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Новости Легализация оружия в Украине
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В МВД создали рабочую группу по урегулированию рынка оружия

Обсуждение правил обращения с гражданским оружием в Украине

Министр внутренних дел Игорь Клименко подписал приказ о создании рабочей группы, которая будет заниматься нормативно-правовым регулированием вопросов оборота гражданского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram в четверг.

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Создание рабочей группы и ее задачи

По словам министра, на базе этой платформы согласованные предложения будут передаваться в профильный комитет Верховной Рады Украины.

"Именно в рамках этой площадки согласованные позиции станут предложениями, которые будут направлены в профильный комитет Верховной Рады", – написал Клименко.

Он отметил, что в ходе предварительных консультаций определили два ключевых вопроса, требующих первоочередного проработки.

Речь идет о четкой и понятной процедуре получения разрешения на оружие, а также о вопросах ответственности и самозащиты граждан.

По словам министра, главная цель работы группы – разработать понятные, справедливые и безопасные правила обращения с оружием. Они должны учитывать как права граждан, так и интересы безопасности государства.

Закон о гражданском оружии

Ранее сообщалось, что глава МВД Игорь Клименко поддержал закон о гражданском оружии.

  • Ранее в Нацполиции сообщили, что в легальном обороте на территории Украины в настоящее время находится 1 млн 166 тыс. единиц огнестрельного оружия. 
  • Национальная полиция Украины зафиксировала сотни тысяч случаев потери оружия и спецсредств гражданами за последние годы. Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

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Автор: 

оружие (10461) Клименко Игорь (505)
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Самого Клименка для початку не завадило б врегулювати.
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11.06.2026 20:27 Ответить
І почалися чергові гойдалки «робочого невігластва» в МВС-Мін'юсті за участю КабМіндічі з татаровим за Регламентом КМУ та їх вертухаїв - держсекретарів !! Аваков з чеботарьом і Нереформованими кришувальниками наркоти і проституціі, можуть допомогти такій робочій лабуді!!!??
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11.06.2026 21:33 Ответить
Ну, якщо ринок зброї буде регульвати МВС, то він вже накрився мідним тазом. Вмер ненародженим. Остання путь, остання путь...
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11.06.2026 20:39 Ответить
Закон про вільний продаж зброї це останнє, що встигли ухвалити депутати у своєму житті.
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11.06.2026 21:02 Ответить
І так СІМ років поспіль
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11.06.2026 21:08 Ответить
 
 