Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 373 620 (+1 350 за добу), 11 989 танків, 43 479 артсистем, 24 700 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 373 620 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 373 620 (+1350) осіб
- танків - 11 989 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 24 700 (+4) од.
- артилерійських систем - 43 479 (+82) од.
- РСЗВ - 1 844 (+7) од.
- засоби ППО - 1 407 (+2) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 595 (+10) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 334 063 (+2245) од.
- крилаті ракети - 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 104 051 (+393) од.
- спеціальна техніка - 4 257 (+4) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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леонид мальцев #582480
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Василь Воробець
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