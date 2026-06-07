Обвал мосту у селі Виженка на Буковині: лікарі розповіли про стан постраждалих дітей
Шестеро вихованців спортивної школи з Харківщини, які напередодні постраждали внаслідок обвалу дерев'яного підвісного мосту у селі Виженка на Буковині, дістали легкі травми. Жоден із неповнолітніх не потребував госпіталізації. Водночас місцева влада заявила, що організатори поїздки привезли дітей без попередження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному повідомив генеральний директор міської дитячої лікарні Дмитро Білоус.
Стан дітей
За словами керівника дитячої лікарні Білоуса, попри серйозність самого інциденту, загрози для життя школярів немає. Після падіння у річку в підлітків дійсно було діагностовано черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми, проте всі вони мають легкий ступінь.
Дітей обстежили травматолог, нейрохірург та отоларинголог. На місці їм надали необхідну допомогу, зокрема обробили рани. Залишати пацієнтів у стаціонарі медики не стали.
Нелегальний відпочинок та деталі руйнування
Голова Вижницької районної військової адміністрації Сергій Чеботар розповів, що група з Харківської області була розміщена в одному з приватних відпочинкових комплексів, однак керівництво закладу та організатори екскурсії взагалі не спромоглися повідомити місцеву владу про приїзд та перебування великої організованої групи дітей у районі.
Також посадовець деталізував саму мить аварії, підтвердивши, що переправу було перевантажено штучно.
"Десь 40 дітей зайшло на місток і зупинилися, щоб сфотографуватися чи зняти відео. Вони не пройшли швидко та не заходили поступово, тому місток обвалився", - пояснив очільник РВА.
Чеботар запевнив, що в майбутньому адміністрація контролюватиме, щоб її представники перебували разом з організованими групами дітей. Крім того, в районі також планують обстежити схожі містки.
- Нагадаємо, 6 червня у селі Виженка в Чернівецькій області під час екскурсії понад 30 дітей одночасно вийшли на дерев’яний міст через річку. Міст не витримав навантаження й упав у річку разом з дітьми.
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А є дозвіл кервництва взагалі на виїзд їх туди?
Де заяви батьків і їх погодження відпустити дітей
під відповідальність супроводжуючих?
Супроводжуючі мали досввід супроводу дітей в таких заходах, володіють навички надання долікарської допомоги з сертифікатами, мають навички вміння рятувати на воді та зрештою-решт аптечку першої домедичної допомоги, що стандартизована те сертифікована згідно чинного переліку МОЗ та МОН,
що в таких випадках вимагається!?
Якщо всього цього не було - притягнути до кримінальної відповідальності керівника закладу освіти, що дозволив (ла) ве це.
Щоб іншим була гарна наука!
Проведений передвиїздний інструктаж з членами групи.
Всі про прослуханий інструктаж повинні розписатись в журналі інструктажів по
Техніці безпеки та охорони праці!
Обов'язково призначений офіційний педагогічний та медичний супроводу! Якщо група більше 10 чоловік, то не менше 2-х педагогів.
Цих документів, по суті, не існує!
Тому батькі - звертайтесь в Національну поліцію України та до суду!
Згідно процесуального, а при тілесних ушкодженнях різної важкості - кримінального законодавства!
Це ж не Буковель???
Чому класні кервникі, батькі не контролювали дітей!?
Оксене Лісовий, посилити контроль школи, класних керівників за тим, як їх учні проводять канікули!!!
За кожен день нехай скинуть фотку, або прозвітуються класному керівнику у Вайбер, що у них все добре!
Й діти будуть цілі, й клопоту школі та батькам менше!
А звіт всіх учнів України що зараз на канікулах у Вайбер-групі своїм класним керівникам в будь-якій формі ("+", Ок) для запобігання травматизму, нещасних випадків!
Доречі. слід у школах провести інструктажі перед початком канікул з пожежної безпеки, безпеки поводження на воді, цивільного захисту з обов'язковим розписом кожного учня та того хто їх проінструктував у журналі
по Техніці безпеки, охороні праці та цивільному захисту!
А місцевим департаментам освіти і науки та МОН перевірити й прозвітуватись на засіданні Кабінету Міністрів України, як наші заклади освіти підготували дітей до канікул!
ДІТИ-НАШЕ МАЙБУТНЄ!
БЕРЕЖІТЬ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ!
Там крім: копати від довбойоба прапощика й до обіду, більше нічого не було.
Кругле носили, квадратне - котили.
Траву фарбували, якблука з місцевого колгоспу, на прохання командира військової частини до голови колгоспу перед приїздом генералів з москви, розвішували на ниточках по деревах, причому навіть вербах та ялинах!
Ось Ваша СА!
Ось приклад "переваги" дистанційної освіти вд Оксена Лісового, очільника МОН!