Лубінець і омбудсменка РФ Лантратова домовились про обмін довідками між інституціями

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець та нова омбудсменка РФ Яна Лантратова домовилися про прямий обмін офіційними довідками між інституціями, що має спростити вирішення цивільних питань громадян попри відсутність дипломатичних відносин між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Дмитра Лубінця допис у телеграмі.

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"В ефірі нацмарафону поділився деталями вчорашньої зустрічі з російською Уповноваженою з прав людини. Яною Лантратовою. Розмова була непростою, але цей діалог і гуманітарний трек загалом треба розширювати", - написав він.

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Залучення Омбудсманів іноземних країн

"Ми запропонували залучити МКЧХ та Омбудсманів іноземних країн, аби вони могли особисто відвідувати місця утримання наших військовополонених і незаконно утримуваних цивільних", - розповів Лубінець.

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Як працюватиме обмін довідками

Окрім цього, через відсутність дипломатичних відносин, домовилися напряму обмінюватися офіційними довідками — це дозволить швидше вирішувати цивільно-правові питання наших громадян.

За словами Лубінця, до Уповноваженого часто надходять запити від громадян на отримання документів з російських архівів - наприклад, для оформлення пенсійного стажу.

"Це дозволить швидше вирішувати цивільно-правові питання наших громадян" - зазначив омбудсман.

Розірвані дипломатичні відносини між країнами цю процедуру ускладнювали.

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