на президента бо зараз ним може стати любий ідіот нарік і московський агент і звичайно зек і блазень
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05.06.2026 17:45 Ответить
спочатку себе перевір, опудало в галстукі.
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05.06.2026 17:52 Ответить
 
 