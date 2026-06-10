Знешкоджено 181 ворожий БпЛА із 207, - Повітряні сили

У ніч на 10 червня 2026 року війська РФ атакували Україну 207 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також дивіться: Пілоти винищувачів спільно з аеророзвідкою 34-ї бригади знищили в Олешках пункт російських операторів БпЛА та десантників. ВIДЕО

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Також дивіться: Пілоти винищувачів Су-27 двома авіабомбами знищили будівлю з окупантами та операторами БпЛА. ВIДЕО