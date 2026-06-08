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Новости
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Нидерланды прекращают участие в программе подготовки украинских воинов во главе с Великобританией

Тренировки военных ВСУ в Великобритании

Нидерланды прекращают участие в британской программе подготовки украинских военных Interflex после завершения очередной ротации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов.

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Четыре года обучения и новый этап программы

В июне 2026 года исполняется четыре года операции Interflex. Это многонациональная программа под руководством Великобритании. В ее рамках более 63 тысяч украинских военных прошли подготовку в качестве пехотинцев, командиров и инструкторов.

Пятый год программы открывает новую фазу. Она предусматривает специализированную подготовку, направленную на развитие долгосрочных возможностей.

Новая структура включает подготовку инструкторов вертолетной авиации. Первые выпускники уже завершили обучение в прошлом месяце. Также предусмотрено развитие медицинского и инженерного направлений.

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Завершение участия Нидерландов и дальнейшая поддержка

В минувшие выходные в Великобритании состоялась церемония по случаю четырехлетия программы. В ней приняли участие представители Украины. Делегаты поблагодарили страны-участницы и отметили военных за их вклад.

"Для Нидерландов эта учебная ротация знаменует завершение их вклада в операцию Interflex. Сама программа продолжается под руководством Великобритании на новом этапе, причем акцент переносится с широкомасштабной базовой подготовки на специализированную подготовку. Таким образом, международная поддержка Украины продолжается непрерывно, но в форме, соответствующей текущим потребностям Вооруженных сил Украины", – отметили в Минобороны Нидерландов.

В то же время Нидерланды продолжат поддержку подготовки украинских военных другими способами. В частности, в рамках Европейской учебной миссии EUMAM.

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Автор: 

Нидерланды (1691) обучение (624)
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У зеленського, оті сидячі на «шламбаумах» з 2020 року, смотрящі від кабміндічів, глибоко зтурбовані ??
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08.06.2026 20:03 Ответить
здурбовані!
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08.06.2026 20:12 Ответить
Тепер наша черга вчити Нідерланди.
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08.06.2026 20:04 Ответить
видохлись. Відпочинуть до першої провокації поблизу кордонів.
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08.06.2026 20:05 Ответить
Широкомасштабно підготують і в Україні, а саме навчать квадратне котики, а кругле носити.
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08.06.2026 20:08 Ответить
був недавно в Нідерландах, дуже тепло відносяться до простих українців, але, оскільки самі живуть дуже скромно, бо у них не принято хизуватися достатком, не розуміють чому у нас стільки міліардерів і багатіїв, якщо Україна така бідна, що їй весь світ допомагає. коли розповідав їм про Харків і показував фото розбомблених мікрорайонів Північної Салтівки, деякі жінки реально плакали, що мене дивувало, тому що у нас це вже нікого не чіпає, типа війна як війна, що тут такого.
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08.06.2026 20:27 Ответить
 
 