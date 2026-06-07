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Новини Обвал мосту на Буковині
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Обвал мосту у селі Виженка на Буковині: лікарі розповіли про стан постраждалих дітей

Обвал мосту у Виженці на Буковині

Шестеро вихованців спортивної школи з Харківщини, які напередодні постраждали внаслідок обвалу дерев'яного підвісного мосту у селі Виженка на Буковині, дістали легкі травми. Жоден із неповнолітніх не потребував госпіталізації. Водночас місцева влада заявила, що організатори поїздки привезли дітей без попередження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному повідомив генеральний директор міської дитячої лікарні Дмитро Білоус.

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Стан дітей

За словами керівника дитячої лікарні Білоуса, попри серйозність самого інциденту, загрози для життя школярів немає. Після падіння у річку в підлітків дійсно було діагностовано черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми, проте всі вони мають легкий ступінь.

Дітей обстежили травматолог, нейрохірург та отоларинголог. На місці їм надали необхідну допомогу, зокрема обробили рани. Залишати пацієнтів у стаціонарі медики не стали.

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Нелегальний відпочинок та деталі руйнування

Голова Вижницької районної військової адміністрації Сергій Чеботар розповів, що група з Харківської області була розміщена в одному з приватних відпочинкових комплексів, однак керівництво закладу та організатори екскурсії взагалі не спромоглися повідомити місцеву владу про приїзд та перебування великої організованої групи дітей у районі.

Також посадовець деталізував саму мить аварії, підтвердивши, що переправу було перевантажено штучно.

"Десь 40 дітей зайшло на місток і зупинилися, щоб сфотографуватися чи зняти відео. Вони не пройшли швидко та не заходили поступово, тому місток обвалився", - пояснив очільник РВА.

Чеботар запевнив, що в майбутньому адміністрація контролюватиме, щоб її представники перебували разом з організованими групами дітей. Крім того, в районі також планують обстежити схожі містки.

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  • Нагадаємо, 6 червня у селі Виженка в Чернівецькій області під час екскурсії понад 30 дітей одночасно вийшли на дерев’яний міст через річку. Міст не витримав навантаження й упав у річку разом з дітьми

Автор: 

