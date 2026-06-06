Три года после подрыва Каховской ГЭС: ГСЧС напомнила о последствиях трагедии и спасении людей
Сегодня, 6 июня, исполняется три года со дня подрыва войсками РФ Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Последствия
"День, когда российские оккупанты совершили очередное военное преступление и акт экоцида против украинского народа, а все вокруг, казалось, уходило на дно", — напомнили в ГСЧС.
В результате подрыва - более 80 затопленных населенных пунктов. Около 16 тысяч человек, которые мгновенно оказались в зоне экологического бедствия. Десятки погибших, пропавшие без вести... Страшные цифры. Искалеченные судьбы.
Работа спасателей
"Но там, посреди затопленных городов и сел, под канонаду российских обстрелов и в грязной воде, стояли наши спасатели. Действовали быстро, сосредоточенно, без суеты и паники. Они просто знали: время играет против них, а успеть нужно к каждому.
Бок о бок с волонтерами и другими службами спасатели вырывали жизни из водной ловушки. Тогда удалось спасти более 700 человек и эвакуировать почти 3800 человек. И еще — более 280 животных. Потому что пройти мимо испуганных глаз, оставленных на цепях или крышах, и бросить их в этой беде — наши ребята просто не могли. Спасали каждое живое сердце. Они пошли против большой воды и выстояли там, где упасть мог каждый", — добавили в ГСЧС.
Взрыв Каховской ГЭС
Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате взрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Взрыв привел к подтоплению ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в частности на оккупированных территориях.
В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.
По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.
Количество погибших в результате подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.
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розмінувала все те, що було заміноване...
шо кацапня на другий день вторгення була в Херсоні?