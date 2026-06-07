Латвія передасть Україні партію автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв

Латвійське Державне агентство із забезпечення передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.

Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нова партія автівок для України

Зазначається, що ці автомобілі призначені для підрозділів армії Міністерства оборони України, підрозділів Національної гвардії України, Малинівської військової адміністрації Харківської області, військової адміністрації Прилуцького району Чернігівської області, а також для Борівської центральної лікарні.

Транспортні засоби були виготовлені в період з 2004 по 2015 рік. Серед автомобілів, що передаються, також є автомобілі бізнес-класу Mercedes-Benz E350 CDI 4Matic 2011 року випуску та два автомобілі BMW 525 2004 року випуску.

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Латвія регулярно передає авто

Від початку війни Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння, а також вилучені в інших кримінальних справах.

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