Бензин за бронирование номеров предлагал дарить отель в оккупированном Крыму. Акция быстро закончилась вместе с топливом

В оккупированном Крыму спа-отель пообещал подарить 10–20 литров бензина тем, кто бронирует номера на срок от 2–3 суток.

Однако через 4 дня акцию пришлось завершить, поскольку топливо закончилось.

Об этом пишет российское издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, 5 июня отель "Ле-Ди" в Саках сообщил в соцсетях об акции, в рамках которой будет дарить гостям бензин: 10 литров при бронировании от двух суток и 20 литров при бронировании от трех суток.

"Бензин выдается по запросу гостя в момент заселения", — уточнял отель.

Всего гостям удалось подарить 100 литров бензина: по 10 литров за 10 номеров.

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Топливо закончилось, поэтому теперь гостям предлагают компенсировать расходы на дорогу или предоставить трансфер.

"Просто хотели сделать маленькое удовольствие для гостей отеля, маленький бонус, а получилось, что украинские каналы разнесли это немного не в том русле", — сказали в отеле.

Также расходы на бензин компенсируют гостям в одном из санаториев оккупированной Алушты.

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