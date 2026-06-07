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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 373 620 (+1 350 за сутки), 11 989 танков, 43 479 артсистем, 24 700 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Middle-strike ССО уничтожили ключевые объекты противника в Крыму и на Запорожье

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 373 620 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.06.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав — около 1 373 620 (+1350) человек
  • танков — 11 989 (+6) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 700 (+4) шт.
  • артиллерийских систем — 43 479 (+82) шт.
  • РСЗО - 1 844 (+7) ед.
  • средства ПВО - 1 407 (+2) ед.
  • самолетов — 436 (+0) шт.
  • вертолетов — 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 1 595 (+10) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 334 063 (+2245) шт.
  • крылатые ракеты — 4 733 (+0) шт.
  • корабли/катера — 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 104 051 (+393) ед.
  • специальная техника — 4 257 (+4) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (22994) Генштаб ВС (8144) ликвидация (4395)
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Топ комментарии
+16
Оце опариші цапорилі на перегній ідуть,аж читать приємно.Слава ЗСУ!!!
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07.06.2026 07:21 Ответить
+12
І залізяччя знатно намолотили
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07.06.2026 07:35 Ответить
+10
Рсзв вражає 👏
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07.06.2026 07:47 Ответить
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Оце опариші цапорилі на перегній ідуть,аж читать приємно.Слава ЗСУ!!!
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07.06.2026 07:21 Ответить
І залізяччя знатно намолотили
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07.06.2026 07:35 Ответить
Рсзв вражає 👏
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07.06.2026 07:47 Ответить
Це мабуть кацапські є.динороги
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07.06.2026 08:03 Ответить
Так звані "мідлстрайки" нарешті їх почали діставати, так само як і логістику на півдні.
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07.06.2026 10:30 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.06.2026 08:39 Ответить
Що особливо приємно, стабільно зросла кількість знищених орків ( темп до 40000 на місяць ). Слава ЗСУ !
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07.06.2026 08:40 Ответить
Хороша підбірочка сьогодні - насичений букет з усіма життєво необхідними компонентами.
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07.06.2026 08:43 Ответить
Минув 4491 день москальсько-української війни.
508!!!!! одиниць знищеної техніки та 1350! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта, логістика файно, ППО, та спецтехніка супер.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 373 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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07.06.2026 08:44 Ответить
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07.06.2026 08:46 Ответить
фигасе - аж 6 танков
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07.06.2026 09:10 Ответить
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07.06.2026 09:13 Ответить
 
 