В МВД создали рабочую группу по урегулированию рынка оружия
Министр внутренних дел Игорь Клименко подписал приказ о создании рабочей группы, которая будет заниматься нормативно-правовым регулированием вопросов оборота гражданского оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram в четверг.
Создание рабочей группы и ее задачи
По словам министра, на базе этой платформы согласованные предложения будут передаваться в профильный комитет Верховной Рады Украины.
"Именно в рамках этой площадки согласованные позиции станут предложениями, которые будут направлены в профильный комитет Верховной Рады", – написал Клименко.
Он отметил, что в ходе предварительных консультаций определили два ключевых вопроса, требующих первоочередного проработки.
Речь идет о четкой и понятной процедуре получения разрешения на оружие, а также о вопросах ответственности и самозащиты граждан.
По словам министра, главная цель работы группы – разработать понятные, справедливые и безопасные правила обращения с оружием. Они должны учитывать как права граждан, так и интересы безопасности государства.
Закон о гражданском оружии
Ранее сообщалось, что глава МВД Игорь Клименко поддержал закон о гражданском оружии.
- Ранее в Нацполиции сообщили, что в легальном обороте на территории Украины в настоящее время находится 1 млн 166 тыс. единиц огнестрельного оружия.
- Национальная полиция Украины зафиксировала сотни тысяч случаев потери оружия и спецсредств гражданами за последние годы. Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.
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