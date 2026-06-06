Три роки після підриву Каховської ГЕС: ДСНС нагадала про наслідки трагедії та порятунок людей

Сьогодні, 6 червня, треті роковини підриву військами РФ Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки

"День, коли російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин та акт екоциду проти українського народу, а все навколо, здавалося, йшло на дно", - нагадали в ДСНС.

Внаслідок підриву понад 80 затоплених населених пунктів. Близько 16 тисяч людей, які миттєво опинилися в зоні екологічного лиха. Десятки загиблих, зниклі безвісти... Страшні цифри. Скалічені долі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін змінив методику оцінки земель через наслідки підриву Каховської ГЕС, – Свириденко

Робота рятувальників

"Але там, посеред затоплених міст і сіл, під канонаду російських обстрілів та в брудній воді, стояли наші рятувальники. Діяли швидко, зосереджено, без жодної метушні чи паніки. Вони просто знали: час грає проти них, а встигнути треба до кожного.



Пліч-о-пліч із волонтерами та іншими службами надзвичайники вихоплювали життя з водяної пастки. Тоді вдалося врятувати понад 700 людей та евакуювати майже 3800 осіб. І ще - понад 280 тварин. Бо пройти повз налякані очі, залишені на ланцюгах чи дахах, і покинути їх у цій біді - наші хлопці просто не могли. Рятували кожне живе серце. Вони пішли проти великої води і вистояли там, де впасти міг кожен", - додали в ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командував підривом Каховської ГЕС: заочно повідомлено про підозру генералу РФ Омельяновичу, - СБУ. ФОТО

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.

Читайте також: Окупанти використовують дно Каховського водосховища, щоб обійти позиції ЗСУ, - Сили оборони Півдня