Дерев’яний підвісний міст із 30 дітьми обвалився на Буковині: 6 школярів госпіталізовано. ВIДЕО

У селі Виженка в Чернівецькій області під час екскурсії понад 30 дітей одночасно вийшли на дерев’яний міст через річку. Міст не витримав навантаження й упав у річку разом з дітьми. Кілька школярів дістали серйозні травми.

Про це повідомили у ДСНС та прокуратурі Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За інформацією слідства, інцидент стався у суботу, 6 червня, в селі Виженка. У цей час на екскурсії в регіоні перебувала група з 55 дітей, які приїхали на відпочинок із Харківської області.

Під час пішої прогулянки понад 30 школярів віком до 15 років одночасно вийшли на дерев’яний підвісний міст зробити спільні фотографії. Конструкція переправи виявилася не розрахованою на таке масове навантаження — дерев'яні елементи раптово зруйнувалися, і підлітки полетіли вниз у річку разом із уламками споруди.

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Наслідки для здоров'я та стан постраждалих

Унаслідок падіння травми різного ступеня важкості дістали шестеро дітей. Постраждалих оперативно евакуювали з місця аварії та доправили до медичних закладів міста Чернівці.

Лікарі попередньо діагностували у госпіталізованих пацієнтів:

закриті черепно-мозкові травми;

струси головного мозку;

переломи кінцівок;

числені забої та гематоми по всьому тілу.

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Розслідування прокуратури

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей — ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронні органи та експерти встановлюють усі деталі та обставини, що призвели до травмування неповнолітніх.

У межах провадження триває перевірка дотримання правил і вимог безпеки з боку організаторів дитячого відпочинку та супроводжуючих осіб. Окремо слідчі вивчають технічний стан підвісної споруди, аби дати правову оцінку діям посадовців, які безпосередньо відповідали за належне утримання та безпечну експлуатацію мосту.

Рятувальники закликали дорослих, керівників груп та батьків нагадувати дітям правила безпечної поведінки:

не створюйте надмірного навантаження на мости та інші споруди;

дотримуйтеся попереджувальних знаків і обмежень;

не штовхайтеся та не скупчуйтеся в одному місці;

під час екскурсій та відпочинку виконуйте вказівки супроводжуючих людей;

оцінюйте можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях.

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