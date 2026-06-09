Зеленский прибыл в Таллинн и уже встретился с премьером Финляндии Орпо
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Таллинн (Эстония).
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча с Орпо
"Сегодня в Таллинне. Перед началом саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии" встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо", – уточнил Зеленский.
По его словам, во время встречи они обсудили работу в Европе над развитием противоракетной защиты, а также подготовку соглашения в формате Drone Deal.
"Команды работают, и главное, чтобы защиты в Европе становилось больше. Особое внимание - нашим потребностям в укреплении ПВО, вызовам безопасности в регионе и дипломатической работе для достижения достойного мира. Я проинформировал премьер-министра о наших контактах с европейцами и американцами.
Благодарен правительству, народу и всей Финляндии за поддержку Украины. Прежде всего за все военные пакеты, за взносы в программу PURL. Важно, что Финляндия готова продолжать помогать", - резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Зеленский примет участие во встрече лидеров Северно-Балтийской восьмерки в Таллинне.
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