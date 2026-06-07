РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18082 посетителя онлайн
Новости Видео Обвал моста на Буковине
2 331 20

Деревянный подвесной мост с 30 детьми обрушился на Буковине: 6 школьников госпитализированы. ВИДЕО

В селе Выженка в Черновицкой области во время экскурсии более 30 детей одновременно вышли на деревянный мост через реку. Мост не выдержал нагрузки и обрушился в реку вместе с детьми. Несколько школьников получили серьезные травмы.

Об этом сообщили в ГСЧС и прокуратуре Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По информации следствия, инцидент произошел в субботу, 6 июня, в селе Выженка. В это время на экскурсии в регионе находилась группа из 55 детей, которые приехали на отдых из Харьковской области.

Во время пешей прогулки более 30 школьников в возрасте до 15 лет одновременно вышли на деревянный подвесной мост, чтобы сделать совместные фотографии. Конструкция переправы оказалась не рассчитана на такую массовую нагрузку — деревянные элементы внезапно разрушились, и подростки полетели вниз в реку вместе с обломками сооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТП в Киеве: погибли 12-летний мальчик, двое мужчин и женщина, начато расследование, — ОГП

Последствия для здоровья и состояние пострадавших

В результате падения травмы различной степени тяжести получили шестеро детей. Пострадавших оперативно эвакуировали с места аварии и доставили в медицинские учреждения города Черновцы.

Врачи предварительно диагностировали у госпитализированных пациентов:

  • закрытые черепно-мозговые травмы;

  • сотрясения головного мозга;

  • переломы конечностей;

  • многочисленные ушибы и гематомы по всему телу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве возле станции метро "Черниговская" демонтировали аварийный мост. ФОТОрепортаж

Расследование прокуратуры

Прокуратура начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей — ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранительные органы и эксперты устанавливают все детали и обстоятельства, приведшие к травмированию несовершеннолетних.

В рамках производства продолжается проверка соблюдения правил и требований безопасности со стороны организаторов детского отдыха и сопровождающих лиц. Отдельно следователи изучают техническое состояние подвесного сооружения, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые непосредственно отвечали за надлежащее содержание и безопасную эксплуатацию моста.

Спасатели призвали взрослых, руководителей групп и родителей напоминать детям правила безопасного поведения:

  • не создавайте чрезмерную нагрузку на мосты и другие сооружения;
  • соблюдайте предупредительные знаки и ограничения;
  • не толкайтесь и не скапливайтесь в одном месте;
  • во время экскурсий и отдыха выполняйте указания сопровождающих;
  • оценивайте возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных местах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молодежь с оккупированных территорий сможет получить украинские документы в пяти странах, — МИД

Автор: 

дети (6877) мост (1020) Черновицкая область (137) Вижницкий район (2) Виженка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Супроводжуючих осіб ловлять?
показать весь комментарий
07.06.2026 11:13 Ответить
+11
Ну так математика та геометрія це ж непотрібні предмети..от як би вчили закон божий то всі б помолились і такого не сталося
показать весь комментарий
07.06.2026 11:17 Ответить
+7
Виховательки мосто ломательки, але юридично там навряд є табличка з обмеженням по вазі, тому винних не знайдеш, тим паче що міст взагалі не міст, а канатний перехід. Відсутність розуму завжди має наслідки, нажаль.
показать весь комментарий
07.06.2026 11:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супроводжуючих осіб ловлять?
показать весь комментарий
07.06.2026 11:13 Ответить
Ні, вони відразу переплили Тису...
показать весь комментарий
07.06.2026 11:51 Ответить
Так - шоб не випробовувати долю
показать весь комментарий
07.06.2026 12:04 Ответить
Відпочили (((
показать весь комментарий
07.06.2026 11:13 Ответить
Виховательки мосто ломательки, але юридично там навряд є табличка з обмеженням по вазі, тому винних не знайдеш, тим паче що міст взагалі не міст, а канатний перехід. Відсутність розуму завжди має наслідки, нажаль.
показать весь комментарий
07.06.2026 11:16 Ответить
Табличка? Ну, тоді в горах повинні бути таблички "Стрибати у прірву заборонено!"
показать весь комментарий
07.06.2026 11:26 Ответить
Такі таблички зʼявляються, як правило, після обриву моста.
показать весь комментарий
07.06.2026 11:34 Ответить
Саме так) в 90х купили на офіс компутери..все в коробках, моніки ще в пакетах..на пакетах здоровими червоними літерами на англ було написано "на голову не надягати". Це ж хтось натягнув й ймовірно задохнувся, родичі подали до суду й виграли кілька лямів компенсації..
показать весь комментарий
07.06.2026 11:34 Ответить
Шо за дебіли серед супроводжувачів та організаторів були? Невже довбодятлам навіть в голову не прийшло шо не можна стільки дітей одночасно заводити на такий міст? Воно ж ще й дітки зараз теж безбашенні заради "крутої" фотки, на їхню думку, готові на все, навіть не думають про наслідки.
показать весь комментарий
07.06.2026 11:17 Ответить
навряд що поряд були супроводжуючі, просто хтось кинув в натовп гасло "а погнали на місток фотатись!" і стадо підлітків рвонуло "дєлать круті фоточки". 🤔
показать весь комментарий
07.06.2026 11:24 Ответить
Ну вониж ж ще школярі. З ними повинен бути чи вчитель чи екскурсовод чи людина яка все це організовує. Чи зараз пох** на все це? Головне шо батьки забашляли за екскурсію, а там трава нерости? Ніякої відповідальності?
показать весь комментарий
07.06.2026 11:29 Ответить
та звісно буде відповідальність, і від батьків тому супроводжуючому теж добряче дістанеться, бо бігати треба краще, щоб ті підлітки ні на мить з поля зору не пропадали
показать весь комментарий
07.06.2026 11:38 Ответить
Ну так математика та геометрія це ж непотрібні предмети..от як би вчили закон божий то всі б помолились і такого не сталося
показать весь комментарий
07.06.2026 11:17 Ответить
Супроводжуючим вчителям в школі фізику читав фізрук.
показать весь комментарий
07.06.2026 11:18 Ответить
Треба в того фізрука позбавити зарплату в 4000 доларів.
показать весь комментарий
07.06.2026 11:32 Ответить
долбодятли хотіли пофотатись, залізли на місток, який не може витримати такої ваги разом, куди дивився вихователь, обісрались я так розумію фотограф і в кадрі також
показать весь комментарий
07.06.2026 11:22 Ответить
Фізику й математику полюбому треба видалити з НМТ як лженауки і ввести екзамени з православʼя і тік-ток.
показать весь комментарий
07.06.2026 11:25 Ответить
Тоді б місток святим духом наповнений і вірою скріплений все б витримав і не дав би богопротивній фізиці навалитись на нього диявольською гравітацією
показать весь комментарий
07.06.2026 11:42 Ответить
Дарвін посміхнувся...
показать весь комментарий
07.06.2026 11:44 Ответить
В цей раз пожалів оболтусів...
показать весь комментарий
07.06.2026 12:09 Ответить
 
 