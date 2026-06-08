Лісовий допускає повернення до ЗСУ у разі звільнення з посади міністра освіти

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що у разі звільнення може повернутися до військової служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТТ, про це йдеться у його коментарі під час спілкування з журналістами.

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Служба як альтернатива посаді

За словами міністра, повернення до війська він розглядає як один із можливих варіантів подальшої діяльності.

"Це служба, і я мотивую себе тим, що я мобілізований: я або служу у війську, або працюю тут", – зазначив Лісовий.

Водночас він підкреслив, що наразі не подавав заяву про звільнення. Також він не бачив відповідного подання від прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. За його словами, єдина ініціатива, про яку йому відомо, – це постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком.

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Що відомо про можливу відставку

Міністр додав, що остаточне рішення залежатиме від того, чи підтримає Верховна Рада відповідну постанову.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Оксен Лісовий добровільно вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У березні 2023 року його було призначено міністром освіти і науки України.

Напередодні Лісовий заявляв, що з ним не проводили жодних розмов щодо можливого звільнення. Він також звернув увагу, що тема його відставки з’являється періодично.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада вже наступного тижня може розглянути питання про звільнення міністра освіти і науки. За словами народної депутатки Лариси Білозір, на це вказують пропозиції комітетів до порядку денного пленарних засідань, де зазначено кадрове питання.

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