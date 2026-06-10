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Російські КАБи атакували Запорізьку область: поранено трьох людей

Окупанти вдарили КАБами по Запорізькій області

Троє людей постраждали внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграм.

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Удар КАБами по Запорізькому району: є поранені

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки по Запорізькому району постраждали троє людей.

"Постраждали три людини через ворожу атаку по Запорізькому району", – написав він.

За його словами, російські війська атакували керованими авіабомбами село Новомиколаївка. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка.

Наразі постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Також унаслідок удару пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Раніше росіяни атакували Павлоград, що у Дніпропетровській області. Унаслідок російського удару пошкоджено багатоповерховий будинок, 12 поранених.

Також читайте: Повітряні сили зафіксували рух російських ударних БпЛА над Україною увечері 10 червня (оновлено)

Автор: 

обстріл (34432) Запорізька область (4964) атака (1629) Мелітопольський район (34) Новомиколаївка (2)
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Кацапи , це не люди , а мерзенна мразь 😡
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10.06.2026 23:39 Відповісти
 
 