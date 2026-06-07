Латвия передаст Украине партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

Латвийское Государственное агентство по обеспечению передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая партия автомобилей для Украины

Отмечается, что эти автомобили предназначены для подразделений армии Министерства обороны Украины, подразделений Национальной гвардии Украины, Малиновской военной администрации Харьковской области, военной администрации Прилуцкого района Черниговской области, а также для Боровской центральной больницы.

Транспортные средства были изготовлены в период с 2004 по 2015 год. Среди передаваемых автомобилей также есть автомобили бизнес-класса Mercedes-Benz E350 CDI 4Matic 2011 года выпуска и два автомобиля BMW 525 2004 года выпуска.

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Латвия регулярно передает автомобили

С начала войны Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также изъятые по другим уголовным делам.

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