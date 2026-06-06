Лубинец и омбудсмен РФ Лантратова договорились об обмене справками между ведомствами
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец и новый омбудсмен РФ Яна Лантратова договорились о прямом обмене официальными справками между ведомствами, что должно упростить решение гражданских вопросов граждан, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинеца в Telegram.
"В эфире нацмарафона поделился деталями вчерашней встречи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Разговор был непростым, но этот диалог и гуманитарный трек в целом нужно расширять", — написал он.
Привлечение омбудсменов иностранных государств
"Мы предложили привлечь МККК и омбудсменов иностранных стран, чтобы они могли лично посещать места содержания наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц", - рассказал Лубинец.
Как будет работать обмен справками
Кроме того, из-за отсутствия дипломатических отношений договорились напрямую обмениваться официальными справками — это позволит быстрее решать гражданско-правовые вопросы наших граждан.
По словам Лубинца, к Уполномоченному часто поступают запросы от граждан на получение документов из российских архивов — например, для оформления пенсионного стажа.
"Это позволит быстрее решать гражданско-правовые вопросы наших граждан", — отметил омбудсмен.
Разорванные дипломатические отношения между странами затрудняли эту процедуру.
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Відео з учорашньої зустрічі уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця з новою російською "колегою" Яною Лантратовою.
Посміхаються. Тиснуть руки.
Хтось на задньому плані не лише тисне руки, але й щиро обіймається.
Відео:
https://x.com/golobutsky/status/2063291484405641492?s=20