У Вільнянську на Запоріжжі після атаки БпЛА поранено сімох людей, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки російських безпілотників по Вільнянську Запорізької області кількість постраждалих зросла до семи осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС України.

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Наслідки удару: поранені діти і пожежа

За даними рятувальників, унаслідок атаки травмовано семеро людей. Серед постраждалих є троє дітей, зокрема 3-річна дівчинка та її 7-річний брат, а також їхня 33-річна мати.

Також рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів. Унаслідок обстрілу пошкоджено сусідні житлові будинки.

На місці події працювали усі екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у авто на Харківщині: загинула жінка.

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