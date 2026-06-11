Производитель Patriot не может гарантировать союзникам США сроки поставки ракет, - FT

Компания Lockheed Martin не может предоставить союзникам США никаких гарантий относительно сроков поставки ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом заявил вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракетного подразделения Lockheed Martin Брайан Данн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

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По его словам, компания настойчиво работает над наращиванием производства ракет-перехватчиков PAC-3. В то же время дефицит поставок существенно обострился из-за войны с Ираном.

Данн во время общения с журналистами озвучил неутешительный сигнал для американских союзников, в частности - Германии, Японии, Польши, ОАЭ и Саудовской Аравии, которые имеют на вооружении системы Patriot.

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Он объяснил, что дополнительные производственные мощности "очевидно, позволят удовлетворить потребности многих пользователей в более сжатые сроки", при этом компания "не контролирует, каким будет распределение этих ракет".

"Очевидно, сейчас звучит много заявлений от Пентагона... о том, как они планируют менять очередность, реорганизовывать то, кто первым получит ракеты. ... Мы не контролируем распределение этих ракет. Мы не можем никому сказать, какое место вы займете в этом (приоритетном списке)", - сказал он.

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Топ-менеджер ракетного подразделения Lockheed Martin Пола Хартли рассказала, что во время встреч с представителями иностранных правительств ощущает все больший скептицизм в отношении американских оборонных подрядчиков.

"Они разочарованы тем, что иногда случаются задержки и недоступность продуктов, а иногда есть разочарование в правительстве. Я понимаю это разочарование. Мы просто продолжаем упорно работать, чтобы убедиться, что можем выполнить обязательства", – сказала она.

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