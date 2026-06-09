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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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У Вільнянську на Запоріжжі після атаки БпЛА поранено сімох людей, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж

Атака на Вільнянськ

Унаслідок атаки російських безпілотників по Вільнянську Запорізької області кількість постраждалих зросла до семи осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС України.

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Наслідки удару: поранені діти і пожежа

За даними рятувальників, унаслідок атаки травмовано семеро людей. Серед постраждалих є троє дітей, зокрема 3-річна дівчинка та її 7-річний брат, а також їхня 33-річна мати.

Також рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів. Унаслідок обстрілу пошкоджено сусідні житлові будинки.

На місці події працювали усі екстрені служби.

Атака на Вільнянськ

Атака на Вільнянськ

Атака на Вільнянськ

Атака на Вільнянськ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили попередили про рух російських ударних БпЛА ввечері 9 червня (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5950) Запорізька область (4959) атака (1624) Запорізький район (609) Вільнянськ (16)
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