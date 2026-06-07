Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 373 620 (+1 350 за добу), 11 989 танків, 43 479 артсистем, 24 700 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 373 620 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 373 620 (+1350) осіб

танків - 11 989 (+6) од.

бойових броньованих машин - 24 700 (+4) од.

артилерійських систем - 43 479 (+82) од.

РСЗВ - 1 844 (+7) од.

засоби ППО - 1 407 (+2) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 595 (+10) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 334 063 (+2245) од.

крилаті ракети - 4 733 (+0) од.

кораблі/катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 104 051 (+393) од.

спеціальна техніка - 4 257 (+4) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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