Підпали на замовлення РФ: двох іноземців ув’язнили на 12 років
Двоє громадян сусідньої європейської країни засуджені до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за серію підпалів у західних регіонах України, які вони, за даними слідства, здійснювали на замовлення російських кураторів. Їх затримали на Івано-Франківщині під час підготовки чергового злочину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 12 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє російських агентів, які займалися підпалами у західних регіонах України.
Співробітники СБУ викрили та затримали обох фігурантів "на гарячому" у листопаді 2025 року на Івано-Франківщині.
Їх завербували у телеграмі
Як встановило розслідування, завдання ворога виконували двоє 27-річних громадян сусідньої європейської країни.
За матеріалами справи, до уваги рашистів вони потрапили, коли перебували ще за межами України. Один із іноземців був завербований у Телеграмі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії рф.
Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом "відрядили" в Україну для виконання агентурних завдань.
Підпалювали адмінбудівлі
Після прибуття на територію нашої держави зловмисники оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал місцевої адмінбудівлі та відправили відео куратору з рф.
Задокументовано, що далі вони планували підпалити сільраду в Івано-Франківській області.
Під час обшуків на місці подій та у готелі, де зупинилися зловмисники, вилучено смартфони та інші речі, що підтверджують їхню співпрацю з ворогом.
На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).
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