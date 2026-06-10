Російські КАБи атакували Запорізьку область: поранено трьох людей
Троє людей постраждали внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграм.
Удар КАБами по Запорізькому району: є поранені
Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки по Запорізькому району постраждали троє людей.
"Постраждали три людини через ворожу атаку по Запорізькому району", – написав він.
За його словами, російські війська атакували керованими авіабомбами село Новомиколаївка. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка.
Наразі постраждалі перебувають під наглядом медиків.
Також унаслідок удару пошкоджені приватні будинки та автомобіль.
Раніше росіяни атакували Павлоград, що у Дніпропетровській області. Унаслідок російського удару пошкоджено багатоповерховий будинок, 12 поранених.
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