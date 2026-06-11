Бензин за бронювання номерів пропонував готель в окупованому Криму як подарунок. Акція швидко закінчилася разом із паливом

В окупованому Криму спа-готель пообіцяв 10-20 літрів бензину у подарунок людям, які бронюватимуть номери від 2-3 діб.

Проте за 4 дні акцію довелося завершити, оскільки паливо закінчилося.

Про це пише російське видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, 5 червня готель "Ле-Ди" в Саках повідомив у соцмережах про акцію, в рамках якої даруватиме гостям бензин: 10 літрів при бронюванні від двох діб та 20 літрів при бронюванні від трьох діб.

"Бензин видається на запит гостя в момент заселення", - уточнював готель.

Всього гостям вдалося подарувати 100 літрів бензину: по 10 літрів за 10 номерів.

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Паливо закінчилося, тому тепер гостям пропонують компенсувати витрати на дорогу або надати трансфер.

"Просто хотіли зробити маленьку приємність для гостей готелю, маленький бонус, а вийшло, що українські канали рознесли це трошки не в тому руслі", - сказали в готелі.

Також витрати на бензин компенсують гостям в одному з санаторіїв окупованої Алушти.

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