Європейська Рада збереться 18–19 червня в Брюсселі: Україна серед пріоритетів

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта підтвердив, що Україна буде серед ключових тем саміту ЄС 18–19 червня. Лідери обговорять підтримку Києва та безпеку Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Україна залишається одним з головних питань нашого порядку денного, і ми розпочнемо нашу дискусію з виступу Президента Зеленського", - йдеться у листі-запрошенні, який надіслав Кошта учасникам саміту.

За його словами, Україна демонструє нові успіхи на полі бою, водночас Росія не досягає своїх військових та стратегічних цілей.

"Дедалі більш безрозсудна та безвідповідальна поведінка Росії щодо держав-членів ЄС є неприйнятною та сигналізує про те, що протилежне силі (Росії - ред.). Наш двосторонній підхід - підтримка України та посилення тиску на Росію - працює", - зауважив президент Європейської Ради.

Чого очікують від саміту?

Кошта заявив, що майбутній саміт ЄС стане можливістю продемонструвати єдність держав-членів у питаннях безпеки та подальшого розширення Євросоюзу. Також на саміті очікується позитивний сигнал щодо євроінтеграційного поступу України та Молдови.

"Це покладе край тривалому глухому куту в процесі вступу цих двох країн. Саміт дасть змогу надіслати потужний сигнал єдності", - йдеться в дописі.

Кошта висловив сподівання, що під час заходу "вітатиметься відкриття першого кластера розділів у переговорах про вступ України та Молдови, що є важливою віхою на їхньому шляху до ЄС".

Новий імпульс для розширення ЄС та посилення східного флангу

Очільник Європейської Ради переконаний, що разом із прогресом у відносинах із країнами Західних Балкан політика розширення Євросоюзу отримала новий поштовх.

За його словами, цьому сприяв і нещодавній саміт у Тіваті за участю партнерів із регіону.

Кошта також акцентував увагу на питаннях безпеки та необхідності зміцнення обороноздатності ЄС.

"Нещодавні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС, включаючи падіння російського безпілотника, начиненого вибухівкою, на житловий будинок у Румунії, підкреслюють терміновість просування нашого спільного порядку денного оборонної готовності, зокрема шляхом зміцнення східного флангу ЄС. Хоча було досягнуто прогресу в оборонних витратах та можливостях, ще багато чого потрібно зробити", – зазначив він.

Близький Схід, енергетична безпека та конкурентоспроможність ЄС

Під час саміту лідери ЄС також обговорять ситуацію на Близькому Сході, зокрема конфлікт в Ірані та його можливий вплив на світові енергетичні ринки.

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Окрему увагу приділять гуманітарній ситуації в Газі та на Західному березі річки Йордан, а також подіям у Лівані та подальшій підтримці зусиль щодо припинення вогню.

Ще однією темою зустрічі стане посилення конкурентоспроможності європейської економіки.

"Тому ми розпочнемо нашу зустріч з огляду прогресу в порядку денному "Одна Європа, один ринок"", – написав Кошта.

Крім того, лідери Євросоюзу повернуться до обговорення наступної багаторічної фінансової рамки ЄС.

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