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Новини Окупація Криму
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Бензин за бронювання номерів пропонував готель в окупованому Криму як подарунок. Акція швидко закінчилася разом із паливом

Готель в Криму дарував бензин, але він швидко закінчився

В окупованому Криму спа-готель пообіцяв 10-20 літрів бензину у подарунок людям, які бронюватимуть номери від 2-3 діб.

Проте за 4 дні акцію довелося завершити, оскільки паливо закінчилося.

Про це пише російське видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, 5 червня готель "Ле-Ди" в Саках повідомив у соцмережах про акцію, в рамках якої даруватиме гостям бензин: 10 літрів при бронюванні від двох діб та 20 літрів при бронюванні від трьох діб.

Готель в Криму дарував бензин, але він швидко закінчився

"Бензин видається на запит гостя в момент заселення", - уточнював готель.

Всього гостям вдалося подарувати 100 літрів бензину: по 10 літрів за 10 номерів.

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Паливо закінчилося, тому тепер гостям пропонують компенсувати витрати на дорогу або надати трансфер.

"Просто хотіли зробити маленьку приємність для гостей готелю, маленький бонус, а вийшло, що українські канали рознесли це трошки не в тому руслі", - сказали в готелі.

Також витрати на бензин компенсують гостям в одному з санаторіїв окупованої Алушти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продаж бензину обмежили у Москві, - росЗМІ

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бензин (1374) Саки (29) туризм (1536) Євпаторійський район (8)
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Как интересно,может лучше напишите почему агент сивковича до сих пор не арестован,не допрошен и не конфисковано его майно включительно с его апартаментами во Франции?
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11.06.2026 09:02 Відповісти
Каністру бензину в номер - кожному
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11.06.2026 09:03 Відповісти
і запальничку
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11.06.2026 09:20 Відповісти
Штірліц поймал кота і вліл в нєво літр бєнзіна. кот пробєжал нєсколько мєтров і упал. бєнзін кончілся - подумал Штірліц.
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11.06.2026 09:11 Відповісти
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11.06.2026 09:13 Відповісти
а кому не хватит бензина, работники спа с удовольствием отсосут
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11.06.2026 09:15 Відповісти
 
 