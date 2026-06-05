В Гостаможслужбе введут обязательную проверку сотрудников на полиграфе, - Мандзий

Глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий заявил, что в ГТСУ обязательно введут прохождение полиграфа для проверки сотрудников.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Это будет введено в обязательном порядке. Проверки должностных лиц в Национальном антикоррупционном бюро проводятся с определенной периодичностью и в случайном порядке. То есть формируются списки, и никто не знает заранее, кого будут проверять. У нас сейчас полиграф тоже активно используется — практически во всех служебных расследованиях, если есть согласие должностного лица на прохождение такой проверки.

Мы планируем эту практику масштабировать также во время аттестационных проверок (если будут сомнения в добропорядочности лица). Кроме того – в обязательном порядке во время конкурса на прием на службу впервые. И в качестве антикоррупционной превенции – для всех без исключения должностных лиц таможни", – отметил он.

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Мандзий рассказал, что сам не раз проходил проверку на полиграфе.

"Я проходил службу в подразделениях управления по борьбе с организованной преступностью. За время пребывания в МВД я проходил, если не ошибаюсь, 3 или 4 раза. И около 3 раз проходил полиграф уже во время службы в Национальном антикоррупционном бюро Украины", — добавил глава Гостаможслужбы.

Интервью с Орестом Мандзием читайте по ссылке.

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