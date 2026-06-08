Лисовой допускает возвращение в ВСУ в случае увольнения с должности министра образования
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что в случае увольнения может вернуться на военную службу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии во время общения с журналистами.
Служба как альтернатива должности
По словам министра, возвращение в армию он рассматривает как один из возможных вариантов дальнейшей деятельности.
"Это служба, и я мотивирую себя тем, что я мобилизован: я либо служу в армии, либо работаю здесь", – отметил Лисовой.
В то же время он подчеркнул, что пока не подавал заявление об увольнении. Также он не видел соответствующего представления от премьер-министра Юлии Свириденко. По его словам, единственная инициатива, о которой ему известно, – это постановление, поданное народным депутатом Антоном Яценко.
Что известно о возможной отставке
Министр добавил, что окончательное решение будет зависеть от того, поддержит ли Верховная Рада соответствующее постановление.
Как известно, после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Оксен Лисовой добровольно вступил в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В марте 2023 года он был назначен министром образования и науки Украины.
Накануне Лисовой заявлял, что с ним не проводили никаких бесед относительно возможного увольнения. Он также обратил внимание, что тема его отставки появляется периодически.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада уже на следующей неделе может рассмотреть вопрос об увольнении министра образования и науки. По словам народного депутата Ларисы Билозир, на это указывают предложения комитетов к повестке дня пленарных заседаний, где указано кадровое вопрос.
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У Міноборони теж, і Федорова, як заклинило?!?!
Тіло вкрай окуївше .У виловленого на вулиці ніякого вибору,а тут можливо,чи не да
У зеленського закінчились кадри і небуло когось іншого для такого призначення?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
З початком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A4%D0%A2%D0%93 ДФТГ https://uk.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) - в Україні це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 територіальної оборони.Добровольці не є військовими, але підпорядковуються командиру найближчого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014) батальйону тероборони
Ще до призначення Лісового на посаду міністра в його дисертації було виявлено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82 плагіатhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14]. Невдовзі за це він став переможцем антипремії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Академічна негідність у номінації «Плагіатор року»