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На Сумщині підлітки кинули вибухонебезпечні предмети у багаття: двоє постраждалих

В Сумській області підлітки кинули у багаття вибухонебезпечні предмети

Двоє підлітків на Сумщині постраждали через вибух невідомих предметів. Інцидент стався у Конотопській громаді, де діти знайшли вибухонебезпечні предмети та кинули їх у багаття.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Діти кинули небезпечні предмети у вогонь — стався вибух

Як зазначив Григоров, 11-річний та 15-річний хлопці отримали травми внаслідок вибуху. За попередніми даними, вони знайшли невідомі предмети та вирішили перевірити їх, кинувши у багаття.

У результаті вибуху обидва підлітки постраждали. Молодшого вже відпустили додому, старший перебуває під наглядом лікарів. Загрози їхньому життю немає.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі у понеділок унаслідок вибуху боєприпасу на території приватного домоволодіння загинули двоє чоловіків.

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Автор: 

вибух (4739) діти (5587) поранення (2837) Сумська область (4770)
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років 55-60 тому теж такою дуркою займалися, бо іржаві патрони знаходили в лісі після боїв в другу світову, і цікаво було як вони встрелять у вогні, але ховалися за деревами, поки всі не вибухнуть. зараз реформа освіти не дає шансам вижити допитливим дітям.
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10.06.2026 21:59 Відповісти
 
 