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Новини Ракети до Patriot
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Виробник Patriot не може гарантувати союзникам США терміни постачання ракет, - FT

Брак ракет до Patriot: виробник зробив заяву

Компанія Lockheed Martin не може надати союзникам США жодних гарантій щодо термінів постачання ракет для систем ППО Patriot.

Про це заявив віцепрезидент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Браян Данн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

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Подробиці

За його словами, компанія наполегливо працює над нарощуванням виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3. Водночас дефіцит постачань суттєво загострився через війну з Іраном.

Данн під час спілкування із журналістами озвучив невтішний сигнал для американських союзників, зокрема Німеччини, Японії, Польщі, ОАЕ та Саудівської Аравії, які мають на озброєнні системи Patriot.

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Він пояснив, що додаткові виробничі потужності "очевидно, дозволять задовольнити потреби багатьох користувачів у стисліші терміни", водночас компанія "не контролює, яким буде розподіл цих ракет".

"Очевидно, зараз лунає багато заяв від Пентагону... щодо того, як вони планують змінювати черговість, реорганізовувати те, хто першим отримає ракети. ... Ми не контролюємо розподіл цих ракет. Ми не можемо нікому сказати, яке місце ви посядете в цьому (пріоритетному списку)", - пояснив він.

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Топменеджерка ракетного підрозділу Lockheed Martin Пола Гартлі розповіла, що під час зустрічей з представниками іноземних урядів відчуває дедалі більший скептицизм щодо американських оборонних підрядників.

"Вони розчаровані тим, що іноді трапляються затримки та недоступність продуктів, а іноді є розчарування в уряді. Я розумію це розчарування. Ми просто продовжуємо наполегливо працювати, щоб переконатися, що можемо виконати зобов’язання", – сказала вона.

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Автор: 

ППО (4178) Patriot (497)
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Та , *****, клепайте ті ракети цілодобово , а не соплі жуйте . Не вмієте самі- дайте ліцензію європейцям !
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11.06.2026 09:59 Відповісти
А чому США мають свої секрети давати європейцям? Думаю, що вони ці системи виготовили для захисту своїх громадян. Чи віддати їх словакам, угорцям, німцям, французам (де купа проросійських партій) та хай вони їх передадуть терористу росії, який гатить всіма ракетиами, бомбами по мирних громадянах? То можливо хай Голобородько дасть ліцензій на виготовлення дуже потужних" неведимку" "Фламінго" та систему ППО "Кільчень"? Війна не в них, а в нас, чи крім "міндічгейту", "династій" ****** цей політик за 7 років так і нічого не створив?
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11.06.2026 10:10 Відповісти
союзникам треба робити свої *пєтріоти*, бо з таким союзником як америка можно одного дня прокинутись в окупації. І коли союзники перестануть залежити від америки, америка неприємно буде здивована, куди дівсь ринок збуту пєтріотів, і будуть американці сидіти з кучую пєтріотів - тільки ніхто їх уже купувати не буде. Чим скоріше така проста думка прийде в голови союзників тим краще для них самих
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11.06.2026 10:04 Відповісти
Звичайно в першу чергу будуть забезпечувати цими ракетами підрозділи США і по домовленності Ізраїля. В нас є своїх 3000 крилатих ракет, які вироблені ще у 2025 році і трохи менша кількість "Фламінго", які виготовлені вже в цьому році ( з обіцяноке і стверджень Президента), ( не враховуючи "барижних" Нептунів, Сапсанів, Вільх) то ми можемо за один день нанести поразку росії і знищити всі їх заводи, які виготовляють "Іскандери", крилаті ракети, "Циркони", КАБи та інше. А ще, якщо якийсь "барига" всього за 5 років при відсутнолсті грошей і наявності ембарго, створив на 50% свою систему ППО "Кільчень" (це крім тих, що відремонтував), то простой мальчік від наріду 73% при наявності сотні тисяч доларів США і сотні тисяч евро допомоги виготовив за 7 років вже мабуть не один такий комплекс. Просто від скромності мовчить.
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11.06.2026 10:05 Відповісти
 
 