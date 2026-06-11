В МВД создали рабочую группу по урегулированию рынка оружия

Министр внутренних дел Игорь Клименко подписал приказ о создании рабочей группы, которая будет заниматься нормативно-правовым регулированием вопросов оборота гражданского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram в четверг.

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Создание рабочей группы и ее задачи

По словам министра, на базе этой платформы согласованные предложения будут передаваться в профильный комитет Верховной Рады Украины.

"Именно в рамках этой площадки согласованные позиции станут предложениями, которые будут направлены в профильный комитет Верховной Рады", – написал Клименко.

Он отметил, что в ходе предварительных консультаций определили два ключевых вопроса, требующих первоочередного проработки.

Речь идет о четкой и понятной процедуре получения разрешения на оружие, а также о вопросах ответственности и самозащиты граждан.

По словам министра, главная цель работы группы – разработать понятные, справедливые и безопасные правила обращения с оружием. Они должны учитывать как права граждан, так и интересы безопасности государства.

Закон о гражданском оружии

Ранее сообщалось, что глава МВД Игорь Клименко поддержал закон о гражданском оружии.

Ранее в Нацполиции сообщили, что в легальном обороте на территории Украины в настоящее время находится 1 млн 166 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Национальная полиция Украины зафиксировала сотни тысяч случаев потери оружия и спецсредств гражданами за последние годы. Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

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