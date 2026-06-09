Боснія і Герцеговина приєднається до коаліції з повернення українських дітей

Боснія і Герцеговина стане новим учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яку цитує Цензор.НЕТ.

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Розширення коаліції та підтримка України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про підтвердження наміру Боснії і Герцеговини приєднатися до коаліції. За його словами, це збільшить загальну кількість учасників до 50 країн.

"Цей важливий крок демонструє відданість Боснії і Герцеговини захисту прав дітей, дотриманню міжнародного права та підтримці зусиль України щодо повернення кожної депортованої або насильницьки переміщеної української дитини додому", – написав очільник МЗС.

Міністр також додав, що Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами для притягнення до відповідальності всіх причетних до депортації, незаконного усиновлення та мілітаризації українських дітей.

В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі органи влади вживають заходів для розшуку понад 20 тисяч українських дітей. У межах кримінальних проваджень підтверджено депортацію та примусове переміщення 716 дітей.

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