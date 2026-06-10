Российские КАБы атаковали Запорожскую область: ранены три человека
Три человека пострадали в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
Удар КАБами по Запорожскому району: есть раненые
Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки по Запорожскому району пострадали три человека.
"Три человека пострадали в результате вражеской атаки по Запорожскому району", – написал он.
По его словам, российские войска атаковали управляемыми авиабомбами село Новониколаевка. Ранения получили двое мужчин и одна женщина.
В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
Также в результате удара повреждены частные дома и автомобиль.
Ранее россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате российского удара поврежден многоэтажный дом, 12 человек ранены.
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