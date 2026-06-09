Зеленський прибув до Таллінна та вже зустрівся з прем’єром Фінляндії Орпо

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Таллінна (Естонія).

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із Орпо

"Сьогодні у Таллінні. Перед початком саміту Україна - країни Північної Європи та Балтії зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо", - уточнив Зеленський.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі Drone Deal.

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"Команди працюють, і головне, щоб захисту в Європі ставало більше. Окрема увага - нашим потребам в зміцненні ППО, безпековим викликам в регіоні та дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Я поінформував Прем’єр-міністра про наші контакти з європейцями та американцями.

Вдячний уряду, народу та всій Фінляндії за підтримку України. Насамперед за всі військові пакети, за внески в програму PURL. Важливо, що Фінляндія готова продовжувати допомагати", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів Нордично-Балтійської вісімки у Таллінні.

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