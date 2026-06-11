РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11198 посетителей онлайн
Новости Ракеты к Patriot
1 070 11

Производитель Patriot не может гарантировать союзникам США сроки поставки ракет, - FT

Нехватка ракет для Patriot: производитель сделал заявление

Компания Lockheed Martin не может предоставить союзникам США никаких гарантий относительно сроков поставки ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом заявил вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракетного подразделения Lockheed Martin Брайан Данн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, компания настойчиво работает над наращиванием производства ракет-перехватчиков PAC-3. В то же время дефицит поставок существенно обострился из-за войны с Ираном.

Данн во время общения с журналистами озвучил неутешительный сигнал для американских союзников, в частности - Германии, Японии, Польши, ОАЭ и Саудовской Аравии, которые имеют на вооружении системы Patriot.

Читайте также: Контракт на Patriot до сих пор не готов: Зеленский дал чиновникам неделю и пригрозил кадровыми последствиями

Он объяснил, что дополнительные производственные мощности "очевидно, позволят удовлетворить потребности многих пользователей в более сжатые сроки", при этом компания "не контролирует, каким будет распределение этих ракет".

"Очевидно, сейчас звучит много заявлений от Пентагона... о том, как они планируют менять очередность, реорганизовывать то, кто первым получит ракеты. ... Мы не контролируем распределение этих ракет. Мы не можем никому сказать, какое место вы займете в этом (приоритетном списке)", - сказал он.

Читайте также: Украина должна оплатить контракт, чтобы системы ПВО Patriot из США поступили до 2030 года, - Зеленский

Топ-менеджер ракетного подразделения Lockheed Martin Пола Хартли рассказала, что во время встреч с представителями иностранных правительств ощущает все больший скептицизм в отношении американских оборонных подрядчиков.

"Они разочарованы тем, что иногда случаются задержки и недоступность продуктов, а иногда есть разочарование в правительстве. Я понимаю это разочарование. Мы просто продолжаем упорно работать, чтобы убедиться, что можем выполнить обязательства", – сказала она.

Читайте: Украина просит Германию предоставить десятки ракет для Patriot, - Bloomberg

Автор: 

ПВО (3738) Patriot (461)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
союзникам треба робити свої *пєтріоти*, бо з таким союзником як америка можно одного дня прокинутись в окупації. І коли союзники перестануть залежити від америки, америка неприємно буде здивована, куди дівсь ринок збуту пєтріотів, і будуть американці сидіти з кучую пєтріотів - тільки ніхто їх уже купувати не буде. Чим скоріше така проста думка прийде в голови союзників тим краще для них самих
показать весь комментарий
11.06.2026 10:04 Ответить
+5
Та , *****, клепайте ті ракети цілодобово , а не соплі жуйте . Не вмієте самі- дайте ліцензію європейцям !
показать весь комментарий
11.06.2026 09:59 Ответить
+4
Звичайно в першу чергу будуть забезпечувати цими ракетами підрозділи США і по домовленності Ізраїля. В нас є своїх 3000 крилатих ракет, які вироблені ще у 2025 році і трохи менша кількість "Фламінго", які виготовлені вже в цьому році ( з обіцяноке і стверджень Президента), ( не враховуючи "барижних" Нептунів, Сапсанів, Вільх) то ми можемо за один день нанести поразку росії і знищити всі їх заводи, які виготовляють "Іскандери", крилаті ракети, "Циркони", КАБи та інше. А ще, якщо якийсь "барига" всього за 5 років при відсутнолсті грошей і наявності ембарго, створив на 50% свою систему ППО "Кільчень" (це крім тих, що відремонтував), то простой мальчік від наріду 73% при наявності сотні тисяч доларів США і сотні тисяч евро допомоги виготовив за 7 років вже мабуть не один такий комплекс. Просто від скромності мовчить.
показать весь комментарий
11.06.2026 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та , *****, клепайте ті ракети цілодобово , а не соплі жуйте . Не вмієте самі- дайте ліцензію європейцям !
показать весь комментарий
11.06.2026 09:59 Ответить
А чому США мають свої секрети давати європейцям? Думаю, що вони ці системи виготовили для захисту своїх громадян. Чи віддати їх словакам, угорцям, німцям, французам (де купа проросійських партій) та хай вони їх передадуть терористу росії, який гатить всіма ракетиами, бомбами по мирних громадянах? То можливо хай Голобородько дасть ліцензій на виготовлення дуже потужних" неведимку" "Фламінго" та систему ППО "Кільчень"? Війна не в них, а в нас, чи крім "міндічгейту", "династій" ****** цей політик за 7 років так і нічого не створив?
показать весь комментарий
11.06.2026 10:10 Ответить
Ти коли п'єш - закусуй , бо дивися як розвезло .Ти статтю читав , чи аби перднути про лідора ? Яким боком він до того, що американці обісралися і не можуть виробити ракети у обумовлені терміни ? А щодо "прокацапських партій" , то ти заборони Франції ядерну зброю мати , бо прийде до влади ліпенська партія і влупить по тобі ЯЗ з рафаля ((
показать весь комментарий
11.06.2026 10:24 Ответить
союзникам треба робити свої *пєтріоти*, бо з таким союзником як америка можно одного дня прокинутись в окупації. І коли союзники перестануть залежити від америки, америка неприємно буде здивована, куди дівсь ринок збуту пєтріотів, і будуть американці сидіти з кучую пєтріотів - тільки ніхто їх уже купувати не буде. Чим скоріше така проста думка прийде в голови союзників тим краще для них самих
показать весь комментарий
11.06.2026 10:04 Ответить
Звичайно в першу чергу будуть забезпечувати цими ракетами підрозділи США і по домовленності Ізраїля. В нас є своїх 3000 крилатих ракет, які вироблені ще у 2025 році і трохи менша кількість "Фламінго", які виготовлені вже в цьому році ( з обіцяноке і стверджень Президента), ( не враховуючи "барижних" Нептунів, Сапсанів, Вільх) то ми можемо за один день нанести поразку росії і знищити всі їх заводи, які виготовляють "Іскандери", крилаті ракети, "Циркони", КАБи та інше. А ще, якщо якийсь "барига" всього за 5 років при відсутнолсті грошей і наявності ембарго, створив на 50% свою систему ППО "Кільчень" (це крім тих, що відремонтував), то простой мальчік від наріду 73% при наявності сотні тисяч доларів США і сотні тисяч евро допомоги виготовив за 7 років вже мабуть не один такий комплекс. Просто від скромності мовчить.
показать весь комментарий
11.06.2026 10:05 Ответить
Арабам продають одну ракету за 12 млн.доларів. Це вафля за ціною космічного звіздалета варто того щоб її взагалі виробляти? Щоб збивати ракети з водопровідних труб? Як сказав Кучеренко - дегенерати!
показать весь комментарий
11.06.2026 10:45 Ответить
Виробник ракет Петріот не заклав у свої ризики, що їбанутий Трамп полізе в Іран і буде шахеди збивати їх ракетами. Це неабиякий форсмажор.
показать весь комментарий
11.06.2026 10:50 Ответить
Це провал... У "Петріота" немає майбутнього з таким підходом виробників. Для чого він потрібен, якщо ракет до нього немає і не буде в достатньої кількості?
показать весь комментарий
11.06.2026 11:12 Ответить
Ще пів року президентства рижого пєдофіла і острів Америка опиниться у глибокій кризі
показать весь комментарий
11.06.2026 11:19 Ответить
 
 