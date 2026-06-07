Деревянный подвесной мост с 30 детьми обрушился на Буковине: 6 школьников госпитализированы. ВИДЕО
В селе Выженка в Черновицкой области во время экскурсии более 30 детей одновременно вышли на деревянный мост через реку. Мост не выдержал нагрузки и обрушился в реку вместе с детьми. Несколько школьников получили серьезные травмы.
Об этом сообщили в ГСЧС и прокуратуре Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По информации следствия, инцидент произошел в субботу, 6 июня, в селе Выженка. В это время на экскурсии в регионе находилась группа из 55 детей, которые приехали на отдых из Харьковской области.
Во время пешей прогулки более 30 школьников в возрасте до 15 лет одновременно вышли на деревянный подвесной мост, чтобы сделать совместные фотографии. Конструкция переправы оказалась не рассчитана на такую массовую нагрузку — деревянные элементы внезапно разрушились, и подростки полетели вниз в реку вместе с обломками сооружения.
Последствия для здоровья и состояние пострадавших
В результате падения травмы различной степени тяжести получили шестеро детей. Пострадавших оперативно эвакуировали с места аварии и доставили в медицинские учреждения города Черновцы.
Врачи предварительно диагностировали у госпитализированных пациентов:
-
закрытые черепно-мозговые травмы;
-
сотрясения головного мозга;
-
переломы конечностей;
-
многочисленные ушибы и гематомы по всему телу.
Расследование прокуратуры
Прокуратура начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей — ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранительные органы и эксперты устанавливают все детали и обстоятельства, приведшие к травмированию несовершеннолетних.
В рамках производства продолжается проверка соблюдения правил и требований безопасности со стороны организаторов детского отдыха и сопровождающих лиц. Отдельно следователи изучают техническое состояние подвесного сооружения, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые непосредственно отвечали за надлежащее содержание и безопасную эксплуатацию моста.
Спасатели призвали взрослых, руководителей групп и родителей напоминать детям правила безопасного поведения:
- не создавайте чрезмерную нагрузку на мосты и другие сооружения;
- соблюдайте предупредительные знаки и ограничения;
- не толкайтесь и не скапливайтесь в одном месте;
- во время экскурсий и отдыха выполняйте указания сопровождающих;
- оценивайте возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных местах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль