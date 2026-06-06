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Новости Встреча Лубинца и Лантратовой
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Лубинец и омбудсмен РФ Лантратова договорились об обмене справками между ведомствами

Дмитрий Лубинец о задержании сотрудников ТЦК в Одессе

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец и новый омбудсмен РФ Яна Лантратова договорились о прямом обмене официальными справками между ведомствами, что должно упростить решение гражданских вопросов граждан, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинеца в Telegram.

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"В эфире нацмарафона поделился деталями вчерашней встречи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Разговор был непростым, но этот диалог и гуманитарный трек в целом нужно расширять", — написал он.

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Привлечение омбудсменов иностранных государств

"Мы предложили привлечь МККК и омбудсменов иностранных стран, чтобы они могли лично посещать места содержания наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц", - рассказал Лубинец.

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Как будет работать обмен справками

Кроме того, из-за отсутствия дипломатических отношений договорились напрямую обмениваться официальными справками — это позволит быстрее решать гражданско-правовые вопросы наших граждан.

По словам Лубинца, к Уполномоченному часто поступают запросы от граждан на получение документов из российских архивов — например, для оформления пенсионного стажа.

"Это позволит быстрее решать гражданско-правовые вопросы наших граждан", — отметил омбудсмен.

Разорванные дипломатические отношения между странами затрудняли эту процедуру.

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Лубинец Дмитрий (575) Лантратова Яна (3)
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ZеГнида лубінець обмінюється довідками з паРашною ******** -замість того щоб витягувати вкрадених дітей та полонених
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06.06.2026 22:42 Ответить
Можна почати з двох споріднених інституцій: СБУ і ФСБ. Визнавати трудовий стаж для пенсії і житло в Москві.
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06.06.2026 23:29 Ответить
обмін номерами палат, чи ето совсєм другіє довідки?
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06.06.2026 23:36 Ответить
Олексій Голобуцький

Відео з учорашньої зустрічі уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця з новою російською "колегою" Яною Лантратовою.

Посміхаються. Тиснуть руки.
Хтось на задньому плані не лише тисне руки, але й щиро обіймається.

Відео:

https://x.com/golobutsky/status/2063291484405641492?s=20
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07.06.2026 00:20 Ответить
 
 