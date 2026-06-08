УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 824 7

Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки українських воїнів на чолі з Британією

Тренування військових ЗСУ у Великій Британії

Нідерланди припиняють участь у британській програмі підготовки українських військових Interflex після завершення чергової ротації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чотири роки навчання і новий етап програми

У червні 2026 року виповнюється чотири роки операції Interflex. Це багатонаціональна програма під керівництвом Великої Британії. У її межах понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку як піхотинці, командири та інструктори.

П’ятий рік програми відкриває нову фазу. Вона передбачає спеціалізовану підготовку, спрямовану на розвиток довгострокових спроможностей.

Нова структура включає підготовку інструкторів вертолітної авіації. Перші випускники вже завершили навчання минулого місяця. Також передбачено розвиток медичного та інженерного напрямів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди залишають Patriot для захисту хабу допомоги Україні у Польщі

Завершення участі Нідерландів і подальша підтримка

Минулого вікенду у Великій Британії відбулася церемонія з нагоди чотирьох років програми. У ній взяли участь представники України. Делегати подякували країнам-учасницям і відзначили військових за їхній внесок.

"Для Нідерландів ця навчальна ротація знаменує завершення їхнього внеску в операцію Interflex. Сама програма продовжується під керівництвом Великої Британії на новому етапі, причому акцент переноситься з широкомасштабної базової підготовки на спеціалізовану підготовку. Отже, міжнародна підтримка України триває безперервно, але у формі, що відповідає поточним потребам Збройних сил України", – зазначили у Міноборони Нідерландів.

Водночас Нідерланди продовжать підтримку підготовки українських військових іншими способами. Зокрема, у межах Європейської навчальної місії EUMAM.

Також читайте: Українські пілоти вже почали навчання на шведських Gripen

Автор: 

Нідерланди (1701) навчання (705)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У зеленського, оті сидячі на «шламбаумах» з 2020 року, смотрящі від кабміндічів, глибоко зтурбовані ??
показати весь коментар
08.06.2026 20:03 Відповісти
здурбовані!
показати весь коментар
08.06.2026 20:12 Відповісти
Тепер наша черга вчити Нідерланди.
показати весь коментар
08.06.2026 20:04 Відповісти
видохлись. Відпочинуть до першої провокації поблизу кордонів.
показати весь коментар
08.06.2026 20:05 Відповісти
Широкомасштабно підготують і в Україні, а саме навчать квадратне котики, а кругле носити.
показати весь коментар
08.06.2026 20:08 Відповісти
був недавно в Нідерландах, дуже тепло відносяться до простих українців, але, оскільки самі живуть дуже скромно, бо у них не принято хизуватися достатком, не розуміють чому у нас стільки міліардерів і багатіїв, якщо Україна така бідна, що їй весь світ допомагає. коли розповідав їм про Харків і показував фото розбомблених мікрорайонів Північної Салтівки, деякі жінки реально плакали, що мене дивувало, тому що у нас це вже нікого не чіпає, типа війна як війна, що тут такого.
показати весь коментар
08.06.2026 20:27 Відповісти
клікбейтний заголовок.
"П'ятий рік програми відкриває нову фазу. Вона передбачає спеціалізовану підготовку, спрямовану на розвиток довгострокових спроможностей. Джерело: https://censor.net/ua/n4007354"
показати весь коментар
08.06.2026 20:41 Відповісти
 
 