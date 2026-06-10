Єврокомісія заклала у бюджет ЄС на 2027 рік мільярди євро на підтримку України

Європейська комісія запропонувала встановити бюджет Європейського Союзу на 2027 рік на рівні 200 мільярдів євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.

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Для України передбачили окреме фінансування

У Єврокомісії наголосили, що бюджет на наступний рік враховує ключові політичні пріоритети ЄС, серед яких залишається підтримка України.

Зокрема, фінансування передбачене через програму Ukraine Facility та новий кредитний механізм для України.

У проєкті бюджету на ці потреби закладено 1,15 мільярда євро.

"Бюджет на наступний рік продовжуватиме забезпечувати вирішальне фінансування встановлених політичних пріоритетів ЄС, включаючи значну підтримку України через Ukraine Facility та новий кредит на підтримку України", – йдеться у повідомленні.

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ЄС збільшує витрати на безпеку та оборону

У Єврокомісії зазначають, що російська агресія проти України змусила країни Євросоюзу активніше інвестувати у власну безпеку та оборону.

Проєкт бюджету передбачає понад 3 мільярди євро на оборонні та безпекові програми ЄС. Кошти планують спрямувати на оборонні дослідження, розвиток промислового потенціалу, військову мобільність та стратегічну стійкість.

Також документ підтримує реалізацію плану "Переозброєння Європи" та інструменту SAFE, який допомагає країнам-членам проводити спільні оборонні закупівлі.

Крім того, у бюджеті передбачене збільшення фінансування програм Erasmus+, "Об’єднання Європи" та Програми єдиного ринку.

Остаточно бюджет ЄС на 2027 рік мають затвердити Європейський парламент і Рада ЄС до кінця 2026 року.

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