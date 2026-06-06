Лубинец и омбудсмен РФ Лантратова договорились об обмене справками между ведомствами

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец и новый омбудсмен РФ Яна Лантратова договорились о прямом обмене официальными справками между ведомствами, что должно упростить решение гражданских вопросов граждан, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинеца в Telegram.

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"В эфире нацмарафона поделился деталями вчерашней встречи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Разговор был непростым, но этот диалог и гуманитарный трек в целом нужно расширять", — написал он.

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Привлечение омбудсменов иностранных государств

"Мы предложили привлечь МККК и омбудсменов иностранных стран, чтобы они могли лично посещать места содержания наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц", - рассказал Лубинец.

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Как будет работать обмен справками

Кроме того, из-за отсутствия дипломатических отношений договорились напрямую обмениваться официальными справками — это позволит быстрее решать гражданско-правовые вопросы наших граждан.

По словам Лубинца, к Уполномоченному часто поступают запросы от граждан на получение документов из российских архивов — например, для оформления пенсионного стажа.

"Это позволит быстрее решать гражданско-правовые вопросы наших граждан", — отметил омбудсмен.

Разорванные дипломатические отношения между странами затрудняли эту процедуру.

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