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Новости Оккупация Крыма
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Бензин за бронирование номеров предлагал дарить отель в оккупированном Крыму. Акция быстро закончилась вместе с топливом

Отель в Крыму дарил бензин, но он быстро закончился

В оккупированном Крыму спа-отель пообещал подарить 10–20 литров бензина тем, кто бронирует номера на срок от 2–3 суток.

Однако через 4 дня акцию пришлось завершить, поскольку топливо закончилось.

Об этом пишет российское издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, 5 июня отель "Ле-Ди" в Саках сообщил в соцсетях об акции, в рамках которой будет дарить гостям бензин: 10 литров при бронировании от двух суток и 20 литров при бронировании от трех суток.

Отель в Крыму дарил бензин, но он быстро закончился

"Бензин выдается по запросу гостя в момент заселения", — уточнял отель.

Всего гостям удалось подарить 100 литров бензина: по 10 литров за 10 номеров.

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Топливо закончилось, поэтому теперь гостям предлагают компенсировать расходы на дорогу или предоставить трансфер.

"Просто хотели сделать маленькое удовольствие для гостей отеля, маленький бонус, а получилось, что украинские каналы разнесли это немного не в том русле", — сказали в отеле.

Также расходы на бензин компенсируют гостям в одном из санаториев оккупированной Алушты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продажу бензина ограничили в Москве, - росСМИ

Автор: 

бензин (316) Саки (31) туризм (1460) Евпаторийский район (8)
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Как интересно,может лучше напишите почему агент сивковича до сих пор не арестован,не допрошен и не конфисковано его майно включительно с его апартаментами во Франции?
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11.06.2026 09:02 Ответить
Каністру бензину в номер - кожному
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11.06.2026 09:03 Ответить
і запальничку
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11.06.2026 09:20 Ответить
Штірліц поймал кота і вліл в нєво літр бєнзіна. кот пробєжал нєсколько мєтров і упал. бєнзін кончілся - подумал Штірліц.
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11.06.2026 09:11 Ответить
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11.06.2026 09:13 Ответить
а кому не хватит бензина, работники спа с удовольствием отсосут
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11.06.2026 09:15 Ответить
 
 