В Вольнянске на Запорожье после атаки БПЛА ранены семь человек, среди них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие атаки российских беспилотников на Вольнянск в Запорожской области число пострадавших возросло до семи человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.
Последствия удара: ранены дети и пожар
По данным спасателей, вследствие атаки травмы получили семь человек. Среди пострадавших трое детей, в частности 3-летняя девочка и ее 7-летний брат, а также их 33-летняя мать.
Также спасатели ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров. Вследствие обстрела повреждены соседние жилые дома.
На месте происшествия работали все экстренные службы.
- Ранее сообщалось, что российский дрон попал в автомобиль в Харьковской области: погибла женщина.
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