УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10155 відвідувачів онлайн
Новини Легалізація зброї в Україні
458 5

В МВС створили робочу групу щодо врегулювання ринку зброї

Обговорення правил обігу цивільної зброї в Україні

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи, яка займатиметься нормативно-правовим врегулюванням питань обігу цивільної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в Телеграмі у четвер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Створення робочої групи та її завдання

За словами міністра, на базі цієї платформи узгоджені пропозиції будуть передаватися до профільного комітету Верховної Ради України.

"Саме в межах цього майданчика погоджені позиції ставатимуть пропозиціями, які будуть направлені до профільного Комітету Верховної Ради", – написав Клименко.

Він зазначив, що під час попередніх консультацій визначили два ключові питання, які потребують першочергового опрацювання.

Йдеться про чітку та зрозумілу процедуру отримання дозволу на зброю, а також про питання відповідальності та самозахисту громадян.

За словами міністра, головна мета роботи групи – напрацювати зрозумілі, справедливі та безпечні правила обігу зброї. Вони мають враховувати як права громадян, так і безпекові інтереси держави.

Закон про цивільну зброю

Раніше повідомлялося,що глава МВС Ігор Клименко підтримав закон про цивільну зброю.

Читайте: Польща хоче повернення близько €450 млн за зброю, передану Україні

Автор: 

зброя (7907) Клименко Ігор (595)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самого Клименка для початку не завадило б врегулювати.
показати весь коментар
11.06.2026 20:27 Відповісти
І почалися чергові гойдалки «робочого невігластва» в МВС-Мін'юсті за участю КабМіндічі з татаровим за Регламентом КМУ та їх вертухаїв - держсекретарів !! Аваков з чеботарьом і Нереформованими кришувальниками наркоти і проституціі, можуть допомогти такій робочій лабуді!!!??
показати весь коментар
11.06.2026 21:33 Відповісти
Ну, якщо ринок зброї буде регульвати МВС, то він вже накрився мідним тазом. Вмер ненародженим. Остання путь, остання путь...
показати весь коментар
11.06.2026 20:39 Відповісти
Закон про вільний продаж зброї це останнє, що встигли ухвалити депутати у своєму житті.
показати весь коментар
11.06.2026 21:02 Відповісти
І так СІМ років поспіль
показати весь коментар
11.06.2026 21:08 Відповісти
 
 