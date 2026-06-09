Босния и Герцеговина присоединится к коалиции по возвращению украинских детей

Босния и Герцеговина станет новым участником Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое цитирует Цензор.НЕТ.

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Расширение коалиции и поддержка Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о подтверждении намерения Боснии и Герцеговины присоединиться к коалиции. По его словам, это увеличит общее количество участников до 50 стран.

"Этот важный шаг демонстрирует приверженность Боснии и Герцеговины защите прав детей, соблюдению международного права и поддержке усилий Украины по возвращению каждого депортированного или насильственно перемещенного украинского ребенка домой", — написал глава МИД.

Министр также добавил, что Украина продолжит работу с международными партнерами для привлечения к ответственности всех причастных к депортации, незаконному усыновлению и милитаризации украинских детей.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в настоящее время органы власти принимают меры по розыску более 20 тысяч украинских детей. В рамках уголовных производств подтверждена депортация и принудительное перемещение 716 детей.

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