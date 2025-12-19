Дискуссии продолжатся: ЕС пока не пришел к соглашению об использовании активов РФ для Украины, - DW

Лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Deutsche Welle по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

В итоговом коммюнике, обнародованном по итогам первого дня саммита, вопрос финансирования Украины за счет активов РФ отсутствует. Документ начинается с раздела, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, тогда как раздел о поддержке Украины на 2026–2027 годы - пропущен. Обсуждение этой темы лидеры ЕС планируют продолжить 19 декабря.

Почему ЕС не пришел к соглашению

По данным Deutsche Welle, во время саммита обсуждалась инициатива Европейской комиссии по так называемому "репарационному кредиту" для Украины. Речь идет о механизме, который предусматривает использование замороженных активов РФ с предоставлением национальных гарантий государств-членов ЕС. Возврат этих средств России возможен только после выплаты ею репараций Украине.

Однако ряд стран высказал оговорки по поводу такой схемы, ссылаясь на правовые и финансовые риски.

Кто выступил против схемы

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Представители этих государств подчеркивали возможные негативные последствия для финансовой стабильности Европейского Союза и риски нарушения международного права.

"Вопрос использования замороженных активов РФ вызывает серьезные юридические сомнения и опасения относительно стабильности финансовой системы ЕС", – отмечается в материале Deutsche Welle.

Ожидается, что дискуссии о дальнейшей финансовой поддержке Украины будут продолжаться и в дальнейшем. Саммит ЕС продлится также 19 декабря.

