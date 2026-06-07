Деревянный подвесной мост с 30 детьми обрушился на Буковине: 6 школьников госпитализированы. ВИДЕО

В селе Выженка в Черновицкой области во время экскурсии более 30 детей одновременно вышли на деревянный мост через реку. Мост не выдержал нагрузки и обрушился в реку вместе с детьми. Несколько школьников получили серьезные травмы.

Об этом сообщили в ГСЧС и прокуратуре Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По информации следствия, инцидент произошел в субботу, 6 июня, в селе Выженка. В это время на экскурсии в регионе находилась группа из 55 детей, которые приехали на отдых из Харьковской области.

Во время пешей прогулки более 30 школьников в возрасте до 15 лет одновременно вышли на деревянный подвесной мост, чтобы сделать совместные фотографии. Конструкция переправы оказалась не рассчитана на такую массовую нагрузку — деревянные элементы внезапно разрушились, и подростки полетели вниз в реку вместе с обломками сооружения.

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Последствия для здоровья и состояние пострадавших

В результате падения травмы различной степени тяжести получили шестеро детей. Пострадавших оперативно эвакуировали с места аварии и доставили в медицинские учреждения города Черновцы.

Врачи предварительно диагностировали у госпитализированных пациентов:

закрытые черепно-мозговые травмы;

сотрясения головного мозга;

переломы конечностей;

многочисленные ушибы и гематомы по всему телу.

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Расследование прокуратуры

Прокуратура начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей — ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранительные органы и эксперты устанавливают все детали и обстоятельства, приведшие к травмированию несовершеннолетних.

В рамках производства продолжается проверка соблюдения правил и требований безопасности со стороны организаторов детского отдыха и сопровождающих лиц. Отдельно следователи изучают техническое состояние подвесного сооружения, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые непосредственно отвечали за надлежащее содержание и безопасную эксплуатацию моста.

Спасатели призвали взрослых, руководителей групп и родителей напоминать детям правила безопасного поведения:

не создавайте чрезмерную нагрузку на мосты и другие сооружения;

соблюдайте предупредительные знаки и ограничения;

не толкайтесь и не скапливайтесь в одном месте;

во время экскурсий и отдыха выполняйте указания сопровождающих;

оценивайте возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных местах.

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