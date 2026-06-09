В Вольнянске на Запорожье после атаки БПЛА ранены семь человек, среди них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие атаки российских беспилотников на Вольнянск в Запорожской области число пострадавших возросло до семи человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

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Последствия удара: ранены дети и пожар

По данным спасателей, вследствие атаки травмы получили семь человек. Среди пострадавших трое детей, в частности 3-летняя девочка и ее 7-летний брат, а также их 33-летняя мать.

Также спасатели ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров. Вследствие обстрела повреждены соседние жилые дома.

На месте происшествия работали все экстренные службы.

Ранее сообщалось, что российский дрон попал в автомобиль в Харьковской области: погибла женщина.

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