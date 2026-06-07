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Новини Допомога Україні від Латвії
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Латвія передасть Україні партію автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв

Латвія передасть Україні нову партію авто, вилучених у нетверезих водіїв

Латвійське Державне агентство із забезпечення передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. 

Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нова партія автівок для України 

Зазначається, що ці автомобілі призначені для підрозділів армії Міністерства оборони України, підрозділів Національної гвардії України, Малинівської військової адміністрації Харківської області, військової адміністрації Прилуцького району Чернігівської області, а також для Борівської центральної лікарні.

Транспортні засоби були виготовлені в період з 2004 по 2015 рік. Серед автомобілів, що передаються, також є автомобілі бізнес-класу Mercedes-Benz E350 CDI 4Matic 2011 року випуску та два автомобілі BMW 525 2004 року випуску.

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Латвія регулярно передає авто 

Від початку війни Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння, а також вилучені в інших кримінальних справах.

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Автор: 

авто (6574) Латвія (1493) допомога (9192)
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Топ коментарі
+10
Тільки щоб вони попали військовим в не автобазар. Бо таких автодилерів " патріотів" куєва хмара.
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07.06.2026 19:15 Відповісти
+9
А ви почитайте в новинах хто у нас нетверезим їздить. Керівники релігійних громад як той баптист, що в Києві людей збив нещодавно. Суддя тандир, що збив військового на блокпосту, прокурори і т.д. Це ж недоторкані, їх навіть посадити важко, не те що конфіскувати авто.
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07.06.2026 19:30 Відповісти
+6
Присутствующие на форуме юристы- просветите, почему в Украине так нельзя.
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07.06.2026 19:18 Відповісти
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Тільки щоб вони попали військовим в не автобазар. Бо таких автодилерів " патріотів" куєва хмара.
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07.06.2026 19:15 Відповісти
Військовим і попадуть - тим , що великі зірочки носять 🔸️🔸️🔸️
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07.06.2026 19:30 Відповісти
Ага, бмв 2004 року особливо. Таку вже ахінею ліпите.
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07.06.2026 20:46 Відповісти
Присутствующие на форуме юристы- просветите, почему в Украине так нельзя.
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07.06.2026 19:18 Відповісти
тому що в нас нема такого закону - покарання штраф, а там конфіскація
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07.06.2026 19:25 Відповісти
А найвеличніший сциться проголо увать моносбродом таке, щоб нн образити своїх виборців
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07.06.2026 19:34 Відповісти
А ви почитайте в новинах хто у нас нетверезим їздить. Керівники релігійних громад як той баптист, що в Києві людей збив нещодавно. Суддя тандир, що збив військового на блокпосту, прокурори і т.д. Це ж недоторкані, їх навіть посадити важко, не те що конфіскувати авто.
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07.06.2026 19:30 Відповісти
Это мне известно. Вопрос был о другом.
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07.06.2026 19:33 Відповісти
Тому шо є дві України - меньшість гине в окопах, та більшості на Ібіцах пох на них - вони підтримують всі дії гниди і він їх не чипає - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
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07.06.2026 20:01 Відповісти
передасть нашим нетверезим водіям? дякуємо.
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07.06.2026 19:24 Відповісти
Мені Тойоту Короллу, будь-ласка. )
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07.06.2026 19:27 Відповісти
Скромно-економно. А нік поміняєте?
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07.06.2026 19:40 Відповісти
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07.06.2026 19:44 Відповісти
А в Україні конфісковують авто у водятлів-алкашів?
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07.06.2026 19:28 Відповісти
своими пальцами кривулями набираешь в интернете какая отвественность за вождение в не втрезмом состоянии и фсе
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07.06.2026 19:42 Відповісти
Водятел-алкаш?
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07.06.2026 20:05 Відповісти
О це братерській нароод!!!
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07.06.2026 19:30 Відповісти
....аускас , не будь скнарюгою , випий за здоров'я зсу .
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07.06.2026 19:40 Відповісти
І тіки Україна зеленского не робить у цих діях нічого - не вчаствує у снаряній ініціативі, ні автомобільній, як прибалти. Більшість українців знала за кого голосувала - самі такі - всі кругом щось винні, бо з тої допомоги можна нехріново накрасти.
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07.06.2026 20:05 Відповісти
 
 