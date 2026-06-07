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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 373 620 (+1 350 за добу), 11 989 танків, 43 479 артсистем, 24 700 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 373 620 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 373 620 (+1350) осіб
  • танків - 11 989 (+6) од.
  • бойових броньованих машин - 24 700 (+4) од.
  • артилерійських систем - 43 479 (+82) од.
  • РСЗВ - 1 844 (+7) од.
  • засоби ППО - 1 407 (+2) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 595 (+10) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 334 063 (+2245) од.
  • крилаті ракети - 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 104 051 (+393) од.
  • спеціальна техніка - 4 257 (+4) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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армія рф (21211) Генштаб ЗС (8456) ліквідація (4783)
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Оце опариші цапорилі на перегній ідуть,аж читать приємно.Слава ЗСУ!!!
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07.06.2026 07:21 Відповісти
І залізяччя знатно намолотили
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07.06.2026 07:35 Відповісти
Рсзв вражає 👏
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07.06.2026 07:47 Відповісти
Це мабуть кацапські є.динороги
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07.06.2026 08:03 Відповісти
 
 