Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки українських воїнів на чолі з Британією
Нідерланди припиняють участь у британській програмі підготовки українських військових Interflex після завершення чергової ротації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів.
Чотири роки навчання і новий етап програми
У червні 2026 року виповнюється чотири роки операції Interflex. Це багатонаціональна програма під керівництвом Великої Британії. У її межах понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку як піхотинці, командири та інструктори.
П’ятий рік програми відкриває нову фазу. Вона передбачає спеціалізовану підготовку, спрямовану на розвиток довгострокових спроможностей.
Нова структура включає підготовку інструкторів вертолітної авіації. Перші випускники вже завершили навчання минулого місяця. Також передбачено розвиток медичного та інженерного напрямів.
Завершення участі Нідерландів і подальша підтримка
Минулого вікенду у Великій Британії відбулася церемонія з нагоди чотирьох років програми. У ній взяли участь представники України. Делегати подякували країнам-учасницям і відзначили військових за їхній внесок.
"Для Нідерландів ця навчальна ротація знаменує завершення їхнього внеску в операцію Interflex. Сама програма продовжується під керівництвом Великої Британії на новому етапі, причому акцент переноситься з широкомасштабної базової підготовки на спеціалізовану підготовку. Отже, міжнародна підтримка України триває безперервно, але у формі, що відповідає поточним потребам Збройних сил України", – зазначили у Міноборони Нідерландів.
Водночас Нідерланди продовжать підтримку підготовки українських військових іншими способами. Зокрема, у межах Європейської навчальної місії EUMAM.
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"П'ятий рік програми відкриває нову фазу. Вона передбачає спеціалізовану підготовку, спрямовану на розвиток довгострокових спроможностей. Джерело: https://censor.net/ua/n4007354"