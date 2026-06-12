Россия создала сеть дроновых баз у границы с Беларусью для атак на Украину, - СМИ
Россия создала сеть как минимум из пяти комплексов для запуска ударных беспилотников вблизи границы с Беларусью и использует их для атак на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании белорусской службы Радио Свобода.
Дроны все чаще летают через Беларусь
По данным журналистов, комплексы расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях РФ.
Большинство из них были построены или существенно расширены после лета 2024 года.
В материале отмечается, что в 2025 году в Беларуси зафиксировали более 1400 нарушений воздушного пространства беспилотниками, а около 520 дронов были обезврежены.
Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что большинство российских беспилотников во время массированных атак пролетают именно через территорию Беларуси.
Крупнейший дронный комплекс расположен в Орловской области
Одним из крупнейших объектов является комплекс вблизи села Цимбулова в Орловской области.
Российское государственное телевидение называло его "крупнейшим дронопортом в мире". Площадь комплекса составляет почти 2 на 4 километра, а весной этого года она увеличилась вдвое.
По данным расследователей, на территории комплекса работают не менее 12 пусковых установок, а одновременно там могут храниться сотни беспилотников.
Один из новых объектов расположен в 35 километрах от Украины
Среди выявленных комплексов также называют аэродром "Шаталово" в Смоленской области, базу возле Навли и аэродром Сеща в Брянской области.
Самым новым объектом является комплекс вблизи Асовицы в Брянской области, который появился летом 2025 года.
Он расположен примерно в 35 километрах от украинской границы, что позволяет сократить время подлета беспилотников и увеличить их боевую нагрузку.
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