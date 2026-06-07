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Новости Обвал моста на Буковине
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Обрушение моста в селе Выженка на Буковине: врачи рассказали о состоянии пострадавших детей

Обрушение моста в Выженке на Буковине

Шестеро воспитанников спортивной школы из Харьковской области, которые накануне пострадали в результате обрушения деревянного подвесного моста в селе Выженка на Буковине, получили легкие травмы. Ни один из несовершеннолетних не нуждался в госпитализации. В то же время местные власти заявили, что организаторы поездки привезли детей без предварительного уведомления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспильному сообщил генеральный директор городской детской больницы Дмитрий Белоус.

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Состояние детей

По словам руководителя детской больницы Билоуса, несмотря на серьезность самого инцидента, угрозы для жизни школьников нет. После падения в реку у подростков действительно были диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы, однако все они имеют легкую степень тяжести.

Детей осмотрели травматолог, нейрохирург и отоларинголог. На месте им оказали необходимую помощь, в частности обработали раны. Оставлять пациентов в стационаре медики не стали.

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Нелегальный отдых и подробности разрушений

Глава Вижницкой районной военной администрации Сергей Чеботарь рассказал, что группа из Харьковской области была размещена в одном из частных отдыхающих комплексов, однако руководство заведения и организаторы экскурсии вообще не удосужились сообщить местным властям о приезде и пребывании большой организованной группы детей в районе.

Также чиновник подробно описал сам момент аварии, подтвердив, что переправа была перегружена искусственно.

"Около 40 детей вышли на мостик и остановились, чтобы сфотографироваться или снять видео. Они не прошли быстро и не выходили постепенно, поэтому мостик обрушился", — пояснил глава РВА.

Чеботар заверил, что в будущем администрация будет следить за тем, чтобы ее представители находились вместе с организованными группами детей. Кроме того, в районе также планируют обследовать похожие мостики.

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  • Напомним, 6 июня в селе Выженка в Черновицкой области во время экскурсии более 30 детей одновременно вышли на деревянный мост через реку. Мост не выдержал нагрузки и упал в реку вместе с детьми

Автор: 

