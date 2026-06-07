Обвал мосту у селі Виженка на Буковині: лікарі розповіли про стан постраждалих дітей

Шестеро вихованців спортивної школи з Харківщини, які напередодні постраждали внаслідок обвалу дерев'яного підвісного мосту у селі Виженка на Буковині, дістали легкі травми. Жоден із неповнолітніх не потребував госпіталізації. Водночас місцева влада заявила, що організатори поїздки привезли дітей без попередження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному повідомив генеральний директор міської дитячої лікарні Дмитро Білоус.

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Стан дітей

За словами керівника дитячої лікарні Білоуса, попри серйозність самого інциденту, загрози для життя школярів немає. Після падіння у річку в підлітків дійсно було діагностовано черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми, проте всі вони мають легкий ступінь.

Дітей обстежили травматолог, нейрохірург та отоларинголог. На місці їм надали необхідну допомогу, зокрема обробили рани. Залишати пацієнтів у стаціонарі медики не стали.

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Нелегальний відпочинок та деталі руйнування

Голова Вижницької районної військової адміністрації Сергій Чеботар розповів, що група з Харківської області була розміщена в одному з приватних відпочинкових комплексів, однак керівництво закладу та організатори екскурсії взагалі не спромоглися повідомити місцеву владу про приїзд та перебування великої організованої групи дітей у районі.

Також посадовець деталізував саму мить аварії, підтвердивши, що переправу було перевантажено штучно.

"Десь 40 дітей зайшло на місток і зупинилися, щоб сфотографуватися чи зняти відео. Вони не пройшли швидко та не заходили поступово, тому місток обвалився", - пояснив очільник РВА.

Чеботар запевнив, що в майбутньому адміністрація контролюватиме, щоб її представники перебували разом з організованими групами дітей. Крім того, в районі також планують обстежити схожі містки.

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