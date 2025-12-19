Дискусії триватимуть: ЄС поки не дійшов згоди щодо використання активів РФ для України, — DW

Лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Deutsche Welle за підсумками першого дня саміту ЄС у Брюсселі.

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У підсумковому комюніке, оприлюдненому за підсумками першого дня саміту, питання фінансування України за рахунок активів РФ відсутнє. Документ починається з розділу, присвяченого ситуації на Близькому Сході, тоді як розділ про підтримку України на 2026–2027 роки - пропущений. Обговорення цієї теми лідери ЄС планують продовжити 19 грудня.

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Чому ЄС не дійшов згоди

За даними Deutsche Welle, під час саміту обговорювалася ініціатива Європейської комісії щодо так званого "репараційного кредиту" для України. Йдеться про механізм, який передбачає використання заморожених активів РФ із наданням національних гарантій держав-членів ЄС. Повернення цих коштів Росії можливе лише після виплати нею репарацій Україні.

Однак низка країн висловила застереження щодо такої схеми, посилаючись на правові та фінансові ризики.

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Хто виступив проти схеми

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія. Представники цих держав наголошували на можливих негативних наслідках для фінансової стабільності Європейського Союзу та ризиках порушення міжнародного права.

"Питання використання заморожених активів РФ викликає серйозні юридичні сумніви та побоювання щодо стабільності фінансової системи ЄС", – зазначається в матеріалі Deutsche Welle.

Очікується, що дискусії щодо подальшої фінансової підтримки України триватимуть і надалі. Саміт ЄС триватиме також 19 грудня.

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