Зеленский прибыл в Таллинн и уже встретился с премьером Финляндии Орпо

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Таллинн (Эстония).

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Встреча с Орпо

"Сегодня в Таллинне. Перед началом саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии" встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо", – уточнил Зеленский.

По его словам, во время встречи они обсудили работу в Европе над развитием противоракетной защиты, а также подготовку соглашения в формате Drone Deal.

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"Команды работают, и главное, чтобы защиты в Европе становилось больше. Особое внимание - нашим потребностям в укреплении ПВО, вызовам безопасности в регионе и дипломатической работе для достижения достойного мира. Я проинформировал премьер-министра о наших контактах с европейцами и американцами.

Благодарен правительству, народу и всей Финляндии за поддержку Украины. Прежде всего за все военные пакеты, за взносы в программу PURL. Важно, что Финляндия готова продолжать помогать", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский примет участие во встрече лидеров Северно-Балтийской восьмерки в Таллинне.

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