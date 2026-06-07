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Дерев’яний підвісний міст із 30 дітьми обвалився на Буковині: 6 школярів госпіталізовано. ВIДЕО

У селі Виженка в Чернівецькій області під час екскурсії понад 30 дітей одночасно вийшли на дерев’яний міст через річку. Міст не витримав навантаження й упав у річку разом з дітьми. Кілька школярів дістали серйозні травми.

Про це повідомили у ДСНС та прокуратурі Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За інформацією слідства, інцидент стався у суботу, 6 червня, в селі Виженка. У цей час на екскурсії в регіоні перебувала група з 55 дітей, які приїхали на відпочинок із Харківської області.

Під час пішої прогулянки понад 30 школярів віком до 15 років одночасно вийшли на дерев’яний підвісний міст зробити спільні фотографії. Конструкція переправи виявилася не розрахованою на таке масове навантаження — дерев'яні елементи раптово зруйнувалися, і підлітки полетіли вниз у річку разом із уламками споруди.

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Наслідки для здоров'я та стан постраждалих

Унаслідок падіння травми різного ступеня важкості дістали шестеро дітей. Постраждалих оперативно евакуювали з місця аварії та доправили до медичних закладів міста Чернівці.

Лікарі попередньо діагностували у госпіталізованих пацієнтів:

  • закриті черепно-мозкові травми;

  • струси головного мозку;

  • переломи кінцівок;

  • числені забої та гематоми по всьому тілу.

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Розслідування прокуратури

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей — ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронні органи та експерти встановлюють усі деталі та обставини, що призвели до травмування неповнолітніх.

У межах провадження триває перевірка дотримання правил і вимог безпеки з боку організаторів дитячого відпочинку та супроводжуючих осіб. Окремо слідчі вивчають технічний стан підвісної споруди, аби дати правову оцінку діям посадовців, які безпосередньо відповідали за належне утримання та безпечну експлуатацію мосту.

Рятувальники закликали дорослих, керівників груп та батьків нагадувати дітям правила безпечної поведінки:

  • не створюйте надмірного навантаження на мости та інші споруди;
  • дотримуйтеся попереджувальних знаків і обмежень;
  • не штовхайтеся та не скупчуйтеся в одному місці;
  • під час екскурсій та відпочинку виконуйте вказівки супроводжуючих людей;
  • оцінюйте можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях.

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Автор: 

діти (5580) міст (1259) Чернівецька область (147) Вижницький район (2) Виженка (1)
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Топ коментарі
+21
Ну так математика та геометрія це ж непотрібні предмети..от як би вчили закон божий то всі б помолились і такого не сталося
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07.06.2026 11:17 Відповісти
+18
Супроводжуючих осіб ловлять?
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07.06.2026 11:13 Відповісти
+13
Супроводжуючим вчителям в школі фізику читав фізрук.
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07.06.2026 11:18 Відповісти
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Супроводжуючих осіб ловлять?
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07.06.2026 11:13 Відповісти
Ні, вони відразу переплили Тису...
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07.06.2026 11:51 Відповісти
Так - шоб не випробовувати долю
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07.06.2026 12:04 Відповісти
Відпочили (((
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07.06.2026 11:13 Відповісти
Виховательки мосто ломательки, але юридично там навряд є табличка з обмеженням по вазі, тому винних не знайдеш, тим паче що міст взагалі не міст, а канатний перехід. Відсутність розуму завжди має наслідки, нажаль.
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07.06.2026 11:16 Відповісти
Табличка? Ну, тоді в горах повинні бути таблички "Стрибати у прірву заборонено!"
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07.06.2026 11:26 Відповісти
Такі таблички зʼявляються, як правило, після обриву моста.
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07.06.2026 11:34 Відповісти
Саме так) в 90х купили на офіс компутери..все в коробках, моніки ще в пакетах..на пакетах здоровими червоними літерами на англ було написано "на голову не надягати". Це ж хтось натягнув й ймовірно задохнувся, родичі подали до суду й виграли кілька лямів компенсації..
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07.06.2026 11:34 Відповісти
Досі пишуть. Нещодавно розпаковував електрогриль, там на пакетах теж були такі попередження. А ще пакет був цілеспрямовано "продирявлений", тому що люди у нас не мають звички читати якісь там написи та інструкції
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07.06.2026 12:38 Відповісти
Реальні попередження на товарах.

