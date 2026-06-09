260 боев за сутки: горячее всего на Покровском направлении, враг не прекращает штурмы, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 8 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 260 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив три ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 282 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 10282 дрона-камикадзе и осуществил 3725 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы противника и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1370 человек. Также уничтожено четыре танка, пять боевых бронированных машин, 75 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, семь наземных робототехнических комплексов, 2103 беспилотных летательных аппарата, 382 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, агрессор осуществил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Избицкого, Терновой, Волоховки.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Новоплатоновка.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб и в сторону Дробышево, Ольговки, Дибровы, Лимана, Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз в районах Резниковки, Закитного, Липовки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Марково.

Также отмечается, что на Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещиевка, Ильиновка, Константиновка, Русин Яр.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Кучеров Яр, Шевченко, Сергиевка, Мирное, Новопавловка, Новоподогородное, Дорожное", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал пять раз, в районах Сичневого, Вороного, Злагоды и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 34 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Еленокстантиновка, Зализнычное и в сторону Воздвижковки, Косовцево, Цветково, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Белогорье, Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

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