дети (6877) мост (1020) Черновицкая область (138) Вижницкий район (2) Виженка (1)
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Топ комментарии
+9
Если на мостик вылезла вся группа детей - это вопросы не к состоянию подвесного мостика, а к мозгам сопровождавшего детей взрослого.
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07.06.2026 14:21 Ответить
+5
чого це там неналежний стан містка? якщо купа тупих бовдурів, які у себе вдома звикли ламати лавки і дитячі майданчики і не відповідати за свою безголовість, залізе на такий місток - він в будь-якому стані завалисться. Це ж не бетонна споруда. А дорослі, які супроводжували дітей, взагалі хами всраті. Їм навіть зараз не соромно, що місцевим людям, для яких місток і влаштували, тепер мають обходити кілометри, або тупати через воду
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07.06.2026 14:19 Ответить
+3
Притягнути дорослих, що супроводжували дітей, до кримінальної відповідальності за травмування дітей з їх вини. Не можна на містку одночасно розміщувати велику групу людей (дітей).
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07.06.2026 14:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Після падіння у річку в підлітків дійсно було діагностовано черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми, проте всі вони мають легкий ступінь. Джерело: https://censor.net/ua/n4007130, серьозно? Переломи струси чмт це легкі травми? Це пишуть для того щоб не вжарили місцевих за неналежний стан містка?
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07.06.2026 14:13 Ответить
Ти не повіриш - але у судово-медичній експертизі нашій так і є... Сам дивувався, коли стикався з цим...
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07.06.2026 14:18 Ответить
чого це там неналежний стан містка? якщо купа тупих бовдурів, які у себе вдома звикли ламати лавки і дитячі майданчики і не відповідати за свою безголовість, залізе на такий місток - він в будь-якому стані завалисться. Це ж не бетонна споруда. А дорослі, які супроводжували дітей, взагалі хами всраті. Їм навіть зараз не соромно, що місцевим людям, для яких місток і влаштували, тепер мають обходити кілометри, або тупати через воду
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07.06.2026 14:19 Ответить
Точно жмуд. Вихованці спортивної школи звикли напружено тренуватися, а не ламати лавки. І на місток вийшли зробити колоритне фото, а не ламати його.
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07.06.2026 14:28 Ответить
ясно. Ви такий самий, мамою не навчений з повагою ставитися до чужого майна
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07.06.2026 14:52 Ответить
Добре, коли взагалі цей місток обстежували й ремонтували? Може голова РВА дуже піклується районом й просто не вистачило часу на таку дрібницю,
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07.06.2026 14:34 Ответить
якщо той місток витримав 40 дітей, перед тим як впасти, то то бронебійний суперміцний місток
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07.06.2026 14:54 Ответить
Той місток ще німці забули спалити, коли відступали )
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07.06.2026 14:58 Ответить
Вчителів та дорослих, що супроводжували - до відповідальності!
А є дозвіл кервництва взагалі на виїзд їх туди?
Де заяви батьків і їх погодження відпустити дітей
під відповідальність супроводжуючих?
Супроводжуючі мали досввід супроводу дітей в таких заходах, володіють навички надання долікарської допомоги з сертифікатами, мають навички вміння рятувати на воді та зрештою-решт аптечку першої домедичної допомоги, що стандартизована те сертифікована згідно чинного переліку МОЗ та МОН,
що в таких випадках вимагається!?
Якщо всього цього не було - притягнути до кримінальної відповідальності керівника закладу освіти, що дозволив (ла) ве це.
Щоб іншим була гарна наука!
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07.06.2026 14:39 Ответить
Згоден, з такою групою обов"язково повиненбути медичний працівник.
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07.06.2026 14:44 Ответить
Й НАКАЗ керівника закладу освіти на поїздку (відрядження)!
Проведений передвиїздний інструктаж з членами групи.
Всі про прослуханий інструктаж повинні розписатись в журналі інструктажів по
Техніці безпеки та охорони праці!
Обов'язково призначений офіційний педагогічний та медичний супроводу! Якщо група більше 10 чоловік, то не менше 2-х педагогів.
Цих документів, по суті, не існує!
Тому батькі - звертайтесь в Національну поліцію України та до суду!
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07.06.2026 14:52 Ответить
Если на мостик вылезла вся группа детей - это вопросы не к состоянию подвесного мостика, а к мозгам сопровождавшего детей взрослого.
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07.06.2026 14:21 Ответить
Вчителів, що це дозволили дітям зробити!
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07.06.2026 14:53 Ответить
А тих хто організовував відпсинок дітей вжарити не треба?
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07.06.2026 14:27 Ответить
З підлітками взагалі проводять навчання поведіці в суспільстві, на природі, чи месенжер з пошуком легких заробітків, чі каліцтво на все життя по власній недолугісті? Вийшов пройтися по парковій зоні у себе в місті, й гуляють підлітки різних вікових категорій, но об"єднує їх одне, постійно у смартфоні, а коли розмовляють, з 10 слів 8 матюки, хтось взагалі читає книжки щоб хоча б не мичати як баклани.
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07.06.2026 14:42 Ответить
Треба.
Згідно процесуального, а при тілесних ушкодженнях різної важкості - кримінального законодавства!
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07.06.2026 14:54 Ответить
Місцева громада цього РОКАМИ, «не бачила», разом з районною адміністрацією?? Збудовано, мабуть міст, ще за часів Цісаря!!??
Це ж не Буковель???
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07.06.2026 14:29 Ответить
Притягнути дорослих, що супроводжували дітей, до кримінальної відповідальності за травмування дітей з їх вини. Не можна на містку одночасно розміщувати велику групу людей (дітей).
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07.06.2026 14:21 Ответить
Однозначно. Вчителі відповідають за них персонально. Де національна поліція, де прокуроський нагляд за веденням справи? Це виглядає як вмисний саботаж та теракт!
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07.06.2026 14:32 Ответить
Зайняття спортом не завжди сприяють інтелектуальному розвідку, але треноване тіло допомогає в екстремальних випадках - спрацьовує "на автоматі". Діточкам одуження. Важкий. але урок, наглядна демострація відміни команди від стада....
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07.06.2026 14:28 Ответить
Чому й як вони там опинились?
Чому класні кервникі, батькі не контролювали дітей!?
Оксене Лісовий, посилити контроль школи, класних керівників за тим, як їх учні проводять канікули!!!
За кожен день нехай скинуть фотку, або прозвітуються класному керівнику у Вайбер, що у них все добре!
Й діти будуть цілі, й клопоту школі та батькам менше!
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07.06.2026 14:31 Ответить
Дайте всєм сєльодкі.
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07.06.2026 14:35 Ответить
Хто служив у СА пам'ятає що на марші колонна заходячи на міст мусить йти вільно а не чеканити крок
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07.06.2026 14:53 Ответить
Та яке там "чеканення". Ослограї у тридцятьох залізли з гигиканням туди та розкачувалися.
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07.06.2026 14:56 Ответить
Дуже збагатився знанням при читанні опусу Валерiя Сушкова. Наприклад, про існування "легкого ступеня" переломів. Якщо що, по перелом - це часткове або повне порушення цілісності кістки, що виникає через механічну дію (удар, падіння) або внаслідок патологічного процесу, коли навантаження перевищує міцність кісткової тканини. Часткового взагалі-то й не буває. Але написано: "Після падіння у річку в підлітків дійсно було діагностовано черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми, проте всі вони мають легкий ступінь." Дякую! Мені, як лікарю, це було дуже цікаво. До речі, а ці осло***** або їх керівники місточок збираються відновлювати?
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07.06.2026 14:54 Ответить
 
 