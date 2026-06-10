Уничтожено 181 вражеский БПЛА из 207, - Воздушные силы

В ночь на 10 июня 2026 года войска РФ атаковали Украину 207 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Смотрите также: Пилоты истребителей совместно с аэроразведкой 34-й бригады уничтожили в Олешках пункт российских операторов БПЛА и десантников. ВИДЕО

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 181 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Смотрите также: Пилоты истребителей Су-27 двумя авиабомбами уничтожили здание с оккупантами и операторами БПЛА. ВИДЕО