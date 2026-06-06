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Новости Подрыв Каховской ГЭС
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Три года после подрыва Каховской ГЭС: ГСЧС напомнила о последствиях трагедии и спасении людей

Разрушение плотины Каховской ГЭС

Сегодня, 6 июня, исполняется три года со дня подрыва войсками РФ Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Последствия

"День, когда российские оккупанты совершили очередное военное преступление и акт экоцида против украинского народа, а все вокруг, казалось, уходило на дно", — напомнили в ГСЧС.

В результате подрыва - более 80 затопленных населенных пунктов. Около 16 тысяч человек, которые мгновенно оказались в зоне экологического бедствия. Десятки погибших, пропавшие без вести... Страшные цифры. Искалеченные судьбы.

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Работа спасателей

"Но там, посреди затопленных городов и сел, под канонаду российских обстрелов и в грязной воде, стояли наши спасатели. Действовали быстро, сосредоточенно, без суеты и паники. Они просто знали: время играет против них, а успеть нужно к каждому.

Бок о бок с волонтерами и другими службами спасатели вырывали жизни из водной ловушки. Тогда удалось спасти более 700 человек и эвакуировать почти 3800 человек. И еще — более 280 животных. Потому что пройти мимо испуганных глаз, оставленных на цепях или крышах, и бросить их в этой беде — наши ребята просто не могли. Спасали каждое живое сердце. Они пошли против большой воды и выстояли там, где упасть мог каждый", — добавили в ГСЧС.

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Взрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате взрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Взрыв привел к подтоплению ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в частности на оккупированных территориях.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Количество погибших в результате подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.

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Автор: 

ГСЧС (5202) Каховская ГЭС (277)
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Всі добре пам'ятають підготовку до війни, виділення грошей на армію, відосики з Буковеля. Підготовка до оборони не просто провалена, а саботована на найвищому рівні Зе та його ставлениками.
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06.06.2026 09:24 Ответить
а після 4 років так і немає відповіді, яка ж це зелена *****, в очі дивитися!
розмінувала все те, що було заміноване...
шо кацапня на другий день вторгення була в Херсоні?
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06.06.2026 09:27 Ответить
Рашиські варвари всіма засобами знищують Україну і українців :геноцид ,етноцид ,екоцид ,якось світ майже не реагує на рашистів ,до того в нас майже немає якоїсь інформаційної політики якаб доносила до світової громадкості злочини рашизму,росія це світове зло допоки існує це фашиське терористичне утворення доти буде існувати загроза людській цивілізації.
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06.06.2026 09:28 Ответить
Кацапи, як завжди, "рубають сук, на якому сидять...". Знищення Каховського водосховища призвело до позбавлення Криму дніпровської води...
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06.06.2026 09:30 Ответить
 
 