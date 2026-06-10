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Новости Ukraine Facility
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Еврокомиссия заложила в бюджет ЕС на 2027 год миллиарды евро на поддержку Украины

Бюджет ЕС на 2027 год предусматривает значительную поддержку Украины

Европейская комиссия предложила утвердить бюджет Европейского Союза на 2027 год в размере 200 миллиардов евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

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Для Украины предусмотрено отдельное финансирование

В Еврокомиссии подчеркнули, что бюджет на следующий год учитывает ключевые политические приоритеты ЕС, среди которых остается поддержка Украины.

В частности, финансирование предусмотрено через программу Ukraine Facility и новый кредитный механизм для Украины.

В проекте бюджета на эти нужды заложено 1,15 миллиарда евро.

"Бюджет на следующий год будет по-прежнему обеспечивать решающее финансирование установленных политических приоритетов ЕС, включая значительную поддержку Украины через Ukraine Facility и новый кредит в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

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ЕС увеличивает расходы на безопасность и оборону

В Еврокомиссии отмечают, что российская агрессия против Украины заставила страны Евросоюза активнее инвестировать в собственную безопасность и оборону.

Проект бюджета предусматривает более 3 миллиардов евро на оборонные и безопасности программы ЕС. Средства планируется направить на оборонные исследования, развитие промышленного потенциала, военную мобильность и стратегическую устойчивость.

Также документ поддерживает реализацию плана "Перевооружение Европы" и инструмента SAFE, который помогает странам-членам проводить совместные оборонные закупки.

Кроме того, в бюджете предусмотрено увеличение финансирования программ Erasmus+, "Объединение Европы" и Программы единого рынка.

Окончательно бюджет ЕС на 2027 год должны утвердить Европейский парламент и Совет ЕС до конца 2026 года.

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у zельоних гнид рєпа не трісне - не сподівайтесь

ця зельона гнидота освоїть любі суми
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10.06.2026 17:05 Ответить
не трісне ,а ще більше опухне
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10.06.2026 17:08 Ответить
https://t.me/voynareal/137974 ⚡️З'явилися кадри з заводу у Чебоксарах за більш ніж 1000 кілометрів від України після удару ракетами "Фламінго" Все, що лишилось від клятого заводу компонентів «Іскандер» - це руїни.
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10.06.2026 17:07 Ответить
Хочуть підкупити українців, щоб ми провели реформи прокуратури і ДБР... йух вам!
p.s. віслюк Оманський
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10.06.2026 17:12 Ответить
Коли вже до них дійде, що завалити Пуйла з його оточенням вийде набагато дешевше... тоді рашистам буде не до війни, і все дуже спроститься.
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10.06.2026 17:30 Ответить
Дякуємо! Але контролюйте кожний цент, щоб зелена банда нічого не вкрала, як краде завжди.
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10.06.2026 17:37 Ответить
 
 