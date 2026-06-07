Обрушение моста в селе Выженка на Буковине: врачи рассказали о состоянии пострадавших детей

Шестеро воспитанников спортивной школы из Харьковской области, которые накануне пострадали в результате обрушения деревянного подвесного моста в селе Выженка на Буковине, получили легкие травмы. Ни один из несовершеннолетних не нуждался в госпитализации. В то же время местные власти заявили, что организаторы поездки привезли детей без предварительного уведомления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспильному сообщил генеральный директор городской детской больницы Дмитрий Белоус.

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Состояние детей

По словам руководителя детской больницы Билоуса, несмотря на серьезность самого инцидента, угрозы для жизни школьников нет. После падения в реку у подростков действительно были диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы, однако все они имеют легкую степень тяжести.

Детей осмотрели травматолог, нейрохирург и отоларинголог. На месте им оказали необходимую помощь, в частности обработали раны. Оставлять пациентов в стационаре медики не стали.

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Нелегальный отдых и подробности разрушений

Глава Вижницкой районной военной администрации Сергей Чеботарь рассказал, что группа из Харьковской области была размещена в одном из частных отдыхающих комплексов, однако руководство заведения и организаторы экскурсии вообще не удосужились сообщить местным властям о приезде и пребывании большой организованной группы детей в районе.

Также чиновник подробно описал сам момент аварии, подтвердив, что переправа была перегружена искусственно.

"Около 40 детей вышли на мостик и остановились, чтобы сфотографироваться или снять видео. Они не прошли быстро и не выходили постепенно, поэтому мостик обрушился", — пояснил глава РВА.

Чеботар заверил, что в будущем администрация будет следить за тем, чтобы ее представители находились вместе с организованными группами детей. Кроме того, в районе также планируют обследовать похожие мостики.

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