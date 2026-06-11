В МВС створили робочу групу щодо врегулювання ринку зброї
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи, яка займатиметься нормативно-правовим врегулюванням питань обігу цивільної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в Телеграмі у четвер.
Створення робочої групи та її завдання
За словами міністра, на базі цієї платформи узгоджені пропозиції будуть передаватися до профільного комітету Верховної Ради України.
"Саме в межах цього майданчика погоджені позиції ставатимуть пропозиціями, які будуть направлені до профільного Комітету Верховної Ради", – написав Клименко.
Він зазначив, що під час попередніх консультацій визначили два ключові питання, які потребують першочергового опрацювання.
Йдеться про чітку та зрозумілу процедуру отримання дозволу на зброю, а також про питання відповідальності та самозахисту громадян.
За словами міністра, головна мета роботи групи – напрацювати зрозумілі, справедливі та безпечні правила обігу зброї. Вони мають враховувати як права громадян, так і безпекові інтереси держави.
Закон про цивільну зброю
Раніше повідомлялося,що глава МВС Ігор Клименко підтримав закон про цивільну зброю.
- Раніше у Нацполіції повідомили, що у легальному обігу на території України наразі перебуває 1 млн 166 тис. одиниць вогнепальної зброї.
- Національна поліція України зафіксувала сотні тисяч випадків втрати зброї та спецзасобів громадянами за останні роки. Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль