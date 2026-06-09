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Зеленський прибув до Таллінна та вже зустрівся з прем’єром Фінляндії Орпо

Зеленський та Орпо

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Таллінна (Естонія).

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із Орпо

"Сьогодні у Таллінні. Перед початком саміту Україна - країни Північної Європи та Балтії зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо", - уточнив Зеленський.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі Drone Deal.

Також читайте: Зеленський 9 червня вирушить до Естонії на саміт Нордично-Балтійської вісімки

"Команди працюють, і головне, щоб захисту в Європі ставало більше. Окрема увага - нашим потребам в зміцненні ППО, безпековим викликам в регіоні та дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Я поінформував Прем’єр-міністра про наші контакти з європейцями та американцями.

Вдячний уряду, народу та всій Фінляндії за підтримку України. Насамперед за всі військові пакети, за внески в програму PURL. Важливо, що Фінляндія готова продовжувати допомагати", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів Нордично-Балтійської вісімки у Таллінні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Естонія домовилися про співпрацю у сфері БПЛА

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Естонія (1850) Орпо Петтері (57)
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Топ коментарі
+3
Жаба мандрівниця. Аби шо, аби нічого не робити і ні за що не выдповідати.
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09.06.2026 12:46 Відповісти
+2
Гарна фотка піде на шмарафон. А яка користь від цього візиту і зустрічі прем'єром Фінляндії Орпо для України?
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09.06.2026 12:17 Відповісти
+2
прямо вилитий "ладімір віссаріонич нєлох" ))
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09.06.2026 12:21 Відповісти
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Гарна фотка піде на шмарафон. А яка користь від цього візиту і зустрічі прем'єром Фінляндії Орпо для України?
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09.06.2026 12:17 Відповісти
прямо вилитий "ладімір віссаріонич нєлох" ))
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09.06.2026 12:21 Відповісти
Якраз обіцяють черговий масовий обстріл.
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09.06.2026 12:19 Відповісти
с є є є є л л є є є н н с с с к к е м е е е е т т т т л л л л е е е е н о о о і і і і д д д д й й й о т т т п п о о к к к о о р р и т т о р р у у у н н н н а ф с т т т р є ч ч ч у у !
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09.06.2026 12:20 Відповісти
100% сьогодні буде великий обстріл України, бідосік вже другий день десь за кордоном тиняється.
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09.06.2026 12:27 Відповісти
де бомбосховища? *****
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09.06.2026 12:42 Відповісти
Жаба мандрівниця. Аби шо, аби нічого не робити і ні за що не выдповідати.
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09.06.2026 12:46 Відповісти
Как же я рад, шо Зегевара снова отправился в турне. Лица на нем нет, пусть развлечется.
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09.06.2026 12:56 Відповісти
А до цього Зеленський прибув в Україну з офіційним візитом для того, щоб зустрітися з Абрамовичем.
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09.06.2026 13:08 Відповісти
Євпопа врятована. Я заспокоївся, бо якби Зеленський туди не приїхав і не навів порядок - то вони могли б розпастися і натворити купу помилок. Могли, наприклад, всі європейські гроші закатати в асфальт.
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09.06.2026 13:16 Відповісти
 
 