2 719 15

Дискуссии продолжатся: ЕС пока не пришел к соглашению об использовании активов РФ для Украины, - DW

Лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Deutsche Welle по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

В итоговом коммюнике, обнародованном по итогам первого дня саммита, вопрос финансирования Украины за счет активов РФ отсутствует. Документ начинается с раздела, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, тогда как раздел о поддержке Украины на 2026–2027 годы - пропущен. Обсуждение этой темы лидеры ЕС планируют продолжить 19 декабря.

Почему ЕС не пришел к соглашению

По данным Deutsche Welle, во время саммита обсуждалась инициатива Европейской комиссии по так называемому "репарационному кредиту" для Украины. Речь идет о механизме, который предусматривает использование замороженных активов РФ с предоставлением национальных гарантий государств-членов ЕС. Возврат этих средств России возможен только после выплаты ею репараций Украине.

Однако ряд стран высказал оговорки по поводу такой схемы, ссылаясь на правовые и финансовые риски.

Кто выступил против схемы

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Представители этих государств подчеркивали возможные негативные последствия для финансовой стабильности Европейского Союза и риски нарушения международного права.

"Вопрос использования замороженных активов РФ вызывает серьезные юридические сомнения и опасения относительно стабильности финансовой системы ЕС", – отмечается в материале Deutsche Welle.

Ожидается, что дискуссии о дальнейшей финансовой поддержке Украины будут продолжаться и в дальнейшем. Саммит ЕС продлится также 19 декабря. 

+8
Не треба турбуватися про міжнародне право. Воно було скасоване Москвою ще у 2014 році, при мовчазному схваленні «демократичного» світу. Зараз вже турбуватися треба не про гроші, а про власні кордони. Тому що гроші ніколи не гарантували недоторканності кордонів, а якраз навпаки.
19.12.2025 01:04 Ответить
+5
Коли в України буде яз - будуть сцятися нас а не москву.
19.12.2025 00:05 Ответить
+4
https://t.me/resurgammmm/4200 Resurgam (анонімний):
Якщо Європейська Рада винесе на голосування репараційний кредит кваліфікованою більшістю (якщо наважиться без консенсусу), то попередньо можна оцінити, хто «за», а хто «проти».
🔗 Для вдалого голосування необхідно не менше ніж 15 з 27 країн ЄС, які представляють не менше ніж 65% населення ЄС (це 288 млн).
Також важливо знати параметри блокувальної меншості - це не менше ніж 4 країни, які мають представляти 35% населення (це ~155 млн) ЄС. Для блокування мають виконуватися обидва параметри: кількість країн та населення.

Хто точно «за»: Німеччина (83 млн), Польща (36 млн), Румунія (19 млн), Нідерланди (18 млн), Португалія (10 млн), Швеція (10 млн), Данія (6 млн), Фінляндія (5 млн), Ірландія (5 млн), Литва (2,8 млн), Латвія (1,8 млн), Естонія (1,3 млн). Всього 12 країн «за» зі 198 млн населення.
Хто скоріше «за», ніж «проти»: Франція (68 млн), Хорватія (3,8 млн), Словенія (2 млн). Всього 3 країни «скоріше за» із 73,8 млн населення.
Хто скоріше «проти», ніж «за»: Італія (59 млн), Греція (10 млн), Австрія (9 млн), Люксембург (0,6 млн). Італію та Австрію об'єднує єдиний мотив - погроза Кремля конфіскувати бізнеси та активи цих країн на московії. Всього 4 країни «скоріше проти» із 79 млн населення.
Хто точно «проти»: Бельгія (12 млн), Угорщина (9,5 млн), Болгарія (7 млн), Словаччина (5,4 млн), Кіпр (0,9 млн) Мальта (0,5 млн). Всього 6 країн «проти» із 35,3 млн населення.
«Темні конячки»: Іспанія (48 млн), Чехія (10,9 млн, представлятиме Бабіш).
➡️ Якщо група країн, яка «скоріше за», буде таки «за» (в першу чергу Франція), то «золота акція» рішення буде за Іспанією.
Попередньо Мадрид висловлював обережну згоду, але відчутним ризиком є представленість московського бізнесу в Іспанії та давній зв'язок іспано-італійської південної дипломатії ще з часів Могеріні-Борреля (ризик, що італійська дипломатія може вплинути на іспанську).

Увага: це попередньо, перед початком саміту. На самому ж саміті все може змінитися як в одну, так і в іншу сторону.
19.12.2025 01:29 Ответить
Вони прийдуть до того що треба ще іти до того
19.12.2025 00:04 Ответить
BBC
Росія загрожує цим країнам судовими позовами, якщо вони конфіскують заблоковані резерви її Центрального банку. У запропонованому документі зазначено, що у разі успіху таких судових претензій Євросоюз беззастережно та швидко відшкодує європейським країнам і інститутам програні гроші в будь-якому розмірі. Це зобов'язання не може бути скасоване.

Також пропонується надати країнам можливість утримувати з конфіскованих грошей вартість тих активів, які Росія вилучить у відповідь на своїй території.

Документ наразі не затверджений. Один із дипломатів ЄС на прохання оцінити шанси на його прийняття сказав, що відсутність лімітів на ці гарантії може стати проблемою для інших країн Євросоюзу, пише Reuters.
19.12.2025 00:12 Ответить
Та не хай просто приймуть рішення, що судам країн ЄС заборонено приймати позови від російських суб'єктів (як держави в цілому, так і від її громадян, компаній тощо), а також про не визнання рішень російських судів на території ЄС. Підстава - ведення Росією агресивної війни в Європі та визнання її державою-агресором в ООН. Ну і нехай після цього рашка загрожує країнам ЄС ухвалами Басманного суда. Москва сама юридично полегшила визнання себе поза законом ще й вийшовши самостійно з юридичної системи Європи (Ради Європи, Гаагського суду).
19.12.2025 07:57 Ответить
трампон ще не отримав епштейна під зад - чекають....
19.12.2025 00:20 Ответить
згідно американо рашистського плану окупації України дискусії гейропейців мають тривати до тих пір, поки США І 3,14ДЕРАЦІЯ НЕ НАГНУТЬ УКРАЇНУ ДО ПІДПИСАННЯ КАПІТУЛЯЦІЇ.Після цього .зразу дискусії і закінчуться...
19.12.2025 00:29 Ответить
19.12.2025 01:29 Ответить
А шо пишуть на паркані? Бо, ну, вчать людину вчать не їсти гівно. Тобто, не читати анонімні телеграм-помийки. Але ніт. Воно все одно їсть. Непереборна жага до гівнопоїдання.
19.12.2025 02:38 Ответить
Оце такі вони нам гарантії безпеки пропонують. Вони не можуть нещасні рашистські активи конфіскувати і передати Україні. Сміщно навіть думати що коли )(уйло порушить угоду і знову попре то Європа буде бомбити ракетами моцкву чи введе мвої війська в Україну. Все що вони можуть це будуть проводити дискусії, висловлювати стурбованості, призивати до миру і переговорів, поки рашисти всю Україну не захоплять
19.12.2025 02:20 Ответить
І чому я не здивований?
19.12.2025 05:13 Ответить
DW
Після першого дня саміту в Брюсселі лідери країн ЄС не дійшли згоди щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Але вони готові надати кредит у розмірі 90 млрд євро під гарантії загального бюджету ЄС.
19.12.2025 06:01 Ответить
Дискусії миттєво закінчаться тоді, коли російські дрони прилетять в житлові будинки Бельгії та інших країн Європи.
19.12.2025 06:35 Ответить
 
 