Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 373 620 (+1 350 за сутки), 11 989 танков, 43 479 артсистем, 24 700 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 373 620 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.06.26 ориентировочно составляют:

Личный состав — около 1 373 620 (+1350) человек

танков — 11 989 (+6) шт.

боевых бронированных машин — 24 700 (+4) шт.

артиллерийских систем — 43 479 (+82) шт.

РСЗО - 1 844 (+7) ед.

средства ПВО - 1 407 (+2) ед.

самолетов — 436 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 1 595 (+10) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 334 063 (+2245) шт.

крылатые ракеты — 4 733 (+0) шт.

корабли/катера — 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильной техники и автоцистерн — 104 051 (+393) ед.

специальная техника — 4 257 (+4) ед.

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"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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