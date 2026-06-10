На Сумщині підлітки кинули вибухонебезпечні предмети у багаття: двоє постраждалих
Двоє підлітків на Сумщині постраждали через вибух невідомих предметів. Інцидент стався у Конотопській громаді, де діти знайшли вибухонебезпечні предмети та кинули їх у багаття.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Діти кинули небезпечні предмети у вогонь — стався вибух
Як зазначив Григоров, 11-річний та 15-річний хлопці отримали травми внаслідок вибуху. За попередніми даними, вони знайшли невідомі предмети та вирішили перевірити їх, кинувши у багаття.
У результаті вибуху обидва підлітки постраждали. Молодшого вже відпустили додому, старший перебуває під наглядом лікарів. Загрози їхньому життю немає.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі у понеділок унаслідок вибуху боєприпасу на території приватного домоволодіння загинули двоє чоловіків.
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