Фен: "Не використовувати під час сну" або "Не використовувати у душі".
Кава з фаст-фуду: Попередження "Обережно, гарячий напій" (стало відомим після реального позову на мільйони доларів).
Праска: "Не прасувати одяг на тілі".
Засоби від комарів: "Не розпилювати на людей" (хоча для цього вони і створені).
Дитяча коляска: "Перед складанням вийміть дитину".
Сонцезахисні окуляри: "Не використовувати для спостереження за сонцем".
Кухонний ніж: "Лезо гостре. Не торкайтеся леза".
Маленький візок для супермаркетів: "Не катайтеся у візку".
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07.06.2026 12:16 Відповісти
На коробці інгаляторів від астми написано "Тільки для перорального застосування".
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07.06.2026 12:18 Відповісти
Да. Про кофе помню тот случай. Курица выезжала с парковки и между ног зажала стаканчик кофе из Макдональдс. В итоге дернулась,обварила себе промежность,подала иск,выиграла. Кофе был горячее чем нужно.
А мост.... Што?! Веревочный мост?!!
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07.06.2026 12:24 Відповісти
😀😀😀
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07.06.2026 12:47 Відповісти
Шо за дебіли серед супроводжувачів та організаторів були? Невже довбодятлам навіть в голову не прийшло шо не можна стільки дітей одночасно заводити на такий міст? Воно ж ще й дітки зараз теж безбашенні заради "крутої" фотки, на їхню думку, готові на все, навіть не думають про наслідки.
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07.06.2026 11:17 Відповісти
навряд що поряд були супроводжуючі, просто хтось кинув в натовп гасло "а погнали на місток фотатись!" і стадо підлітків рвонуло "дєлать круті фоточки". 🤔
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07.06.2026 11:24 Відповісти
Ну вониж ж ще школярі. З ними повинен бути чи вчитель чи екскурсовод чи людина яка все це організовує. Чи зараз пох** на все це? Головне шо батьки забашляли за екскурсію, а там трава нерости? Ніякої відповідальності?
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07.06.2026 11:29 Відповісти
та звісно буде відповідальність, і від батьків тому супроводжуючому теж добряче дістанеться, бо бігати треба краще, щоб ті підлітки ні на мить з поля зору не пропадали
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07.06.2026 11:38 Відповісти
А супроводжувач їх знімав на телефон.
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07.06.2026 12:47 Відповісти
Ну так математика та геометрія це ж непотрібні предмети..от як би вчили закон божий то всі б помолились і такого не сталося
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07.06.2026 11:17 Відповісти
Золоті слова
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07.06.2026 12:28 Відповісти
Сопромат і природній відбір теж ніхто не відміняв. Я ще в рочків 10 вже знав куди мені лізти не треба, бо до того багато разів гепався на землю, а бувало і на щебінь. На щебінь дуже не сподобалось, вже на асфальт краще. А тут 30 придурків вилізли щоб сфоткатись на міст, до якого я б і близько не підійшов би, краще в брід. Добре, що ніхто не загинув. Може після цього хоч хтось хоч в науково-популярній формі про сопромат почитає. Бо в Біблії про сопромат нема, я її читав.
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07.06.2026 12:42 Відповісти
Супроводжуючим вчителям в школі фізику читав фізрук.
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07.06.2026 11:18 Відповісти
Треба в того фізрука позбавити зарплату в 4000 доларів.
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07.06.2026 11:32 Відповісти
долбодятли хотіли пофотатись, залізли на місток, який не може витримати такої ваги разом, куди дивився вихователь, обісрались я так розумію фотограф і в кадрі також
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07.06.2026 11:22 Відповісти
Фізику й математику полюбому треба видалити з НМТ як лженауки і ввести екзамени з православʼя і тік-ток.
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07.06.2026 11:25 Відповісти
Тоді б місток святим духом наповнений і вірою скріплений все б витримав і не дав би богопротивній фізиці навалитись на нього диявольською гравітацією
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07.06.2026 11:42 Відповісти
Дарвін посміхнувся...
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07.06.2026 11:44 Відповісти
В цей раз пожалів оболтусів...
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07.06.2026 12:09 Відповісти
Населення тотально деградує до зе-довбоїйобів... Нема кому керувати навіть елементарними речами...
Сумно це все..
І індуси з бангладешами НЕ виправлять ситуацію!! 🤬
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07.06.2026 12:50 Відповісти
 
 