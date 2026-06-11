Европейский Совет соберется 18–19 июня в Брюсселе: Украина среди приоритетов

Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что Украина станет одной из ключевых тем саммита ЕС 18–19 июня. Лидеры обсудят поддержку Киева и безопасность Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

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"Украина остается одним из главных вопросов нашей повестки дня, и мы начнем нашу дискуссию с выступления президента Зеленского", - говорится в письме-приглашении, которое Кошта направил участникам саммита.

По его словам, Украина демонстрирует новые успехи на поле боя, в то время какРоссия не достигает своих военных и стратегических целей.

"Все более безрассудное и безответственное поведение России в отношении государств-членов ЕС неприемлемо и сигнализирует о том, что противостоит силе (России, - ред.). Наш двусторонний подход - поддержка Украины и усиление давления на Россию - работает", - отметил президент Европейского Совета.

Чего ожидают от саммита?

Кошта заявил, что предстоящий саммит ЕС станет возможностью продемонстрировать единство государств-членов в вопросах безопасности и дальнейшего расширения Евросоюза. Также на саммите ожидается позитивный сигнал относительно евроинтеграционного прогресса Украины и Молдовы.

"Это положит конец длительному тупику в процессе вступления этих двух стран. Саммит позволит послать мощный сигнал единства", - говорится в сообщении.

Кошта выразил надежду, что во время мероприятия "будет приветствоваться открытие первого кластера разделов в переговорах о вступлении Украины и Молдовы, что является важной вехой на их пути в ЕС".

Новый импульс для расширения ЕС и укрепления восточного фланга

Глава Европейского Совета убежден, что вместе с прогрессом в отношениях со странами Западных Балкан политика расширения Евросоюза получила новый импульс.

По его словам, этому способствовал и недавний саммит в Тивате с участием партнеров из региона.

Кошта также акцентировал внимание на вопросах безопасности и необходимости укрепления обороноспособности ЕС.

"Недавние вторжения беспилотников в воздушное пространство ЕС, включая падение российского беспилотника, начиненного взрывчаткой, на жилой дом в Румынии, подчеркивают срочность продвижения нашей совместной повестки дня по оборонной готовности, в частности путем укрепления восточного фланга ЕС. Хотя был достигнут прогресс в области оборонных расходов и возможностей, еще многое предстоит сделать", - отметил он.

Ближний Восток, энергетическая безопасность и конкурентоспособность ЕС

Во время саммита лидеры ЕС также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт в Иране и его возможное влияние на мировые энергетические рынки.

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Отдельное внимание уделят гуманитарной ситуации в Газе и на Западном берегу реки Иордан, а также событиям в Ливане и дальнейшей поддержке усилий по прекращению огня.

Еще одной темой встречи станет укрепление конкурентоспособности европейской экономики.

"Поэтому мы начнем нашу встречу с обзора прогресса в повестке дня "Одна Европа, один рынок", – написал Кошта.

Кроме того, лидеры Евросоюза вернутся к обсуждению следующей многолетней финансовой рамки ЕС.

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