Нидерланды прекращают участие в программе подготовки украинских воинов во главе с Великобританией
Нидерланды прекращают участие в британской программе подготовки украинских военных Interflex после завершения очередной ротации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов.
Четыре года обучения и новый этап программы
В июне 2026 года исполняется четыре года операции Interflex. Это многонациональная программа под руководством Великобритании. В ее рамках более 63 тысяч украинских военных прошли подготовку в качестве пехотинцев, командиров и инструкторов.
Пятый год программы открывает новую фазу. Она предусматривает специализированную подготовку, направленную на развитие долгосрочных возможностей.
Новая структура включает подготовку инструкторов вертолетной авиации. Первые выпускники уже завершили обучение в прошлом месяце. Также предусмотрено развитие медицинского и инженерного направлений.
Завершение участия Нидерландов и дальнейшая поддержка
В минувшие выходные в Великобритании состоялась церемония по случаю четырехлетия программы. В ней приняли участие представители Украины. Делегаты поблагодарили страны-участницы и отметили военных за их вклад.
"Для Нидерландов эта учебная ротация знаменует завершение их вклада в операцию Interflex. Сама программа продолжается под руководством Великобритании на новом этапе, причем акцент переносится с широкомасштабной базовой подготовки на специализированную подготовку. Таким образом, международная поддержка Украины продолжается непрерывно, но в форме, соответствующей текущим потребностям Вооруженных сил Украины", – отметили в Минобороны Нидерландов.
В то же время Нидерланды продолжат поддержку подготовки украинских военных другими способами. В частности, в рамках Европейской учебной миссии EUMAM.
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