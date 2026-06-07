Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 373 620 (+1 350 за сутки), 11 989 танков, 43 479 артсистем, 24 700 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 373 620 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.06.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав — около 1 373 620 (+1350) человек
- танков — 11 989 (+6) шт.
- боевых бронированных машин — 24 700 (+4) шт.
- артиллерийских систем — 43 479 (+82) шт.
- РСЗО - 1 844 (+7) ед.
- средства ПВО - 1 407 (+2) ед.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 1 595 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 334 063 (+2245) шт.
- крылатые ракеты — 4 733 (+0) шт.
- корабли/катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн — 104 051 (+393) ед.
- специальная техника — 4 257 (+4) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
Топ комментарии
+16 леонид мальцев #582480
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+12 Василь Воробець
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+10 Germes #584709
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508!!!!! одиниць знищеної техніки та 1350! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта, логістика файно, ППО, та спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 373 000 це більше ніж все міське населення Омської області.