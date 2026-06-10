Поджоги по заказу РФ: двух иностранцев заключили в тюрьму на 12 лет
Двое граждан соседней европейской страны приговорены к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за серию поджогов в западных регионах Украины, которые они, по данным следствия, совершали по заказу российских кураторов. Их задержали в Ивано-Франковской области во время подготовки очередного преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили двое российских агентов, которые занимались поджогами в западных регионах Украины.
Сотрудники СБУ разоблачили и задержали обоих фигурантов "на горячем" в ноябре 2025 года в Ивано-Франковской области.
Их завербовали в Telegram
Как установило расследование, задание врага выполняли двое 27-летних граждан соседней европейской страны.
По материалам дела, в поле зрения рашистов они попали, когда еще находились за пределами Украины. Один из иностранцев был завербован в Telegram, где писал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.
Впоследствии агент привлек к сотрудничеству своего знакомого. После вербовки их вместе "отправили" в Украину для выполнения агентурных задач.
Поджигали административные здания
По прибытии на территорию нашего государства злоумышленники поселились в отеле на окраине Черновцов, а уже на следующий день устроили поджог местного административного здания и отправили видео куратору из РФ.
Задокументировано, что дальше они планировали поджечь сельсовет в Ивано-Франковской области.
Во время обысков на месте событий и в отеле, где остановились злоумышленники, изъяты смартфоны и другие вещи, подтверждающие их сотрудничество с врагом.
На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
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