Російські КАБи атакували Запорізьку область: поранено трьох людей

Троє людей постраждали внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграм.

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Удар КАБами по Запорізькому району: є поранені

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки по Запорізькому району постраждали троє людей.

"Постраждали три людини через ворожу атаку по Запорізькому району", – написав він.

За його словами, російські війська атакували керованими авіабомбами село Новомиколаївка. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка.

Наразі постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Також унаслідок удару пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Раніше росіяни атакували Павлоград, що у Дніпропетровській області. Унаслідок російського удару пошкоджено багатоповерховий будинок, 12 поранених.

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