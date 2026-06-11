Виробник Patriot не може гарантувати союзникам США терміни постачання ракет, - FT

Компанія Lockheed Martin не може надати союзникам США жодних гарантій щодо термінів постачання ракет для систем ППО Patriot.

Про це заявив віцепрезидент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Браян Данн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

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Подробиці

За його словами, компанія наполегливо працює над нарощуванням виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3. Водночас дефіцит постачань суттєво загострився через війну з Іраном.

Данн під час спілкування із журналістами озвучив невтішний сигнал для американських союзників, зокрема Німеччини, Японії, Польщі, ОАЕ та Саудівської Аравії, які мають на озброєнні системи Patriot.

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Він пояснив, що додаткові виробничі потужності "очевидно, дозволять задовольнити потреби багатьох користувачів у стисліші терміни", водночас компанія "не контролює, яким буде розподіл цих ракет".

"Очевидно, зараз лунає багато заяв від Пентагону... щодо того, як вони планують змінювати черговість, реорганізовувати те, хто першим отримає ракети. ... Ми не контролюємо розподіл цих ракет. Ми не можемо нікому сказати, яке місце ви посядете в цьому (пріоритетному списку)", - пояснив він.

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Топменеджерка ракетного підрозділу Lockheed Martin Пола Гартлі розповіла, що під час зустрічей з представниками іноземних урядів відчуває дедалі більший скептицизм щодо американських оборонних підрядників.

"Вони розчаровані тим, що іноді трапляються затримки та недоступність продуктів, а іноді є розчарування в уряді. Я розумію це розчарування. Ми просто продовжуємо наполегливо працювати, щоб переконатися, що можемо виконати зобов’язання", – сказала вона.

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