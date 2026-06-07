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Новости Помощь Украине от Латвии
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Латвия передаст Украине партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей

Латвийское Государственное агентство по обеспечению передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. 

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая партия автомобилей для Украины 

Отмечается, что эти автомобили предназначены для подразделений армии Министерства обороны Украины, подразделений Национальной гвардии Украины, Малиновской военной администрации Харьковской области, военной администрации Прилуцкого района Черниговской области, а также для Боровской центральной больницы.

Транспортные средства были изготовлены в период с 2004 по 2015 год. Среди передаваемых автомобилей также есть автомобили бизнес-класса Mercedes-Benz E350 CDI 4Matic 2011 года выпуска и два автомобиля BMW 525 2004 года выпуска.

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Латвия регулярно передает автомобили 

С начала войны Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также изъятые по другим уголовным делам.

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Топ комментарии
+10
Тільки щоб вони попали військовим в не автобазар. Бо таких автодилерів " патріотів" куєва хмара.
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07.06.2026 19:15 Ответить
+9
А ви почитайте в новинах хто у нас нетверезим їздить. Керівники релігійних громад як той баптист, що в Києві людей збив нещодавно. Суддя тандир, що збив військового на блокпосту, прокурори і т.д. Це ж недоторкані, їх навіть посадити важко, не те що конфіскувати авто.
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07.06.2026 19:30 Ответить
+6
Присутствующие на форуме юристы- просветите, почему в Украине так нельзя.
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07.06.2026 19:18 Ответить
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Тільки щоб вони попали військовим в не автобазар. Бо таких автодилерів " патріотів" куєва хмара.
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07.06.2026 19:15 Ответить
Військовим і попадуть - тим , що великі зірочки носять 🔸️🔸️🔸️
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07.06.2026 19:30 Ответить
Ага, бмв 2004 року особливо. Таку вже ахінею ліпите.
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07.06.2026 20:46 Ответить
Присутствующие на форуме юристы- просветите, почему в Украине так нельзя.
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07.06.2026 19:18 Ответить
тому що в нас нема такого закону - покарання штраф, а там конфіскація
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07.06.2026 19:25 Ответить
А найвеличніший сциться проголо увать моносбродом таке, щоб нн образити своїх виборців
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07.06.2026 19:34 Ответить
А ви почитайте в новинах хто у нас нетверезим їздить. Керівники релігійних громад як той баптист, що в Києві людей збив нещодавно. Суддя тандир, що збив військового на блокпосту, прокурори і т.д. Це ж недоторкані, їх навіть посадити важко, не те що конфіскувати авто.
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07.06.2026 19:30 Ответить
Это мне известно. Вопрос был о другом.
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07.06.2026 19:33 Ответить
Тому шо є дві України - меньшість гине в окопах, та більшості на Ібіцах пох на них - вони підтримують всі дії гниди і він їх не чипає - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
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07.06.2026 20:01 Ответить
передасть нашим нетверезим водіям? дякуємо.
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07.06.2026 19:24 Ответить
Мені Тойоту Короллу, будь-ласка. )
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07.06.2026 19:27 Ответить
Скромно-економно. А нік поміняєте?
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07.06.2026 19:40 Ответить
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07.06.2026 19:44 Ответить
А в Україні конфісковують авто у водятлів-алкашів?
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07.06.2026 19:28 Ответить
своими пальцами кривулями набираешь в интернете какая отвественность за вождение в не втрезмом состоянии и фсе
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07.06.2026 19:42 Ответить
Водятел-алкаш?
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07.06.2026 20:05 Ответить
О це братерській нароод!!!
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07.06.2026 19:30 Ответить
....аускас , не будь скнарюгою , випий за здоров'я зсу .
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07.06.2026 19:40 Ответить
І тіки Україна зеленского не робить у цих діях нічого - не вчаствує у снаряній ініціативі, ні автомобільній, як прибалти. Більшість українців знала за кого голосувала - самі такі - всі кругом щось винні, бо з тої допомоги можна нехріново накрасти.
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07.06.2026 20:05 Ответить
 
 