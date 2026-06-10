На Сумщине подростки бросили взрывоопасные предметы в костер: двое пострадавших

Двое подростков в Сумской области пострадали в результате взрыва неизвестных предметов. Инцидент произошел в Конотопской общине, где дети нашли взрывоопасные предметы и бросили их в костёр.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Дети бросили опасные предметы в огонь - произошел взрыв

Как отметил Григоров, 11-летний и 15-летний мальчики получили травмы в результате взрыва. По предварительным данным, они нашли неизвестные предметы и решили проверить их, бросив в костер.

В результате взрыва оба подростка пострадали. Младшего уже отпустили домой, старший находится под наблюдением врачей. Угрозы их жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Днепре в понедельник в результате взрыва боеприпаса на территории частного домовладения погибли двое мужчин.

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