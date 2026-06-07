Обрушение моста в селе Выженка на Буковине: врачи рассказали о состоянии пострадавших детей
Шестеро воспитанников спортивной школы из Харьковской области, которые накануне пострадали в результате обрушения деревянного подвесного моста в селе Выженка на Буковине, получили легкие травмы. Ни один из несовершеннолетних не нуждался в госпитализации. В то же время местные власти заявили, что организаторы поездки привезли детей без предварительного уведомления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспильному сообщил генеральный директор городской детской больницы Дмитрий Белоус.
Состояние детей
По словам руководителя детской больницы Билоуса, несмотря на серьезность самого инцидента, угрозы для жизни школьников нет. После падения в реку у подростков действительно были диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы, однако все они имеют легкую степень тяжести.
Детей осмотрели травматолог, нейрохирург и отоларинголог. На месте им оказали необходимую помощь, в частности обработали раны. Оставлять пациентов в стационаре медики не стали.
Нелегальный отдых и подробности разрушений
Глава Вижницкой районной военной администрации Сергей Чеботарь рассказал, что группа из Харьковской области была размещена в одном из частных отдыхающих комплексов, однако руководство заведения и организаторы экскурсии вообще не удосужились сообщить местным властям о приезде и пребывании большой организованной группы детей в районе.
Также чиновник подробно описал сам момент аварии, подтвердив, что переправа была перегружена искусственно.
"Около 40 детей вышли на мостик и остановились, чтобы сфотографироваться или снять видео. Они не прошли быстро и не выходили постепенно, поэтому мостик обрушился", — пояснил глава РВА.
Чеботар заверил, что в будущем администрация будет следить за тем, чтобы ее представители находились вместе с организованными группами детей. Кроме того, в районе также планируют обследовать похожие мостики.
- Напомним, 6 июня в селе Выженка в Черновицкой области во время экскурсии более 30 детей одновременно вышли на деревянный мост через реку. Мост не выдержал нагрузки и упал в реку вместе с детьми.
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А є дозвіл кервництва взагалі на виїзд їх туди?
Де заяви батьків і їх погодження відпустити дітей
під відповідальність супроводжуючих?
Супроводжуючі мали досввід супроводу дітей в таких заходах, володіють навички надання долікарської допомоги з сертифікатами, мають навички вміння рятувати на воді та зрештою-решт аптечку першої домедичної допомоги, що стандартизована те сертифікована згідно чинного переліку МОЗ та МОН,
що в таких випадках вимагається!?
Якщо всього цього не було - притягнути до кримінальної відповідальності керівника закладу освіти, що дозволив (ла) ве це.
Щоб іншим була гарна наука!
Проведений передвиїздний інструктаж з членами групи.
Всі про прослуханий інструктаж повинні розписатись в журналі інструктажів по
Техніці безпеки та охорони праці!
Обов'язково призначений офіційний педагогічний та медичний супроводу! Якщо група більше 10 чоловік, то не менше 2-х педагогів.
Цих документів, по суті, не існує!
Тому батькі - звертайтесь в Національну поліцію України та до суду!
Згідно процесуального, а при тілесних ушкодженнях різної важкості - кримінального законодавства!
Це ж не Буковель???
Чому класні кервникі, батькі не контролювали дітей!?
Оксене Лісовий, посилити контроль школи, класних керівників за тим, як їх учні проводять канікули!!!
За кожен день нехай скинуть фотку, або прозвітуються класному керівнику у Вайбер, що у них все добре!
Й діти будуть цілі, й клопоту школі та батькам менше!