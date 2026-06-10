Еврокомиссия заложила в бюджет ЕС на 2027 год миллиарды евро на поддержку Украины

Европейская комиссия предложила утвердить бюджет Европейского Союза на 2027 год в размере 200 миллиардов евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

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Для Украины предусмотрено отдельное финансирование

В Еврокомиссии подчеркнули, что бюджет на следующий год учитывает ключевые политические приоритеты ЕС, среди которых остается поддержка Украины.

В частности, финансирование предусмотрено через программу Ukraine Facility и новый кредитный механизм для Украины.

В проекте бюджета на эти нужды заложено 1,15 миллиарда евро.

"Бюджет на следующий год будет по-прежнему обеспечивать решающее финансирование установленных политических приоритетов ЕС, включая значительную поддержку Украины через Ukraine Facility и новый кредит в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

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ЕС увеличивает расходы на безопасность и оборону

В Еврокомиссии отмечают, что российская агрессия против Украины заставила страны Евросоюза активнее инвестировать в собственную безопасность и оборону.

Проект бюджета предусматривает более 3 миллиардов евро на оборонные и безопасности программы ЕС. Средства планируется направить на оборонные исследования, развитие промышленного потенциала, военную мобильность и стратегическую устойчивость.

Также документ поддерживает реализацию плана "Перевооружение Европы" и инструмента SAFE, который помогает странам-членам проводить совместные оборонные закупки.

Кроме того, в бюджете предусмотрено увеличение финансирования программ Erasmus+, "Объединение Европы" и Программы единого рынка.

Окончательно бюджет ЕС на 2027 год должны утвердить Европейский парламент и Совет ЕС до конца 2026 года.

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