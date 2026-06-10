Підпали на замовлення РФ: двох іноземців ув’язнили на 12 років

Двоє громадян сусідньої європейської країни засуджені до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за серію підпалів у західних регіонах України, які вони, за даними слідства, здійснювали на замовлення російських кураторів. Їх затримали на Івано-Франківщині під час підготовки чергового злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 12 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє російських агентів, які займалися підпалами у західних регіонах України.



Співробітники СБУ викрили та затримали обох фігурантів "на гарячому" у листопаді 2025 року на Івано-Франківщині.

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Їх завербували у телеграмі

Як встановило розслідування, завдання ворога виконували двоє 27-річних громадян сусідньої європейської країни.



За матеріалами справи, до уваги рашистів вони потрапили, коли перебували ще за межами України. Один із іноземців був завербований у Телеграмі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії рф.



Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом "відрядили" в Україну для виконання агентурних завдань.

Підпалювали адмінбудівлі

Після прибуття на територію нашої держави зловмисники оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал місцевої адмінбудівлі та відправили відео куратору з рф.

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Задокументовано, що далі вони планували підпалити сільраду в Івано-Франківській області.



Під час обшуків на місці подій та у готелі, де зупинилися зловмисники, вилучено смартфони та інші речі, що підтверджують їхню співпрацю з ворогом.



На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

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