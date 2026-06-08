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Лісовий допускає повернення до ЗСУ у разі звільнення з посади міністра освіти

Оксен Лісовий коментує інформацію про можливість своєї відставки

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що у разі звільнення може повернутися до військової служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТТ, про це йдеться у його коментарі під час спілкування з журналістами.

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Служба як альтернатива посаді

За словами міністра, повернення до війська він розглядає як один із можливих варіантів подальшої діяльності.

"Це служба, і я мотивую себе тим, що я мобілізований: я або служу у війську, або працюю тут", – зазначив Лісовий.

Водночас він підкреслив, що наразі не подавав заяву про звільнення. Також він не бачив відповідного подання від прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. За його словами, єдина ініціатива, про яку йому відомо, – це постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком.

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Що відомо про можливу відставку

Міністр додав, що остаточне рішення залежатиме від того, чи підтримає Верховна Рада відповідну постанову.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Оксен Лісовий добровільно вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У березні 2023 року його було призначено міністром освіти і науки України.

Напередодні Лісовий заявляв, що з ним не проводили жодних розмов щодо можливого звільнення. Він також звернув увагу, що тема його відставки з’являється періодично.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада вже наступного тижня може розглянути питання про звільнення міністра освіти і науки. За словами народної депутатки Лариси Білозір, на це вказують пропозиції комітетів до порядку денного пленарних засідань, де зазначено кадрове питання.

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Автор: 

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Та посадки є кому штурмувати. Ти он краще в штабі вкалуй. )
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08.06.2026 19:47 Відповісти
Свириденко з шмигалем, все якось ЗАБУВАЮТЬ поінформувати Українців, як пішли захищати Україну з 2019 року, ота, ціла кагорта з держсекретарів секретаріату КМУ та ЦОВВ, міністрів і численними їх замами, помічниками, дорадниками, консультантами???
У Міноборони теж, і Федорова, як заклинило?!?!
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08.06.2026 20:00 Відповісти
Це як розуміти може повернутися до військової служби Джерело: https://censor.net/ua/n4007350???

Тіло вкрай окуївше .У виловленого на вулиці ніякого вибору,а тут можливо,чи не да
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08.06.2026 20:14 Відповісти
у 2022 році Оксен Лісовий добровільно вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У березні 2023 року його було призначено міністром освіти і науки України Джерело: https://censor.net/ua/n4007350

У зеленського закінчились кадри і небуло когось іншого для такого призначення?
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08.06.2026 20:16 Відповісти
Як муха напачкав, розвів опаришів, розвалив освіту якісно, як табачник напару із шкарлетом і не мріяли. Тепер можна сховатись за спинами воїнів. Як огидно він виглядає.
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08.06.2026 20:21 Відповісти
Памятаю,як бан отримав за критику цього лайна,коли його призначили .Великі надії у рагулів на нього були,до того ж військовий.
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08.06.2026 20:25 Відповісти
Взагалі то він не був ні мобілізований, ні в ЗСУ, а в ДФТГ - це різні речі. Брехня це є основна риса.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

З початком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A4%D0%A2%D0%93 ДФТГ https://uk.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) - в Україні це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 територіальної оборони.Добровольці не є військовими, але підпорядковуються командиру найближчого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014) батальйону тероборони

Ще до призначення Лісового на посаду міністра в його дисертації було виявлено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82 плагіатhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14]. Невдовзі за це він став переможцем антипремії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Академічна негідність у номінації «Плагіатор року»
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08.06.2026 20:32 Відповісти
Його максимальний рівень - директор ПТУ....
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08.06.2026 20:57 Відповісти
 
 