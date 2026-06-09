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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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В Вольнянске на Запорожье после атаки БПЛА ранены семь человек, среди них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Атака на Вольнянск

Вследствие атаки российских беспилотников на Вольнянск в Запорожской области число пострадавших возросло до семи человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

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Последствия удара: ранены дети и пожар

По данным спасателей, вследствие атаки травмы получили семь человек. Среди пострадавших трое детей, в частности 3-летняя девочка и ее 7-летний брат, а также их 33-летняя мать.

Также спасатели ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров. Вследствие обстрела повреждены соседние жилые дома.

На месте происшествия работали все экстренные службы.

Атака на Вольнянск

Атака на Вольнянск

Атака на Вольнянск

Атака на Вольнянск

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы предупредили о движении российских ударных БПЛА вечером 9 июня (обновлено)

Автор: 

беспилотник (5302) Запорожская область (4437) атака (1560) Запорожский район (601) Вольнянск (16)
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