діти (5582) міст (1260) Чернівецька область (147) Вижницький район (2) Виженка (1)
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Топ коментарі
+10
Если на мостик вылезла вся группа детей - это вопросы не к состоянию подвесного мостика, а к мозгам сопровождавшего детей взрослого.
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07.06.2026 14:21 Відповісти
+8
чого це там неналежний стан містка? якщо купа тупих бовдурів, які у себе вдома звикли ламати лавки і дитячі майданчики і не відповідати за свою безголовість, залізе на такий місток - він в будь-якому стані завалисться. Це ж не бетонна споруда. А дорослі, які супроводжували дітей, взагалі хами всраті. Їм навіть зараз не соромно, що місцевим людям, для яких місток і влаштували, тепер мають обходити кілометри, або тупати через воду
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07.06.2026 14:19 Відповісти
+4
Притягнути дорослих, що супроводжували дітей, до кримінальної відповідальності за травмування дітей з їх вини. Не можна на містку одночасно розміщувати велику групу людей (дітей).
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07.06.2026 14:21 Відповісти
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Після падіння у річку в підлітків дійсно було діагностовано черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми, проте всі вони мають легкий ступінь. Джерело: https://censor.net/ua/n4007130, серьозно? Переломи струси чмт це легкі травми? Це пишуть для того щоб не вжарили місцевих за неналежний стан містка?
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07.06.2026 14:13 Відповісти
Ти не повіриш - але у судово-медичній експертизі нашій так і є... Сам дивувався, коли стикався з цим...
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07.06.2026 14:18 Відповісти
чого це там неналежний стан містка? якщо купа тупих бовдурів, які у себе вдома звикли ламати лавки і дитячі майданчики і не відповідати за свою безголовість, залізе на такий місток - він в будь-якому стані завалисться. Це ж не бетонна споруда. А дорослі, які супроводжували дітей, взагалі хами всраті. Їм навіть зараз не соромно, що місцевим людям, для яких місток і влаштували, тепер мають обходити кілометри, або тупати через воду
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07.06.2026 14:19 Відповісти
Точно жмуд. Вихованці спортивної школи звикли напружено тренуватися, а не ламати лавки. І на місток вийшли зробити колоритне фото, а не ламати його.
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07.06.2026 14:28 Відповісти
ясно. Ви такий самий, мамою не навчений з повагою ставитися до чужого майна
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07.06.2026 14:52 Відповісти
Добре, коли взагалі цей місток обстежували й ремонтували? Може голова РВА дуже піклується районом й просто не вистачило часу на таку дрібницю,
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07.06.2026 14:34 Відповісти
якщо той місток витримав 40 дітей, перед тим як впасти, то то бронебійний суперміцний місток
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07.06.2026 14:54 Відповісти
Той місток ще німці забули спалити, коли відступали )
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07.06.2026 14:58 Відповісти
Вчителів та дорослих, що супроводжували - до відповідальності!
А є дозвіл кервництва взагалі на виїзд їх туди?
Де заяви батьків і їх погодження відпустити дітей
під відповідальність супроводжуючих?
Супроводжуючі мали досввід супроводу дітей в таких заходах, володіють навички надання долікарської допомоги з сертифікатами, мають навички вміння рятувати на воді та зрештою-решт аптечку першої домедичної допомоги, що стандартизована те сертифікована згідно чинного переліку МОЗ та МОН,
що в таких випадках вимагається!?
Якщо всього цього не було - притягнути до кримінальної відповідальності керівника закладу освіти, що дозволив (ла) ве це.
Щоб іншим була гарна наука!
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07.06.2026 14:39 Відповісти
Згоден, з такою групою обов"язково повиненбути медичний працівник.
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07.06.2026 14:44 Відповісти
Й НАКАЗ керівника закладу освіти на поїздку (відрядження)!
Проведений передвиїздний інструктаж з членами групи.
Всі про прослуханий інструктаж повинні розписатись в журналі інструктажів по
Техніці безпеки та охорони праці!
Обов'язково призначений офіційний педагогічний та медичний супроводу! Якщо група більше 10 чоловік, то не менше 2-х педагогів.
Цих документів, по суті, не існує!
Тому батькі - звертайтесь в Національну поліцію України та до суду!
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07.06.2026 14:52 Відповісти
Если на мостик вылезла вся группа детей - это вопросы не к состоянию подвесного мостика, а к мозгам сопровождавшего детей взрослого.
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07.06.2026 14:21 Відповісти
Вчителів, що це дозволили дітям зробити!
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07.06.2026 14:53 Відповісти
А тих хто організовував відпсинок дітей вжарити не треба?
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07.06.2026 14:27 Відповісти
З підлітками взагалі проводять навчання поведіці в суспільстві, на природі, чи месенжер з пошуком легких заробітків, чі каліцтво на все життя по власній недолугісті? Вийшов пройтися по парковій зоні у себе в місті, й гуляють підлітки різних вікових категорій, но об"єднує їх одне, постійно у смартфоні, а коли розмовляють, з 10 слів 8 матюки, хтось взагалі читає книжки щоб хоча б не мичати як баклани.
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07.06.2026 14:42 Відповісти
Треба.
Згідно процесуального, а при тілесних ушкодженнях різної важкості - кримінального законодавства!
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07.06.2026 14:54 Відповісти
