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Новости
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Зеленский прибыл в Таллинн и уже встретился с премьером Финляндии Орпо

Зеленский и Орпо

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Таллинн (Эстония).

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Встреча с Орпо

"Сегодня в Таллинне. Перед началом саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии" встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо", – уточнил Зеленский.

По его словам, во время встречи они обсудили работу в Европе над развитием противоракетной защиты, а также подготовку соглашения в формате Drone Deal.

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"Команды работают, и главное, чтобы защиты в Европе становилось больше. Особое внимание - нашим потребностям в укреплении ПВО, вызовам безопасности в регионе и дипломатической работе для достижения достойного мира. Я проинформировал премьер-министра о наших контактах с европейцами и американцами.

Благодарен правительству, народу и всей Финляндии за поддержку Украины. Прежде всего за все военные пакеты, за взносы в программу PURL. Важно, что Финляндия готова продолжать помогать", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский примет участие во встрече лидеров Северно-Балтийской восьмерки в Таллинне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере БПЛА

Автор: 

Зеленский Владимир (24450) Эстония (1660) Орпо Петтери (53)
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Топ комментарии
+3
Жаба мандрівниця. Аби шо, аби нічого не робити і ні за що не выдповідати.
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09.06.2026 12:46 Ответить
+2
Гарна фотка піде на шмарафон. А яка користь від цього візиту і зустрічі прем'єром Фінляндії Орпо для України?
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09.06.2026 12:17 Ответить
+2
прямо вилитий "ладімір віссаріонич нєлох" ))
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09.06.2026 12:21 Ответить
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Гарна фотка піде на шмарафон. А яка користь від цього візиту і зустрічі прем'єром Фінляндії Орпо для України?
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09.06.2026 12:17 Ответить
прямо вилитий "ладімір віссаріонич нєлох" ))
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09.06.2026 12:21 Ответить
Якраз обіцяють черговий масовий обстріл.
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09.06.2026 12:19 Ответить
с є є є є л л є є є н н с с с к к е м е е е е т т т т л л л л е е е е н о о о і і і і д д д д й й й о т т т п п о о к к к о о р р и т т о р р у у у н н н н а ф с т т т р є ч ч ч у у !
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09.06.2026 12:20 Ответить
100% сьогодні буде великий обстріл України, бідосік вже другий день десь за кордоном тиняється.
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09.06.2026 12:27 Ответить
де бомбосховища? *****
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09.06.2026 12:42 Ответить
Жаба мандрівниця. Аби шо, аби нічого не робити і ні за що не выдповідати.
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09.06.2026 12:46 Ответить
Как же я рад, шо Зегевара снова отправился в турне. Лица на нем нет, пусть развлечется.
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09.06.2026 12:56 Ответить
А до цього Зеленський прибув в Україну з офіційним візитом для того, щоб зустрітися з Абрамовичем.
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09.06.2026 13:08 Ответить
Євпопа врятована. Я заспокоївся, бо якби Зеленський туди не приїхав і не навів порядок - то вони могли б розпастися і натворити купу помилок. Могли, наприклад, всі європейські гроші закатати в асфальт.
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09.06.2026 13:16 Ответить
 
 