РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Задержание поджигателей
540 5

Поджоги по заказу РФ: двух иностранцев заключили в тюрьму на 12 лет

поджог райсуда

Двое граждан соседней европейской страны приговорены к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за серию поджогов в западных регионах Украины, которые они, по данным следствия, совершали по заказу российских кураторов. Их задержали в Ивано-Франковской области во время подготовки очередного преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили двое российских агентов, которые занимались поджогами в западных регионах Украины.

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали обоих фигурантов "на горячем" в ноябре 2025 года в Ивано-Франковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Тернополе задержали за поджог банка мужчину, который мог быть завербован спецслужбами РФ, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Их завербовали в Telegram

Как установило расследование, задание врага выполняли двое 27-летних граждан соседней европейской страны.

По материалам дела, в поле зрения рашистов они попали, когда еще находились за пределами Украины. Один из иностранцев был завербован в Telegram, где писал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Впоследствии агент привлек к сотрудничеству своего знакомого. После вербовки их вместе "отправили" в Украину для выполнения агентурных задач.

Поджигали административные здания

По прибытии на территорию нашего государства злоумышленники поселились в отеле на окраине Черновцов, а уже на следующий день устроили поджог местного административного здания и отправили видео куратору из РФ.

Читайте также: Готовил поджоги на объектах "Укрзализныци" в Киеве: до 15 лет приговорен агент РФ, - СБУ

Задокументировано, что дальше они планировали поджечь сельсовет в Ивано-Франковской области.

Во время обысков на месте событий и в отеле, где остановились злоумышленники, изъяты смартфоны и другие вещи, подтверждающие их сотрудничество с врагом.

На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Читайте также: 15 лет тюрьмы получил еще один агент РФ, который занимался поджогами объектов "Укрзализныци" в Киеве

Автор: 

иностранец (524) поджог (1150) СБУ (20754)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******?
показать весь комментарий
10.06.2026 14:38 Ответить
Може, й придністровці.
показать весь комментарий
10.06.2026 15:10 Ответить
Під час війни кордони зачиняються на в'їзд, під час проведення геноциду на виїзд.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:39 Ответить
угрофіни *****,полюбе.
показать весь комментарий
10.06.2026 15:03 Ответить
А шо це приховують з якої країни виродки? Як українці шось зроблять десь, то ні хто цього не приховує, і це правильно! Всі повинні знати походження хероїв!
показать весь комментарий
10.06.2026 15:08 Ответить
 
 