Місцева громада цього РОКАМИ, «не бачила», разом з районною адміністрацією?? Збудовано, мабуть міст, ще за часів Цісаря!!??
Це ж не Буковель???
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07.06.2026 14:29 Відповісти
Притягнути дорослих, що супроводжували дітей, до кримінальної відповідальності за травмування дітей з їх вини. Не можна на містку одночасно розміщувати велику групу людей (дітей).
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07.06.2026 14:21 Відповісти
Однозначно. Вчителі відповідають за них персонально. Де національна поліція, де прокуроський нагляд за веденням справи? Це виглядає як вмисний саботаж та теракт!
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07.06.2026 14:32 Відповісти
Хай оті усі "керівники" відновлять місток. А далі - то вже окрема історія з типовим кінцем: нагородження непричетних та покарання невинних. Вона буде довгою та нудною. Місток хай полагодять!
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07.06.2026 15:01 Відповісти
Зайняття спортом не завжди сприяють інтелектуальному розвідку, але треноване тіло допомогає в екстремальних випадках - спрацьовує "на автоматі". Діточкам одуження. Важкий. але урок, наглядна демострація відміни команди від стада....
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07.06.2026 14:28 Відповісти
Чому й як вони там опинились?
Чому класні кервникі, батькі не контролювали дітей!?
Оксене Лісовий, посилити контроль школи, класних керівників за тим, як їх учні проводять канікули!!!
За кожен день нехай скинуть фотку, або прозвітуються класному керівнику у Вайбер, що у них все добре!
Й діти будуть цілі, й клопоту школі та батькам менше!
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07.06.2026 14:31 Відповісти
Тавк вони й залізли утридцятирьох на той нещасний місточок. Саме для фото. І почали розхитуватися саме "під звіт" на фото керівникам. Що ви ще хочете? Якийсь ще інший звіт? Типу з побудовою спортивної "піраміди" на містку?
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07.06.2026 14:59 Відповісти
Не цих саме учнів звіт.
А звіт всіх учнів України що зараз на канікулах у Вайбер-групі своїм класним керівникам в будь-якій формі ("+", Ок) для запобігання травматизму, нещасних випадків!
Доречі. слід у школах провести інструктажі перед початком канікул з пожежної безпеки, безпеки поводження на воді, цивільного захисту з обов'язковим розписом кожного учня та того хто їх проінструктував у журналі
по Техніці безпеки, охороні праці та цивільному захисту!
А місцевим департаментам освіти і науки та МОН перевірити й прозвітуватись на засіданні Кабінету Міністрів України, як наші заклади освіти підготували дітей до канікул!
ДІТИ-НАШЕ МАЙБУТНЄ!
БЕРЕЖІТЬ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ!
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07.06.2026 15:08 Відповісти
Дайте всєм сєльодкі.
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07.06.2026 14:35 Відповісти
Хто служив у СА пам'ятає що на марші колонна заходячи на міст мусить йти вільно а не чеканити крок
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07.06.2026 14:53 Відповісти
Та яке там "чеканення". Ослограї у тридцятьох залізли з гигиканням туди та розкачувалися.
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07.06.2026 14:56 Відповісти
Не треба нам тут Вашої СА (радянської армії).
Там крім: копати від довбойоба прапощика й до обіду, більше нічого не було.
Кругле носили, квадратне - котили.
Траву фарбували, якблука з місцевого колгоспу, на прохання командира військової частини до голови колгоспу перед приїздом генералів з москви, розвішували на ниточках по деревах, причому навіть вербах та ялинах!
Ось Ваша СА!
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07.06.2026 14:59 Відповісти
Дуже збагатився знанням при читанні опусу Валерiя Сушкова. Наприклад, про існування "легкого ступеня" переломів. Якщо що, по перелом - це часткове або повне порушення цілісності кістки, що виникає через механічну дію (удар, падіння) або внаслідок патологічного процесу, коли навантаження перевищує міцність кісткової тканини. Часткового взагалі-то й не буває. Але написано: "Після падіння у річку в підлітків дійсно було діагностовано черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми, проте всі вони мають легкий ступінь." Дякую! Мені, як лікарю, це було дуже цікаво. До речі, а ці осло***** або їх керівники місточок збираються відновлювати?
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07.06.2026 14:54 Відповісти
То може давайте на цьому пану Валерію Сушкову все це відпрацюємо. Відчує на собі "легку" їх форму! Хто з присутніх "ЗА"?!
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07.06.2026 15:01 Відповісти
Шановна Світлано! Радо б вас підтримав, але такі заклики не зовсім товаришують з Кримінальним Кодексом. А ще майте на увазі, що Валерiя Сушкова - то жінка. ЗАкінчила такий собі Київський національний авіаційний університет, щоб стати журналісткою. Але вчилась переважно дистанційно. Тож маємо, що маємо
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07.06.2026 15:07 Відповісти
Тоді її в бан!
Ось приклад "переваги" дистанційної освіти вд Оксена Лісового, очільника МОН!
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07.06.2026 15:10 Відповісти
Може для них "перелом легкого ступеню" - це перелом в одному місці без зміщення і без додаткових фрагментів? Чи просто перелом фаланги пальця. Медицина - наука не точна. )
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07.06.2026 15:02 Відповісти
Хто зна що ті поняття значать для неуків. Тут гадати можна довго. Навіть безкінечно. А щодо "перелома фаланги пальця" можу легко навести приклад, коли за це швидко інвалідність дають. Але то таке, суто професійне
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07.06.2026 15:10 Відповісти
 
 